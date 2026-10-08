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アーリング・ハーランドの移籍話＆エリオット・アンダーソンの「保証」 マンチェスター・シティのレジェンド、ポール・ディコフが115件のFFP告発事案がエンツォ・マレスカ監督のチームに与える影響を分析する
マンチェスター・シティ、FFP違反で有罪認定も控訴へ
独立委員会は、シティが規則違反を大規模に行ったと認定した。一方、プレミアリーグの厳しい声明では、ペップ・グアルディオラ体制下で国内を支配してきたこのチームが「見せかけの取り決め」を行っていたと非難している。
シティは一貫して無実を主張しており、いかなる処分に対しても上訴する構えを見せている。また、自らの潔白を証明できると確信している。ただ、この長期化している問題が、ファン、選手、コーチ、そして取締役会メンバーにとって歓迎されない雑音となっているのも事実だ。
ランカシャーに不透明感が漂うなか、厳しい処分がシティとそのスター軍団にどのような影響を及ぼすのかという避けられない疑問が投げかけられている。勝ち点剥奪、さらには降格処分まで科されることになれば、一部の選手は他クラブへの移籍を検討する可能性がある。
得点力の高いFWハーランドはそのリストの上位に位置するだろう。ここ最近もラ・リーガの強豪バルセロナとレアル・マドリー行きが取り沙汰されており、エティハドで過ごす時間は5年で終わる可能性もある。
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ハーランドは2027年の移籍を検討しているのだろうか。
2027年の移籍市場を前に、このノルウェー人スーパースターが今後の選択肢を残しておくのかと問われたシティのカルトヒーロー、ディコフは、247Betとの提携での取材で、GOALにこう語った。「誰にも分からない。私がクラブにいた時にある人と、選手たちは去ることになるのかと話したが、誰にも分からない。
「有罪と判断され、なおかつ控訴がうまくいかなかった場合、処分がどうなるのか分かるまでは本当にコメントが難しい。私が知る限り、この件についてクラブ全体がやっているのは、選手だけでなく全スタッフが、自分たちの立場を改めて示すことだ。
「そして今、最終的にはフットボールに話を戻せるのは良いことだと思うが、日曜日には非常に、非常に興味深い試合が待っている。人々は選手たちがどう反応するか、この状況を包囲されたようなメンタリティー、つまり世界中が自分たちに敵対しているという感覚として使うのかを話している。
「ただ同時に、彼らは十分に経験豊富で、プロフェッショナルでもある。あのスカッドには大一番、大きな局面、最高レベルの雰囲気を経験してきた選手が数多くいる。だから日曜日に何が起こるのか興味深いものになるだろう」
不確実性は高額な今夏の新戦力に何を意味するのか？
2012年から2024年の間にプレミアリーグ優勝を8度果たしたシティは、今週末に再び試合に臨む。向かう先はリバプールで、同クラブはルール違反の疑いが確認された場合、国内のライバルクラブに対して補償請求を起こす構えを見せているチームの一つである。
アンフィールドでは高額な今夏の新戦力が大きな注目を集めることになりそうだ。イングランド代表のアンダーソンと、ワールドカップ優勝経験を持つアルゼンチン代表フェルナンデスが、いずれも1億ポンド（1億3200万ドル）を大きく超える移籍金でマンチェスターへ移った。
スポーツ界の騒動の中で渦中に置かれた選手たちについてどう感じるか問われ、10代の逸材アイユーブ・ブアディも新たに獲得された一人である中、ディコフはこう付け加えた。「彼らが契約した時点で、こうした問題が存在していることは当然分かっていたはずだ。
「彼らは契約する際、今後のクラブについて何らかの保証を受けていたのは間違いないと思う。ハルドゥーン［アル・ムバラク］やフェラン［ソリアーノ］の声明を見ても、おそらくそれはこれまでの流れを改めて示しただけだ。というのも、彼らの立場は最初から、最初から告発がなされ、控訴に至るまで、何も変わっていないからだ。
「夏に選手たちが加入した時も、まったく同じだったのだろう。ファンと同じように、選手たちにできるのはクラブと、そのクラブがしていることを信じることだけだ」
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マレスカの下でなお主要タイトルを追い続けるマンチェスター・シティ
勝ち点剥奪、罰金、移籍禁止をめぐるさまざまな騒動があるにもかかわらず、シティは2026-27シーズンを見事な形でスタートさせた。プレミアリーグ5試合で勝ち点15を積み上げ、首位に立っている。
また、カラバオカップでは4回戦進出を決め、チャンピオンズリーグでも白星を挙げた。グアルディオラという伝説的指揮官の後を継いだエンツォ・マレスカが現在チームを率いており、FFP関連で最も重い制裁によって主要タイトル獲得への複数の道が閉ざされないことを願っている。
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