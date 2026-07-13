Getty Images Sport
翻訳者：
アーリング・ハーランドは別人のようになった！ ノルウェーのエースストライカーは、ワールドカップ出場を「人生で最高の旅」だったと認め、この「非現実的」な大会を振り返っている。
ハーランド、人生で最もクレイジーだった数週間を振り返る
ノルウェーのワールドカップ快進撃はイングランドに惜敗して幕を閉じたが、ハーランドはチームが成し遂げた偉業に今も圧倒されている。大会を通じて攻撃の先頭に立ったこのストライカーは、敗退にもかかわらず上機嫌で、米国での6週間を振り返っていた。
彼は大会の感情的な重みについて率直に語った。「人生で最も素晴らしい数週間であり、最高の旅だった」とハーランドはVG紙に語った。「まったく現実離れしていて、今はまだ実感が湧かない。少し虚しい。この40日間を振り返ると、本当に信じられない体験だった。」
- Getty Images Sport
全国的な影響と新たなアイデンティティ
母国では準々決勝の観戦に約2万人がオスロの王宮前に集まるなど、大会は熱狂を呼んだ。ハーランドにとって、ブラジル戦での勝利などピッチ上の結果より重要なのは、ノルウェーで起きた文化的な変化だ。
「信じられない経験でした。試合のパフォーマンスも、ブラジルに勝ったことも大きかったですが、何よりもノルウェーを世界的に知らしめたことが一番胸に響きました」とハーランドは語った。「この大会でノルウェーは変わり、私自身も変わりました。この6週間はショーやジェットコースターのように激しく、まだ完全に受け止めきれていません。多くのことがありました。」 印象と感情が渦巻いている」
ストライカー、準々決勝敗退の要因は紙一重だったと指摘
ハーランドはイングランド戦の敗北について「わずかな差がノルウェーに不利に働いた」と語った。リードしたと思った場面でのファウル判定に疑問を呈し、物議を醸したシュートがクロスバーに当たったと確信していると主張した。 「ノルウェー人全員もこのことを心から評価していると思う。これが人々を一つに結びつけるきっかけになっていればと願っている。私たちは誇りに思うべきだが、同時にこの経験から学ぶべきだ」
「結局、誇らしいだけだ。最初から誇りに思ってきた。アメリカではもう十分話したし、今は疲れている。そろそろ休暇が必要だ」
- Getty
ハーランドは、「黄金世代」が次世代の才能に刺激を与えることを期待している
将来を見据えるハーランドは、ノルウェー代表が主要大会の常連になることを期待すると語った。自身初のワールドカップで7得点を挙げ、1974年のグジェゴシュ・ラト以来となるデビュー戦最多得点記録を達成した。
グループステージではイラクとセネガル戦でそれぞれ2得点、決勝トーナメント1回戦のコートジボワール戦では決勝点、準々決勝のブラジル戦でも2得点を挙げて勝利に貢献した。18本のシュートで7得点を奪った得点率は、過去40年近くでワールドカップ1大会における最高となった。
「この世代は素晴らしい。ノルウェーの若者にも、代表ユニフォームで世界最高舞台でプレーできると示せれば」とハーランドは語った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。