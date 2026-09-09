「アーリング・ハーランドは怪物だ！」エンソ・フェルナンデスがポルトでのチャンピオンズリーグ勝利後、マンチェスター・シティFWを絶賛

フェルナンデスとハーランドの連係はすぐに効果を発揮し、新加入のMFが後半2分、ノルウェー代表FWのゴールをお膳立てしてポルトの抵抗を打ち破った。

チームメートの決定力に優れた本能と人柄を称賛したフェルナンデスは、次のように語った。「アーリング・ハーランドは別格だ。まさに怪物で、だから彼がピッチにいる時は毎回彼を探すつもりだし、これからもっと多くのアシストを届けられればと思っている。彼がどんな選手かということだけではない。人としても本当に素晴らしくて、僕を温かく迎え入れ、助けてくれた」

スタンフォード・ブリッジでの時間を経て指揮官と再び一緒になったことについて、このプレーメーカーはさらにこう続けた。「この移籍を実現させるためにエンツォ・マレスカができる限りのことをしてくれて、本当にうれしい。チェルシーで一緒だった時から彼は僕をとてもよく理解してくれているし、僕と家族のためにしてくれたすべてのことに本当に感謝している。その恩に報いるために、すべてのトレーニング、すべての試合で100％を出すつもりだ」