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Erling Haaland Manchester City 2025-26Getty
Chris Burton

翻訳者：

アーリング・ハーランドはマンチェスター・シティにどれほど残留するか。元DFが予測。レアル・マドリードには、新たな「ガラクティコ」の移籍金は「決して安くはならない」と警告。

アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
レアル・マドリー
プレミアリーグ
ラ・リーガ

ジョレオン・レスコットはGOALに対し、アーリング・ハーランドがマンチェスター・シティとの契約を残り8年間満了する可能性は低いと認めた。ただし、レアル・マドリードなど獲得を狙うクラブには、将来の移籍金は「決して安くはならない」と警告した。シティはハーランドを2034年までエティハド・スタジアムに留める契約を結んでいる。

  • ハーランドが2034年までの10年契約にサインした

    この驚異的な契約は締結時に大きな注目を集めた。ハーランドは、プレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップのタイトルをもたらした2シーズンを終えた後、さらに10年間プレーすることを約束した。

    198試合で162得点を挙げ、世界最高峰の地位を確固たるものにした。2026年W杯ではノルウェー代表として活躍し、1998年以来の出場権獲得に貢献した。

    まもなく26歳を迎えるハーランドには、まだ多くのシーズンが残されている。シティは、その一部をマンチェスターで過ごしてほしいと期待している。チームには、ペップ・グアルディオラから新監督エンツォ・マレスカへ移行する期間を支える強力なストライカーが必要だからだ。

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  • Erling Haaland Real Madrid 2025-26Getty/GOAL

    ハーランドの父が、レアル・マドリード移籍の扉を少し開けた。

    イングランドで多くの成果を挙げているハーランドに、移籍の兆候はない。記録は次々と塗り替えられており、今後も歴史的な活躍が続く可能性がある。

    レスコットは、この強力なストライカーが当面プレミアリーグを照らし続けると確信している。それでも、ラ・リーガの巨人レアル・マドリードやバルセロナへの移籍話は無視できない。

    父アルフ・インゲ氏は、息子について「彼はシティで幸せで長期契約もある。だがサッカーでは何が起こるか分からない」と語った。

  • ハーランドはマンチェスター・シティであと何シーズンプレーするのだろうか？

    ハーランドがエティハドにどれほど長く残留するか問われた元マンC DFレスコットは、ユニベット・オンラインカジノとの提携でGOALに語った。「8年もいれば驚く。すぐ去るとは思えない。

    「誰にも分からないが、彼はプレミアリーグの通算得点記録を狙っているかもしれない。それが彼の野心なら、近い将来に去ることはないだろう。

    8年契約は移籍オファーをブロックするし、その間に価値が下がることもない。契約期間が長いのはそのためだ。

    レスコットは、ハランドが現在の環境に深いルーツを持たないことを踏まえ、マドリードの魅力を次のように語った。「マンチェスターやイングランド出身の選手でも、レアル・マドリードという名は魅力的だ。

    ただし、彼らは必ずしも選手を買い取るわけではない。ハーランドは安くないし、シティでも最も重要な選手の一人だ。シティが売却を決断するとしても、その点は必ず考慮されるだろう。

    得点力不足で放出するわけではない。彼は全盛期で、世界最高峰のチームにいる。獲得を狙うのはCLのライバルだ。移籍金は膨らむ一方だろう。

    「ハーランドに関しては、当面クラブが残留をコントロールできる立場にある」と結んだ。

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  • Erling Haaland Norway 2026 World Cup BrazilGetty

    ハーランドはノルウェー代表としてのワールドカップを終え、体調を回復させている。

    ハーランドは現在、ワールドカップ後の休暇中だ。同大会の準々決勝でイングランドに敗れ、夢を打ち砕かれたばかり。まもなくマンチェスター・シティのプレシーズンに合流する。

    チームはコミュニティ・シールドでアーセナルと対戦し、8月23日にはホームでボーンマスと戦ってプレミアリーグ新シーズンをスタートさせる。ハーランドが今後いくつのタイトル争いに加わるかはまだ不明だ。

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