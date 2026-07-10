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アーリング・ハーランドをどう抑えるか？ イングランドの伝説的DFが解答。スリー・ライオンズは準々決勝突破の「鍵」を得た。
イングランド代表で主役を務めるケインとベリンガム
「60年にわたる苦悩」に終止符を打つため、イングランド代表がまたも主要大会のベスト8に進出した。同代表は2018年W杯で準決勝、欧州選手権では2大会連続で決勝に進んでいる。
主力の活躍も目覚ましい。ジュード・ベリンガムはレアル・マドリードで「ガラクティコ」と呼ばれる理由を証明し、フォワードのハリー・ケインも記録を更新するキャプテンとしてキャリアベストのパフォーマンスを示している。
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マイアミでノルウェーとの準々決勝が行われる
ケインは得点力を維持し、フロリダでのノルウェー戦で脅威となる。対するマンチェスター・シティのストライカー、ハーランドもイングランド守備陣を苦しめるだろう。
ハーランドは現在ワールドカップ通算7ゴール、ケインはゴールデンブーツ賞で1ゴール差を追う。NFLマイアミ・ドルフィンズの本拠地での一戦で、2人とも個人賞への望みを繋ぎたい。
得点力抜群のハーランドをどう抑えるか？
ハーランドのような選手をどう封じるか問われた元イングランド代表DFウォーカー（59キャップ）は、ワールドカップ賭けに関する取材でGOALに語った。「ワールドカップでは優れた選手が多く、常に難しい。
ハーランドやムバッペのような選手は常に試合に関与しているわけではないが、決定的な場面で輝く。ノルウェー戦では集中力が鍵だ。ハーランドを98分間抑えても、99分目に2得点を奪われる可能性がある。集中力とチームの団結力が重要だ。
（ベスト16のメキシコ戦で）我々がそうだったように、選手が退場してもチームが一つになれば結果はついてきます。得点は個人が決めますが、全員が『（ジャレル）クアンサが退場した後、このピッチを失点して去るわけにはいかない』と共有していた意識がそれを可能にしました。
全員がその意識を共有することが大切だ。大会が進むにつれて結束は強まり、選手たちはその力を引き出さなければならない。
重要なのは、1人のDFがハーランドをマークすることではなく、全員が役割を果たし、寄せ、前へ走ることだ。彼はやっかいな選手だからね。
「試合全体がハーランド一色になるなんて思わない。ピッチの至る所で一対一の勝負に勝つこと。メキシコ戦で示した結束を、ノルウェー戦でも発揮しなければならない」
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トゥヘルには戦術の微調整が求められる。
アステカ・スタジアムで退場したクアンサは2試合出場停止。チェルシーの主将リース・ジェームズも負傷中とあり、イングランドはハーランド対策に不安を抱える。
それでもトゥヘル監督には十分な戦力が残っており、戦術枠組みを維持したまま微調整が可能だ。もし「スリー・ライオンズ」が今週末この強力な「No.9」を封じれば、1966年の不滅のチームにまた一歩近づく。
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