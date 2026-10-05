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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

アーリング・ハーランドの負傷でマンチェスター・シティに大きな懸念、FWはノルウェー代表で足を引きずって途中交代

アーリング・ハーランド
リヴァプール 対 マンチェスター・シティ
リヴァプール
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ
ポルトガル 対 ノルウェー
ポルトガル
ノルウェー
UEFAネーションズリーグ リーグA

アーリング・ハーランドが日曜夜、ノルウェーのポルトガル戦で1-2のネーションズリーグ敗戦を喫した試合中に足を引きずってピッチを後にし、マンチェスター・シティに大きな負傷不安をもたらした。得点力の高いFWは後半途中にベンチへ交代のサインを送り、その後交代。リヴァプールとPSGとの重要な試合を前に、エンツォ・マレスカは不安を抱えながら状況を見守ることになった。

  • ノルウェー代表スター、リスボンで途中交代を強いられる

    ノルウェー代表のポルトガル代表戦でアーリング・ハーランドが交代を要求し、マンチェスター・シティに新たなコンディション不安が浮上した。UEFAネーションズリーグ。ヨルゲン・ストランド・ラーセンがタッチライン際で交代準備を進めていたにもかかわらず、この決定力の高いストライカーは目に見えて足を引きずりながら数分間ピッチに残り、67分に正式に交代となった。それでも、チームの大黒柱は自力で歩いてピッチを後にしており、ベンチへ向かう前には交代出場した選手と笑顔を交わし、抱擁する様子も見られたため、サポーターにとっては一筋の希望も残った。

  • Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    今後、重要な試合が控えている

    この離脱のタイミングは、立て続けに控える今後を左右する2試合を前に痛恨の打撃となった。プレミアリーグの強豪は日曜日にアンフィールドへ乗り込み、リヴァプールと対戦。その後、翌週水曜日にはチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンを本拠地に迎える。その後の検査で深刻な筋肉系の問題が確認されれば、シティは今季すでに7ゴールを挙げているアタッカーを欠いたまま、この2つの大一番に臨まなければならない厳しい状況に直面する。

  • ハーランド、ネーションズリーグで悔しさ

    ピッチ上では、その夜はハーランドと代表のチームメートたちにとって徹底的に意気消沈するものとなり、リスボンで2-1の敗戦を喫した。ノルウェーは当初、36分にブレントフォードDFクリストファー・アイェルが見事なボレーシュートを決め、ホームのポルトガルを驚かせた。しかし、その2分後にジョアン・カンセロが同点弾を挙げた。さらに79分、ゴンサロ・ラモスが押し込み決勝点を奪い、スターレ・ソルバッケン監督のチームは3連敗。グループA4最下位に沈んだ。

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    シティにとってピッチ外の雑音

    この痛手は、クラブが財務違反で有罪と認定されて以降の初戦に向けて準備を進める中、ピッチ外で大きな混乱が続く状況で生じたものだ。正式な異議申し立ては提出されているものの、落ち着かない時期にあって意識をサッカーへ向け続けることは極めて難しい。マレスカ監督は今後、決定的なスキャン結果を待つことになるが、主たる武器を失えば、シーズンのこれほど早い段階で攻撃陣の望ましくない組み替えを強いられることを認識している。

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