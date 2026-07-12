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翻訳者：
アーリング・ハーランドは、親友ジュード・ベリンガムがノルウェー戦で「世界トップクラス」の活躍を見せ批判を封じたのを見て、イングランド代表は「幸運」だと語った。
元チームメイトからの絶賛
イングランドがノルウェーを破った直後、ハーランドはライバル心を抑え、親友で元ドルトムントチームメイトのベリンガムを称えた。レアル・マドリードのスターは2試合連続2得点をマークし、トゥヘル率いるチームをベスト4へ導いた。
ノルウェー敗退の悔しさをにじませつつも、ハーランドは「レアル・マドリードとイングランドは、ジュード・ベリンガムのような選手を擁できて幸運だ」と語った。
- AFP
大舞台で懐疑論者を黙らせる
ハーランドは、最終ラインでのベリンガムの得点力に疑問を呈する声があることに言及。ノルウェー戦のパフォーマンスは、その懸念を払拭した。
「ベリンガムは得点が少ないと批判されるが、そんな批判は不当だ」とハーランドは23歳のチームメイトを擁護した。「彼はMFながら得点し、前線へ上がり、ドリブルもする。世界クラスの選手だ」
究極のゲームチェンジャー
ピッチでのベリンガムの影響力は絶大で、世界最高峰の選手さえ彼とプレーしたいと列をなす。ブンデスリーガで共闘し心を通わせたハーランドは、ストアーブリッジ出身のこのスターを獲れるならどの監督も飛びつくと語った。
「誰もがジュード・ベリンガムを自分のチームに迎えたいと思っている」とハーランドは語り、マドリード所属の彼がクラブでも代表でもチームを大きく変える存在だと認めた。さらに「彼は世界最高の選手の一人だ」と最高評価を与えた。
- AFP
トーマス・トゥヘルにとって大きな追い風
イングランドには得点以外の朗報もあった。ベリンガムがイエローカードを受けずに準々決勝を突破したのだ。出場停止まであと1枚という状況で臨んだ彼は、規律あるプレーで準決勝の出場権を確保した。準決勝後にイエローカードはリセットされるため、水曜日の準決勝でアルゼンチンに勝てば、ベリンガムは決勝に出場できる。
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