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アーリング・ハーランドのマンチェスター・シティでの去就は依然不透明、アーセナルとレアル・マドリーが電撃獲得に向けて準備
ライバル勢、マンチェスター・シティの危機の推移を注視
シティでのハーランドの去就が、にわかに注目を集めている。クラブに不利な先日の裁定を受け、欧州の強豪クラブはノルウェー人ストライカーの動向を注視している。
シティは最近、プレミアリーグの財務規則違反114件で有罪と認定され、エティハドを本拠地とするクラブは不透明な状況に陥った。シティはこの裁定に対して異議申し立てを行ったものの、ライバルクラブは状況が変わる可能性に明らかに目を光らせている。
最終判断が下されるまで、複数の主力選手を巡る疑問は残り続けるだろう。中でも最も注目を集めているのは、当然ながらゴールを量産するハーランドだ。
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アーセナルを含む強豪クラブが移籍での獲得を狙う
ハーランドがマンチェスターを離れる可能性に、世界のサッカー界を代表するビッグクラブが関心を示している。『フットボール・インサイダー』によると、アーセナルも同選手の動向を注視する有力クラブの一つだ。
世界最高のストライカーとも評されるハーランドを獲得すれば、プレミアリーグの優勝争いの構図は一変するだろう。北ロンドンへの移籍が実現すれば、有力なライバルを直接弱体化させる衝撃的な動きとなる。
ただし、関心を寄せているのはアーセナルだけではない。スペインの強豪レアル・マドリーとバルセロナも動向を注視しており、獲得可能となる兆しがあれば動く構えだ。
2034年の契約を巡る大きな障壁
獲得を狙うクラブが現れているものの、マンチェスター・シティは交渉において極めて有利な立場にある。通常であれば、ハーランドをマンチェスターから引き抜くのはほぼ不可能だ。
シティはこの貴重な戦力と2034年夏まで続く大型の10年契約を結び、引き留めている。この前例のない契約により、シティは売却を迫られることがなく、仮に売却する場合には破格の移籍金を要求できる。
現時点でクラブの姿勢は明確だ。異議申し立ての手続きが続く間、シティに看板ストライカーへのオファーを検討する意向は一切ない。
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獲得を狙う側は様子見
サッカー界の状況は急速に変わり得る。マンチェスター・シティの異議申し立てがどう決着するかによって、今後の展開が決まる。競技面での影響が深刻になれば、獲得に関心を持つクラブは、ハーランドの考えに変化があったかを当然探るだろう。
現時点では、シティがハーランドを巡る状況を完全に掌握しているように見える。しかし、財務問題に関する異議申し立てに最終的な決着がつくまで、欧州のビッグクラブは動向を注視し続けるだろう。
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