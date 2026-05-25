アーリング・ハーランドやキリアン・エムバペに先駆けて、ハリー・ケインがバイエルンで2冠を達成し、新たなタイトルを獲得。

先週の土曜、ウンダフはシュトゥットガルトの一員としてケインと直接対決したが得点を奪えず、バイエルンの優勝をただ見守るしかなかった。

試合後、ウンダフはこう絶賛した。「彼には1メートルもスペースを与えてはいけない。右足も左足も決定力が抜群だ。彼はその感覚を持っていて、常にゴールが生まれる場所に居る。オリゼやディアスへのパスも素晴らしい。（…）これこそが世界クラスの実力だ」

バイエルンでは147試合146得点をマークしており、今回が初のゴールデンシューではない。2023/24のデビューシーズンでも36ゴールで同賞を獲得している。

ただ、32歳のケインが今後何年得点を取り続けられるかは明言を避けていた。先週末、2027年までの契約延長交渉について「キャリアのこの段階では契約から最大限を引き出したい。これが選手として結ぶ最後の契約の一つになるだろう」と語った。