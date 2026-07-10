ハーランドのような選手をどう封じるか問われた元イングランド代表DFウォーカー（59キャップ）は、ワールドカップ賭けに関する取材でGOALに語った。「ワールドカップでは優れた選手が多く、常に難しい。

ハーランドやムバッペのような選手は常に試合に関与しているわけではないが、決定的な場面で輝く。ノルウェー戦では集中力が鍵だ。ハーランドを98分間抑えても、99分目に2得点を奪われる可能性がある。集中力とチームの団結力が重要だ。

（ベスト16のメキシコ戦で）我々がそうだったように、選手が退場してもチームが一つになれば結果はついてきます。得点は個人が決めますが、全員が『（ジャレル）クアンサが退場した後、このピッチを失点して去るわけにはいかない』と共有していた意識がそれを可能にしました。

全員がその意識を共有することが大切だ。大会が進むにつれて結束は強まり、選手たちはその力を引き出さなければならない。

重要なのは、1人のDFがハーランドをマークすることではなく、全員が役割を果たし、寄せ、前へ走ることだ。彼はやっかいな選手だからね。

「試合全体がハーランド一色になるなんて思わない。ピッチの至る所で一対一の勝負に勝つこと。メキシコ戦で示した結束を、ノルウェー戦でも発揮しなければならない」