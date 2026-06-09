アントワーヌ・セメニョが代表デビューしたのは2022年。当時ブリストル・シティでプレーする彼のイングランド代表入りを期待する声は、あくまで空想だった。しかしその後、彼はプレミア屈指のフォワードに成長。1月にマンチェスター・シティへ移籍したことで、ガーナ代表を選択していなければ今夏のイングランド代表に選ばれていてもおかしくなかった。

ロンドン出身の26歳は母親を通じてフランス国籍も持つが、いずれのユース代表でもプレーしたことがなく、2023年1月にボーンマスへ加入した時点ですでにガーナ代表として定着していた。彼の急成長は英仏双方にとって予想外だっただろう。

今夏、ガーナ代表は彼に試合の行方を左右する活躍を期待している。グループステージでは、同じくイングランド生まれでコヴェントリー・シティのFWブランドン・トーマス＝アサンテと共に、故郷イングランドと対戦する。