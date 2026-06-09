代表選出の規定は時にやや分かりにくいものですが、現在北米で開幕戦に向けて準備を進めている選手の中には、もしその道を選んでいれば、容易にイングランド代表としてプレーできたはずの選手が数多くいます。
GOALは、イングランド代表の選考を逃れた10カ国出身の選手10名をリストアップした。
代表選出の規定は時にやや分かりにくいものですが、現在北米で開幕戦に向けて準備を進めている選手の中には、もしその道を選んでいれば、容易にイングランド代表としてプレーできたはずの選手が数多くいます。
GOALは、イングランド代表の選考を逃れた10カ国出身の選手10名をリストアップした。
アーリング・ハーランドは2022年にマンチェスター・シティへ加入以来、数々の記録を塗り替えている。ノルウェー代表でも1試合1ゴール以上のペースで得点を重ね、自身初の国際大会に臨む。
父アルフ・インゲがリーズ・ユナイテッドでプレーしていたため、彼はリーズ生まれ。3歳で両親の故郷ブライネに移り、それ以来ずっとノルウェー人として育った。
本人もノルウェー代表以外でプレーすることは考えたことがないと言い、元イングランド代表監督ガレス・サウスゲートも2020年、ハーランドが幼少期からノルウェーのユースシステムに属していたためイングランド代表入りの可能性は低かったと語っている。
ハーランドと同様に、ジャマル・ムシアラもドイツで若きスターとして注目されたが、彼はボルシア・ドルトムントではなくバイエルン・ミュンヘンでプレーした。攻撃的MFのムシアラは、イングランドの各年代別代表でジュード・ベリンガムとチームメイトとしてプレーし、2020年にはU-21代表で2試合に出場した。
当時チェルシーから移籍したばかりの彼はバイエルンで頭角を現し、ヨアヒム・レーヴ監督やチームメイトの説得もあり、7歳まで過ごしたドイツ代表を選ぶ。
その後、イングランド代表キャプテンのハリー・ケインは、2023年にトッテナムからバイエルンに移籍したムシアラに「もっと早くバイエルンに来ていれば、イングランド代表でプレーするよう説得できたかもしれない」と冗談を言っている。
ナイジェリア人の父とフランス・アルジェリア系の母を持つバイエルン・ミュンヘンのウイング、マイケル・オリゼは、ロンドン生まれで4つの代表チームを選択できた。クリスタル・パレス時代、安定したパフォーマンスからイングランド代表入りへの期待が高まった。
しかし彼は「レ・ブルー」を選んだ。理由を問われると「常にフランス代表とのつながりを感じてきた。だからフランスでプレーする」と語った。
彼は物言うタイプなのでこの説明を否定はできないが、イングランド代表でケインとバイエルンでの連係を再現できたかもしれないと考えると残念だ。とはいえ、オリゼがフランス代表でプレーしたのはユース時代だけなので、この選択は驚きではなかった。
スコット・マクトミネイは遅咲きの選手だ。マンチェスター・ユナイテッド時代は起伏があったが、2024年夏にナポリに移籍するとすぐに尊敬される存在になった。デビューシーズン、アントニオ・コンテ監督の下でスクデットを獲得し、セリエAのMVPに選ばれた。
代表では2018年、マンチェスター・ユナイテッドでの定位置確保前にスコットランド代表デビュー。ランカスター生まれでイングランド代表の資格もあったが、サー・アレックス・ファーガソンとジョゼ・モウリーニョに父の国を選ぶよう勧められ、アレックス・マクリーシュ監督の説得でスコットランド代表への道を選んだ。
彼のゴールが、スコットランドが1998年以来のW杯出場を決めた大きな要因となった。スティーブ・クラーク監督の下では、イングランド南部生まれの選手が多い。GKアンガス・ガン、FWチェ・アダムス、10代のMFタイラー・フレッチャーもイングランドにルーツを持つ。
フォラリン・バログンは2022-23シーズン、アーセナルからレンタル移籍したランス（フランス）で得点を量産し、一躍注目された。その後、代表としての将来が話題に。生まれ故郷のアメリカ、両親の故郷ナイジェリア、幼少期を過ごしたイングランドが招致を争った。
彼はユース時代に米英両代表でプレーしたが、2023年春に米国代表を選択。待望のストライカー誕生に、米ファンは熱狂した。
現在モナコでプレーするバログンは、ポチェッティーノ監督の下、イングランドとのつながりを持つ唯一の選手ではない。アントニー・ロビンソンとジオ・レイナも、ミルトン・キーンズとサンダーランド生まれのため、イングランド代表の資格を持つ。
アントワーヌ・セメニョが代表デビューしたのは2022年。当時ブリストル・シティでプレーする彼のイングランド代表入りを期待する声は、あくまで空想だった。しかしその後、彼はプレミア屈指のフォワードに成長。1月にマンチェスター・シティへ移籍したことで、ガーナ代表を選択していなければ今夏のイングランド代表に選ばれていてもおかしくなかった。
ロンドン出身の26歳は母親を通じてフランス国籍も持つが、いずれのユース代表でもプレーしたことがなく、2023年1月にボーンマスへ加入した時点ですでにガーナ代表として定着していた。彼の急成長は英仏双方にとって予想外だっただろう。
今夏、ガーナ代表は彼に試合の行方を左右する活躍を期待している。グループステージでは、同じくイングランド生まれでコヴェントリー・シティのFWブランドン・トーマス＝アサンテと共に、故郷イングランドと対戦する。
2022年のU-19欧州選手権でイングランドの優勝に貢献した選手たちには大きな注目が集まった。中でも3得点を挙げたMFカーニー・チュクウェメカが最も注目された。
アストン・ヴィラで頭角を現した彼はチェルシーに移籍したが、トゥヘル、ポッター、ポチェッティーノの下で定位置を確保できなかった。現在はボルシア・ドルトムントで出場機会を増やしている。しかしウィーン生まれの彼はオーストリア代表を選択したため、イングランド代表での活躍を期待していたファンは失望した。
3月にはラルフ・ラングニック監督率いる代表デビュー戦でガーナに得点を挙げ、W杯メンバー入りを確実にした。
アーロン・ワン＝ビサカは、優れた右SBが多数いる世代でなければ、すでにイングランド代表で50試合に出場していたかもしれない。
クリスタル・パレス時代から高い守備力で注目され、イングランドU-21でも活躍した。しかしカイル・ウォーカー、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、キアラン・トリッピアー、リース・ジェームズといった強豪が立ちはだかり、A代表での出場機会は限られた。
マンチェスター・ユナイテッドでの期待外れの期間を経て、2025年8月、彼はコンゴ民主共和国代表への転向を決断した。同国は3月の大陸間プレーオフを勝ち抜き、今夏のワールドカップ出場を決めた。その出場権を決定づけるゴールを決めたアクセル・トゥアンゼベも、元イングランドユース代表選手である。