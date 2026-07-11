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엘링 홀란 (Erling Haaland)Getty Images
Yosua Arya

翻訳者：

アーリング・ハーランドを止められるのは誰なのか？ 元イングランド代表のスターが、ノルウェーの得点マシンを沈黙させる「最適の選手」を挙げた。しかしその選手は、トーマス・トゥヘル監督の招集メンバーにも入っていない。

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ブライアン・ロブソン氏は、ワールドカップのイングランド対ノルウェー戦を控え、トーマス・トゥヘル監督がアーリング・ハーランドを封じる最適のディフェンダーを見落としていると指摘する。元イングランド代表キャプテンである同氏は、ハリー・マグワイアのフィジカルがハーランド対策に最適だったと主張。それでも接戦の末、イングランドが辛勝すると予想している。

  • ロブソン、マグワイアの落選に疑問

    イングランド代表はノルウェー戦の対策としてハーランド封じに注力している。トゥヘル監督には複数のセンターバックがいるが、ロブソン氏は重要な選手が選外になったと指摘する。

    元イングランド代表キャプテンのロブソン氏は、そのフィジカルを理由にマグワイアこそハーランド対策に最適だと主張。しかしマグワイアはトゥヘル監督の大会メンバーから外れ、ロブソン氏はシティのストライカーを止める強さがイングランドに欠けていると懸念している。

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  • Harry Maguire England 2026Getty

    ロブソンは、マグワイアが最適だった理由を説明している。

    ロブソン氏は、現在のイングランド代表センターバックがスピードと技術を備えていると認めつつ、90分間ハーランドにフィジカルで対抗できるか疑問だと述べた。同氏は、ノルウェー代表FWが大きな舞台でさらにレベルアップすると予想している。

    「ノルウェー戦こそ、この夏、トーマス・トゥヘル監督がハリー・マグワイアを招集していればと切に願っていた。マグワイアならハーランドを封じられた」とロブソンは『Hajper』に語った。

    他の選手たちは速いがマグワイアほどの強さはない。ハーランドは気合十分で、大舞台でさらに力を発揮するだろう。イングランドのセンターバック2人にとっては厳しい試合になる。マグワイアこそ適任だった」

  • イングランドがノルウェーを辛勝すると依然として予想されている

    懸念はあるが、ロブソン氏はイングランドが試練を乗り越えると予想する。2－1で勝利と予測しつつ、ハーランドとマルティン・オデガードの脅威を警告した。

    「イングランドは優勝候補だが、ノルウェー戦は厳しい。彼らは強靭で組織力があり、守備を固めてカウンターを狙う。オデガードとハーランドに注意が必要だ」とロブソンは説明した。

    「彼らは大きな脅威だ。面白い試合になるが、イングランドは相手の堅い守備を崩すために奮闘する必要がある。オデガードかハーランドが得点するだろうが、我々も十分に脅威を与えられる。最近の選手たちのプレーを見れば勝てる確信がある。だから2－1でイングランドの勝利と予想する」

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  • Erling Haaland Norway 2026 World Cup BrazilGetty

    イングランドは最大の試練に直面している。

    イングランドは次にノルウェーと対戦する。ロブソン監督はこれを大会屈指の難戦と予想する。イングランド守備陣対ハーランドの攻防、そして中盤のオデガードとベリンガムの活躍が勝敗を左右する。

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