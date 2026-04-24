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アーリング・ハーランドのバルセロナ移籍には、マンチェスター・シティとの交渉に「問題」があると伝えられ、モハメド・サラーのカンプ・ノウ移籍も不透明だ。
ハーランド獲得へ資金難
バルセロナが長年抱えてきたハランドへの関心は、またも財政面の壁にぶつかった。クラブは、マンチェスター・シティのストライカーである彼が依然として「高リスク」な補強候補だと通告された。ラポルタ会長は、全面改修を終えたカンプ・ノウに彼を呼び込むことを「究極の象徴的な補強」と位置づけてきたが、巨額の移籍金と年俸は依然として大きな障害だ。
ナダル氏はハーランドを世界最高峰と認めつつ、シティのような強豪に所属する選手との合意はほぼ不可能だと見る。フリック体制でチーム状態は上向いているが、25歳を獲得するにはクラブの現状を超える巨額投資が必要だ。
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ナダルはハーランドを「最も有望な選手」と評価したが、コスト面の問題を指摘した。
BetBrothersのインタビューで、ナダルはハーランドがバルセロナの攻撃を率いる理想的な候補だと認めつつ、現時点では移籍金が法外でカタルーニャへの移籍は難しいと語った。彼はハーランドの若さと影響力を挙げ、マンチェスター・シティが史上最高額の移籍金を要求する理由だと指摘した。
ナダルは「プレミアリーグには優れた選手が多い。その代表がハーランドだ。彼はまだ若く、大きな可能性と高い能力を持つため、移籍すれば大きなインパクトを与えるだろう。しかし、多くのクラブにとって獲得は現実的ではない」と語った。
サラーの移籍は、年齢とチームの人材層の厚さを理由に疑問視されている
ハーランドの獲得が理想とされる中、契約満了が迫るリヴァプールのモハメド・サラーが代替候補として浮上している。しかしナダルは、30代半ばのエジプト人選手への「リスクの高い賭け」は避けるべきだと指摘した。
「我々が話しているのは、どこに行っても何かをもたらしてくれる選手たちだ」と彼は指摘した。「だが、これらはリスクの高い賭けだ。 彼がバルセロナに来るかは疑問だ。どのチームでも戦力になるだろうが、彼は33か34歳であり、クラブにとって負担になる可能性もある。バルセロナの攻撃陣は両ウイングがすでに手厚いため、素晴らしい補強ではあるものの、今はこうした賭けに出るべきではない」
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夏の移籍市場が迫る中、ラポルタは「奇跡」を探している。
バルセロナは、内部改革中のシティにおけるハーランドの去就を注視する。だが大幅な収入増がなければ、当面はイングランドに残りそうだ。
サラーにとっては、バルセロナへのフリー移籍が依然として魅力的な選択肢だが、カンプ・ノウのスポーツプロジェクトはより若くダイナミックな方向へ進んでいる。今後数か月は、バルサ理事会がフリック監督の攻撃陣を維持するか、移籍市場で最後の「奇跡」を試みるかを決める重要な時期だ。