アーリング・ハーランドは別人のようになった！ ノルウェーのエースストライカーは、ワールドカップ出場を「人生で最高の旅」だったと認め、この「非現実的」な大会を振り返っている。

母国では準々決勝の観戦に約2万人がオスロの王宮前に集まるなど、大会は熱狂を呼んだ。ハーランドにとって、ブラジル戦での勝利などピッチ上の結果より重要なのは、ノルウェーで起きた文化的な変化だ。

「信じられない経験でした。試合のパフォーマンスも、ブラジルに勝ったことも大きかったですが、何よりもノルウェーを世界的に知らしめたことが一番胸に響きました」とハーランドは語った。「この大会でノルウェーは変わり、私自身も変わりました。この6週間はショーやジェットコースターのように激しく、まだ完全に受け止めきれていません。多くのことがありました。」 印象と感情が渦巻いている」