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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

アーリング・ハーランドへの皮肉か？アーセナルDFガブリエルがTikTok投稿で選んだ曲が、マンCのFWとの確執を再燃させた。

ガブリエウ・マガリャンイス
アーリング・ハーランド
アーセナル
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

アーセナルのセンターバック、ガブリエル・マガリャエスが、マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドとの因縁に新たなページを加えた。プレミアリーグ優勝後、彼はTikTokに投稿。選んだ曲でハーランドを挑発し、再び火花を散らした。

  • ネット上で、ライバル関係が音楽的に展開

    ガブリエルとハーランドのライバル関係は、ピッチからSNSへ。日曜にアーセナルが優勝を祝った後、ガブリエルはTikTokにトロフィーを掲げる動画を投稿した。注目されたのはBGMだ。 BGMにはフロー・ライダーの「Good Feeling」を採用。これは、シーズン序盤にシティが2-1でアーセナルを下した際、テレビカメラに「ああ、時々、いい気分になるんだ」と歌ったハーランドへの直接的なカウンターと解釈されている。


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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    ピッチ上での衝突の歴史

    このデジタル報復は、2024-25シーズンに頂点に達した両チームの確執の最新エピソードに過ぎない。そのシーズン、2-2の劇的引き分けの試合で、ハランドは終了間際の同点ゴール直後、ガブリエルの後頭部にボールを投げつけた。 試合後、ガブリエルはインタビューで「エミレーツでシティを待ち受ける」と挑発。シーズン後半、アーセナルがホームで5-1で大勝すると、ガブリエルはハランドの前で激しくゴールをお祝いした。

  • 両主力選手にとって素晴らしいシーズンとなった

    互いに反目し合っているが、両選手とも今シーズンは個人として活躍した。ノルウェー出身のストライカーは決定力が高く、52試合で38得点を挙げ、過去4シーズンで3度目のプレミアリーグ得点王に輝いた。 一方、ガブリエルは公式戦50試合に出場し、アーセナル鉄壁の守備の要としてチームを国内タイトルへ導いた。マンチェスター・シティは優勝を逃したが、2人の闘志がリーグを盛り上げた。

  • Erling Haaland GabrielGetty

    ガブリエルとハーランドの今後はどうなるのか？

    アーセナルは5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと戦う。ガブリエルの当面の目標は欧州制覇に移る。しかし、ハーランドとの激闘が終わったわけではない。両スターは来シーズンもチームの中心であり続けるだろう。ファンは再び彼らが激突する日を期待したい。

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