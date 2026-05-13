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アーリング・ハーランドのレアル・マドリード移籍は？ フロレンティーノ・ペレス会長は直接言及を避けたが、今夏も“ガラクティコ”補強を示唆した。
シティとの契約があるにもかかわらず、ハーランドへの関心は絶えない。
ハーランドのスペイン首都への移籍噂は絶えない。2034年までの大型契約延長を結んだマンチェスター・シティから、レアル・マドリードへ移籍するという報道が繰り返されている。 今季も好調で、公式戦50試合37得点8アシストを記録。2022年にドルトムントから6000万ユーロで加入して以来、プレミアでは196試合161得点29アシストと驚異的な数字を残している。
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ペレス、ハーランドと「ガラクティコ」の噂に言及
ラ・セクスタのインタビューで、ペレスは得点力のあるストライカーの獲得について問われ、こう語った。「もちろん。移籍は常にあり、我々は最高の選手を取ってきた。フィーゴ、カカ、『現象』ロナウド、ベッカムを獲得したのは私だ…… 「良い選手がいれば獲得に動く」
ハーランドについて問われると、ペレスは「コメントしない。スポーツ部門の業務だ」と関与を否定した。
監督人事の噂とモウリーニョ氏
選手補強から話題を変え、ペレス会長は監督人事の噂に言及した。シャビ・アロンソ監督の解任後、アルバロ・アルベロアがシーズン終了まで指揮したが、状況は悪化した。そのため、ジョゼ・モウリーニョの復帰を予想する声が上がっている。
しかしペレス会長は、自身がモウリーニョを直接選んだという見方を否定した。「モウリーニョの話題には本当にうんざりだ。彼がベンフィカの試合でここに来たときでさえ、私は彼と話していない」と語った。さらに「監督について最も知らないのは私だ」と付け加え、采配決定から距離を置いていると強調した。
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レアル・マドリードの次の一手は？
クラブは6月7日に早期選挙を実施すると正式発表し、ペレス会長にとって今後数週間は正念場だ。レアル・マドリードは2シーズン連続で主要タイトルを獲得できず、首脳陣には大きなプレッシャーがかかっている。ファンは、新監督の就任やスター選手の獲得に注目し、新たな成功の時代を期待している。