Getty Images Sport
翻訳者：
アーリング・ハーランドへの皮肉か？アーセナルDFガブリエルがTikTok投稿で選んだ曲が、マンCのFWとの確執を再燃させた。
ネット上で、ライバル関係が音楽的に展開
ガブリエルとハーランドのライバル関係は、ピッチからSNSへ。日曜にアーセナルが優勝を祝った後、ガブリエルはTikTokにトロフィーを掲げる動画を投稿した。注目されたのはBGMだ。 BGMにはフロー・ライダーの「Good Feeling」を採用。これは、シーズン序盤にシティが2-1でアーセナルを下した際、テレビカメラに「ああ、時々、いい気分になるんだ」と歌ったハーランドへの直接的なカウンターと解釈されている。
- AFP
ピッチ上での衝突の歴史
このデジタル報復は、2024-25シーズンに頂点に達した両チームの確執の最新エピソードに過ぎない。そのシーズン、2-2の劇的引き分けの試合で、ハランドは終了間際の同点ゴール直後、ガブリエルの後頭部にボールを投げつけた。 試合後、ガブリエルはインタビューで「エミレーツでシティを待ち受ける」と挑発。シーズン後半、アーセナルがホームで5-1で大勝すると、ガブリエルはハランドの前で激しくゴールをお祝いした。
両主力選手にとって素晴らしいシーズンとなった
互いに反目し合っているが、両選手とも今シーズンは個人として活躍した。ノルウェー出身のストライカーは決定力が高く、52試合で38得点を挙げ、過去4シーズンで3度目のプレミアリーグ得点王に輝いた。 一方、ガブリエルは公式戦50試合に出場し、アーセナル鉄壁の守備の要としてチームを国内タイトルへ導いた。マンチェスター・シティは優勝を逃したが、2人の闘志がリーグを盛り上げた。
- Getty
ガブリエルとハーランドの今後はどうなるのか？
アーセナルは5月30日のチャンピオンズリーグ決勝でパリ・サンジェルマンと戦う。ガブリエルの当面の目標は欧州制覇に移る。しかし、ハーランドとの激闘が終わったわけではない。両スターは来シーズンもチームの中心であり続けるだろう。ファンは再び彼らが激突する日を期待したい。