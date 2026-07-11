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アーリング・ハーランドを止められるのは誰なのか？ 元イングランド代表のスターは、ノルウェーのスターを封じる「最適任者」を挙げたが、その選手はトーマス・トゥヘル監督のメンバー外だ。
ロブソン、マグワイアの落選に疑問
イングランド代表はノルウェー戦のワールドカップ予選でハーランドをどう抑えるかに注目している。トゥヘル監督には複数のセンターバックがいるが、ロブソン氏はある選手が外されたと指摘する。
元イングランド代表キャプテンのロブソンは、そのフィジカルを理由にマグワイアがハーランド対策に最適だと主張。しかしマグワイアはトゥヘルの大会メンバーから外れ、ロブソンはイングランドがシティのストライカーを止められるか懸念している。
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ロブソンは、マグワイアが最適だった理由を説明している。
ロブソン氏は、イングランドのセンターバックにはスピードと技術があると認めつつ、90分間ハーランドにフィジカルで対抗できるか疑問だと述べた。彼は、大舞台でノルウェー代表FWがさらにレベルアップすると予想している。
「ノルウェー戦こそ、この夏、トーマス・トゥヘル監督がハリー・マグワイアを招集していればと切に願っていた。マグワイアならハーランドを封じられた」とロブソンは『Hajper』に語った。
他の選手たちは速いがマグワイアほどの強さはない。ハーランドは万全の状態で臨み、W杯の舞台で強さを発揮するだろう。イングランドの2センターバックには厳しい試合になる。マグワイアこそ適任だった」
イングランドがノルウェーを辛勝すると依然として予想されている
懸念はあるが、ロブソン氏はイングランドが試練を乗り越えると予想する。2－1で勝利と予測しつつ、ハーランドとマルティン・オデガードの脅威を警告した。
「イングランドは優勝候補だが、ノルウェー戦は厳しい。彼らは強靭で組織力があり、守備を固めてカウンターを狙う。オデガードとハーランドが危険だ」とロブソンは説明した。
「彼らは大きな脅威だ。面白い試合になるが、イングランドは相手の堅い守備を崩すために奮闘しなければならない。オデガードかハーランドが得点するだろうが、我々も十分に脅威を与えられる。最近の選手たちのプレーを見れば勝てる確信がある。だから2－1でイングランドの勝利と予想する」
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イングランドは最大の試練に直面している
イングランドは次にノルウェーと対戦する。ロブソン監督はこれを今大会で最も厳しい試合の一つだと見込んでいる。イングランドの守備陣とハーランドの対決、そして中盤でのオデゴールとジュード・ベリンガムの活躍が、試合の行方を左右する鍵となる。
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