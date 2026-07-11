懸念はあるが、ロブソン氏はイングランドが試練を乗り越えると予想する。2－1で勝利と予測しつつ、ハーランドとマルティン・オデガードの脅威を警告した。

「イングランドは優勝候補だが、ノルウェー戦は厳しい。彼らは強靭で組織力があり、守備を固めてカウンターを狙う。オデガードとハーランドに注意が必要だ」とロブソンは説明した。

「彼らは大きな脅威だ。面白い試合になるが、イングランドは相手の堅い守備を崩すために奮闘する必要がある。オデガードかハーランドが得点するだろうが、我々も十分に脅威を与えられる。最近の選手たちのプレーを見れば勝てる確信がある。だから2－1でイングランドの勝利と予想する」