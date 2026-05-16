「アーリング・ハーランドは得点する」――ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティのストライカーがFAカップ決勝のチェルシー戦でウェンブリーでの不振を打破すると約束した。

試合前会見で、グアルディオラ監督はこう語った。チームの中心ストライカーが重要な試合で得点を挙げていないと問われると、監督はユーモアを交えこう答えた。

この統計を歓迎した上で、スペイン人指揮官は得点不振に決着をつけることを約束した。グアルディオラは「いいね。こういう質問は好きだ。明日は決まる。相手側からは聞かれないが、こっち側ならいい。明日は彼が得点するだろう」と語った。