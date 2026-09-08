マンチェスター・シティは立ち上がりから試合を支配し、プレミアリーグ3連勝中の好調な国内でのフォームをそのまま持ち込んだ。MFでクラブでのトップチーム初先発を果たした10代のアユーブ・ブアディも印象的なプレーを見せた。

ポルトのGKジオゴ・コスタは、前半の好セーブ連発でさらに大きな敗戦を防いだ。ポルトガル代表GKは鋭い反応による見事なセーブで2度にわたってアーリング・ハーランドを阻止したほか、フィル・フォーデンとアントワーヌ・セメンヨのシュートも防いだ。

コスタの英雄的な奮闘にもかかわらず、ポルトはシティ守備陣に対して継続的な脅威を生み出すのに苦しんだ。ホームチームは、アウェーのシティが圧倒した最初の45分間で1本のシュートも記録できなかった。