ハーランドがエティハドにどれほど長く残留するか問われた元マンC DFレスコットは、ユニベット・オンラインカジノとの提携でGOALに語った。「8年もいれば驚く。すぐ去るとは思えない。

「誰にも分からないが、彼はプレミアリーグの通算得点記録を狙っているかもしれない。それが彼の野心なら、近い将来に去ることはないだろう。

8年契約は移籍オファーをブロックするし、その間に価値が下がることもない。契約期間が長いのはそのためだ。

レスコットは、ハランドが現在の環境に深いルーツを持たないことを踏まえ、マドリードの魅力を次のように語った。「マンチェスターやイングランド出身の選手でも、レアル・マドリードという名は魅力的だ。

ただし、彼らは必ずしも選手を買い取るわけではない。ハーランドは安くないし、シティでも最も重要な選手の一人だ。シティが売却を決断するとしても、その点は必ず考慮されるだろう。

得点力不足で放出するわけではない。彼は全盛期で、世界最高峰のチームにいる。獲得を狙うのはCLのライバルだ。移籍金は膨らむ一方だろう。

「ハーランドに関しては、当面クラブが残留をコントロールできる立場にある」と結んだ。