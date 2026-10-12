シティでのハーランドの去就が、にわかに注目を集めている。クラブに不利な先日の裁定を受け、欧州の強豪クラブはノルウェー人ストライカーの動向を注視している。

シティは最近、プレミアリーグの財務規則違反114件で有罪と認定され、エティハドを本拠地とするクラブは不透明な状況に陥った。シティはこの裁定に対して異議申し立てを行ったものの、ライバルクラブは状況が変わる可能性に明らかに目を光らせている。

最終判断が下されるまで、複数の主力選手を巡る疑問は残り続けるだろう。中でも最も注目を集めているのは、当然ながらゴールを量産するハーランドだ。