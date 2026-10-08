独立委員会は、シティが規則違反を大規模に行ったと認定した。一方、プレミアリーグの厳しい声明では、ペップ・グアルディオラ体制下で国内を支配してきたこのチームが「見せかけの取り決め」を行っていたと非難している。

シティは一貫して無実を主張しており、いかなる処分に対しても上訴する構えを見せている。また、自らの潔白を証明できると確信している。ただ、この長期化している問題が、ファン、選手、コーチ、そして取締役会メンバーにとって歓迎されない雑音となっているのも事実だ。

ランカシャーに不透明感が漂うなか、厳しい処分がシティとそのスター軍団にどのような影響を及ぼすのかという避けられない疑問が投げかけられている。勝ち点剥奪、さらには降格処分まで科されることになれば、一部の選手は他クラブへの移籍を検討する可能性がある。

得点力の高いFWハーランドはそのリストの上位に位置するだろう。ここ最近もラ・リーガの強豪バルセロナとレアル・マドリー行きが取り沙汰されており、エティハドで過ごす時間は5年で終わる可能性もある。