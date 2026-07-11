懸念はあるが、ロブソン氏はイングランドが試練を乗り越えると予想する。2－1で勝利と予測しつつ、ハーランドとマルティン・オデガードの脅威を警告した。

「イングランドは優勝候補だが、ノルウェー戦は厳しい。彼らは強靭で組織力があり、守備を固めてカウンターを狙う。オデガードとハーランドが危険だ」とロブソンは説明した。

「彼らは大きな脅威だ。面白い試合になるが、イングランドは相手の堅い守備を崩すために奮闘しなければならない。オデガードかハーランドが得点するだろうが、我々も十分に脅威を与えられる。最近の選手たちのプレーを見れば勝てる確信がある。だから2－1でイングランドの勝利と予想する」