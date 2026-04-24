アーリング・ハーランドのバルセロナ移籍には、マンチェスター・シティとの交渉に「問題」があると伝えられ、モハメド・サラーのカンプ・ノウ移籍も不透明だ。

バルセロナが長年抱えてきたハランドへの関心は、またも財政面の壁にぶつかった。クラブは、マンチェスター・シティのストライカーである彼が依然として「高リスク」な補強候補だと通告された。ラポルタ会長は、全面改修を終えたカンプ・ノウに彼を呼び込むことを「究極の象徴的な補強」と位置づけてきたが、巨額の移籍金と年俸は依然として大きな障害だ。

ナダル氏はハーランドを世界最高峰と認めつつ、シティのような強豪に所属する選手との合意はほぼ不可能だと見る。フリック体制でチーム状態は上向いているが、25歳を獲得するにはクラブの現状を超える巨額投資が必要だ。