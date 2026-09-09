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「アーリング・ハーランドは怪物だ！」エンソ・フェルナンデスがポルトでのチャンピオンズリーグ勝利後、マンチェスター・シティFWを絶賛
マンチェスター・シティが開幕戦勝利を主張
イングランドの強豪は火曜夜、エスタディオ・ド・ドラゴンで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でポルトに2-0の快勝を収めた。マレスカ監督率いるチームはポルトガルで試合の主導権を握り、ハーランドが後半に2得点を挙げて勝ち点3を確実なものとした。このアウェーでの勝利は、マンチェスター・シティにとって欧州で好スタートとなっただけでなく、今季の勢いをさらに伸ばす結果となった。
- Anadolu Agency
MFが温かい歓迎を称賛
フェルナンデスは、チームメートからの温かい استقبالとファンの力強い後押しによって、新天地にもすぐになじんだ。試合後に取材に応じたアルゼンチン人MFは、次のように語った。「自分がここに来た瞬間から、彼ら［マンチェスター・シティの選手たち］が歓迎してくれて本当にうれしい。彼らは素晴らしい選手というだけではなく、人としても本当に素晴らしい。みんな自分にとても親切にしてくれたし、ファンも自分のキャリアにおける新たな一歩を踏み出すこのタイミングで、本当に素晴らしい歓迎をしてくれた。早くスタートしたくてたまらない」
フェルナンデス、決定力抜群のストライカーを称賛
フェルナンデスとハーランドの連係はすぐに効果を発揮し、新加入のMFが後半2分、ノルウェー代表FWのゴールをお膳立てしてポルトの抵抗を打ち破った。
チームメートの決定力に優れた本能と人柄を称賛したフェルナンデスは、次のように語った。「アーリング・ハーランドは別格だ。まさに怪物で、だから彼がピッチにいる時は毎回彼を探すつもりだし、これからもっと多くのアシストを届けられればと思っている。彼がどんな選手かということだけではない。人としても本当に素晴らしくて、僕を温かく迎え入れ、助けてくれた」
スタンフォード・ブリッジでの時間を経て指揮官と再び一緒になったことについて、このプレーメーカーはさらにこう続けた。「この移籍を実現させるためにエンツォ・マレスカができる限りのことをしてくれて、本当にうれしい。チェルシーで一緒だった時から彼は僕をとてもよく理解してくれているし、僕と家族のためにしてくれたすべてのことに本当に感謝している。その恩に報いるために、すべてのトレーニング、すべての試合で100％を出すつもりだ」
- Anadolu Agency
ダービーに焦点が移る
シティは現在、全コンペティションでシーズン序盤から勝利を積み重ねており、ここから再びプレミアリーグに目を向ける。フェルナンデスがけん引する中盤の安定感と、ハーランドの決定力は、週末に行われる地元のライバル、マンチェスター・ユナイテッド戦で厳しい試練に直面することになる。ポルトガルで見せた粘り強い戦いぶりは、マレスカのチームが国内での支配を維持するための絶好の弾みとなる。
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