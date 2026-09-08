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アーリング・ハーランドの2得点で、マンチェスター・シティがチャンピオンズリーグでポルトに勝利
ハーランドの2得点でポルトでの勝利を確保
ハーランドが2得点を挙げ、マンチェスター・シティはチャンピオンズリーグ開幕戦でポルトに快勝した。ノルウェー代表FWは週末のコヴェントリー戦での決勝点に続き、この試合でも勝負を決めるパフォーマンスを披露。絶妙な位置取りからのヘディングで先制点を奪うと、この日2点目も流し込んだ。この2得点により、シティでのチャンピオンズリーグ通算成績は40試合で36ゴールという驚異的な数字に伸びた。
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マレスカ率いるチームが欧州初戦を支配
マンチェスター・シティは立ち上がりから試合を支配し、プレミアリーグ3連勝中の好調な国内でのフォームをそのまま持ち込んだ。MFでクラブでのトップチーム初先発を果たした10代のアユーブ・ブアディも印象的なプレーを見せた。
ポルトのGKジオゴ・コスタは、前半の好セーブ連発でさらに大きな敗戦を防いだ。ポルトガル代表GKは鋭い反応による見事なセーブで2度にわたってアーリング・ハーランドを阻止したほか、フィル・フォーデンとアントワーヌ・セメンヨのシュートも防いだ。
コスタの英雄的な奮闘にもかかわらず、ポルトはシティ守備陣に対して継続的な脅威を生み出すのに苦しんだ。ホームチームは、アウェーのシティが圧倒した最初の45分間で1本のシュートも記録できなかった。
ポルト、イングランド勢相手に苦戦
フランチェスコ・ファリオーリ監督率いるポルトは、今季のポルトガルリーグ開幕5試合をすべて勝利しており、国内では絶好調の状態でこの一戦に臨んだ。しかし、欧州の相手との戦いでは、そのレベルの差に苦しめられた。
ホームのポルトは決定機をほとんど作れず、アラン・バレラのカーブシュートはわずかに枠を外れ、ウィリアム・ゴメスもシュートを枠内に飛ばせなかった。シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマは最終的に静かな夜を過ごし、セーブを強いられることなく試合を終えた。
この敗戦により、ポルトの欧州大会でのイングランド勢相手の不振な歴史は続くことになった。2004年の欧州王者は、これで直近17試合のイングランド勢との対戦でわずか2勝となった。
- AFP
勝利したマンチェスター・シティを待つのはマンチェスター・ダービーだ
過去3シーズンはいずれもレアル・マドリーに敗れて敗退してきたシティだが、再び頂点まで勝ち進むことを目指している。クラブは、2023年のトレブル達成シーズン以来初となるチャンピオンズリーグのタイトル獲得を狙う。
週半ばの欧州大会を終え、両チームの焦点は再び国内での戦いへと移る。マンチェスター・シティはプレミアリーグで、ライバルのマンチェスター・ユナイテッドとの重要なマンチェスター・ダービーに臨む。一方、ポルトは欧州での失意を振り払うべく、リーガ・ポルトガルでカーザ・ピアと対戦する。
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