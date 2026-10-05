この痛手は、クラブが財務違反で有罪と認定されて以降の初戦に向けて準備を進める中、ピッチ外で大きな混乱が続く状況で生じたものだ。正式な異議申し立ては提出されているものの、落ち着かない時期にあって意識をサッカーへ向け続けることは極めて難しい。マレスカ監督は今後、決定的なスキャン結果を待つことになるが、主たる武器を失えば、シーズンのこれほど早い段階で攻撃陣の望ましくない組み替えを強いられることを認識している。