アーリング・ハーランドのレアル・マドリード移籍は？ フロレンティーノ・ペレス会長は直接言及を避けたが、今夏も“ガラクティコ”補強を示唆した。

選手補強から話題を変え、ペレス会長は監督人事の噂に言及した。シャビ・アロンソ監督の解任後、アルバロ・アルベロアがシーズン終了まで指揮したが、状況は悪化した。そのため、ジョゼ・モウリーニョの復帰を予想する声が上がっている。

しかしペレス会長は、自身がモウリーニョを直接選んだという見方を否定した。「モウリーニョの話題には本当にうんざりだ。彼がベンフィカの試合でここに来たときでさえ、私は彼と話していない」と語った。さらに「監督について最も知らないのは私だ」と付け加え、采配決定から距離を置いていると強調した。