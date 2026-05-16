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「アーリング・ハーランドは得点する」――ペップ・グアルディオラ監督は、マンチェスター・シティのストライカーがFAカップ決勝のチェルシー戦でウェンブリーでの不振を打破すると約束した。
ストライカーがウェンブリーの呪いに直面
シティで161得点を挙げ、世界屈指のストライカーとしての地位を確立したハーランド。しかしナショナルスタジアムでは得点がなく、8試合601分間もゴールから遠ざかっている。 25歳のノルウェー人はクラブで戦った過去15回の主要カップ戦準決勝・決勝で得点を挙げておらず、その中にはウェンブリーで601分間プレーした8試合も含まれる。シティは過去2回の決勝でマンチェスター・ユナイテッドとクリスタル・パレスに敗れている不振を断ち切るため、4年連続でFAカップ決勝に挑む。
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グアルディオラ監督、歴史的躍進を予測
試合前会見で、グアルディオラ監督はこう語った。チームの中心ストライカーが重要な試合で得点を挙げていないと問われると、監督はユーモアを交えこう答えた。
この統計を歓迎した上で、スペイン人指揮官は得点不振に決着をつけることを約束した。グアルディオラは「いいね。こういう質問は好きだ。明日は決まる。相手側からは聞かれないが、こっち側ならいい。明日は彼が得点するだろう」と語った。
国内2冠を目指す
シティは、欧州カップ戦出場権を逃しそうな不調のチェルシーを相手に、圧倒的優勝候補として歴史的な一戦に臨む。3月にアーセナルを2-0で破りカラバオ・カップを制したグアルディオラ監督は、リーグ結果次第で国内3冠の可能性を残し、国内カップ2冠達成を狙う。 さらにシティは、2021年のチャンピオンズリーグ決勝以来、チェルシー戦13試合無敗と守備・戦術の両面で優位を保っている。
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シーズンを左右するタイトルが懸かっている
土曜日の大一番を終えたシティは、すぐにアーセナルとのプレミアリーグ優勝争いに集中しなければならない。残り2試合で首位アーセナルを逆転し、歴史的な国内3冠を狙う。一方、チェルシーはこの決勝を、不振の2025-26シーズンを救う唯一のチャンスと捉えている。