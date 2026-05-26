アーリング・ハーランドへの皮肉か？アーセナルDFガブリエルがTikTok投稿で選んだ曲が、マンCのFWとの確執を再燃させた。

ガブリエルとハーランドのライバル関係は、ピッチからSNSへ。日曜にアーセナルが優勝を祝った後、ガブリエルはTikTokにトロフィーを掲げる動画を投稿した。注目されたのはBGMだ。 BGMにはフロー・ライダーの「Good Feeling」を採用。これは、シーズン序盤にシティが2-1でアーセナルを下した際、テレビカメラに「ああ、時々、いい気分になるんだ」と歌ったハーランドへの直接的なカウンターと解釈されている。



