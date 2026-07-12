アーリング・ハーランドは、親友ジュード・ベリンガムがノルウェー戦で「世界トップクラス」の活躍を見せ批判を封じたのを見て、イングランド代表は「幸運」だと語った。

イングランドがノルウェーを破った直後、ハーランドはライバル心を抑え、親友で元ドルトムントチームメイトのベリンガムを称えた。レアル・マドリードのスターは2試合連続2得点をマークし、トゥヘル率いるチームをベスト4へ導いた。

ノルウェー敗退の悔しさをにじませつつも、ハーランドは「レアル・マドリードとイングランドは、ジュード・ベリンガムのような選手を擁できて幸運だ」と語った。