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アーリング・ハーランドのようになれ！ リーズ、移籍期限後にFW層の薄さを優勝メンバーのエランド・ロードのレジェンドが分析し、ドミニク・カルヴァート＝ルーウィン獲得への助言を受ける
カルヴァート＝ルーウィンは昨季のプレミアリーグで14ゴールを記録した。
リーズが2025年にまとめたカルヴァート＝ルーウィン獲得は、非常に価値の高い補強だったことが明らかになっている。イングランド代表として12試合出場の同選手は、エヴァートンでの9年間にわたる在籍に終止符を打った後、フリーで加入。ウェスト・ヨークシャーでのデビューシーズンでは、プレミアリーグで14ゴールを記録した。
経験豊富な29歳は今季もすでに結果を残しており、この12カ月で負傷への懸念も大きく和らいでいる。マージーサイドでの在籍終盤には、コンディション面での苦戦が課題となっていた。
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リーズはカルバート＝ルーウィンの代役候補の質を欠いているのか？
リーズはカルヴァート＝ルーウィンが絶好調だが、その後ろを支える戦力はそれほど厚くない。ルーカス・ヌメチャとノア・オカフォーも最前線を務められ、マテオ・ジョセフもレアル・マジョルカへのレンタル移籍から復帰しているが、いずれも得点量産型とは言えない。
2026年に再びFWへ大金を投じる誘惑は退けられ、引き続きカルヴァート＝ルーウィンのたくましい肩に期待が託されている。本人もその責任を背負う覚悟は十分にできている。
リーズがカルヴァート＝ルーウィンをハーランドのように封じる必要がある理由
ただし、リーズはエースストライカーを慎重に扱う必要がある。優勝メンバーの英雄ストラカンもそれを認めており、グロブナー・スポーツとの提携で語った同氏は、プレミアリーグ屈指の強力なFWをどう生かすべきかについてGOALにこう話した。「彼は常に倒され、激しく当たられ、ぶつけられている。カルヴァート＝ルーウィンにとっては休みなしだ。
「私は日曜の試合を見に行ったが、リーズにとっては本当に価値のある勝ち点1だった。というのも、ブレントフォードは非常にいいチームだからだ。本当にいいチームだ。完成度の高いチームというなら、まさに彼らのことだ。中盤の3選手にしても、誰が一番良かったか私には言えない。前線の3人についても、誰が一番良かったか私には言えない。ただ、全員が良いということだけは分かる。中盤の3選手は素晴らしかった。前の3人も、サイドの選手たちも、私はワイドアタッカーと呼ぶが、より完成されている。現時点ではマンチェスター・ユナイテッドよりチームとして上だ。それは間違いない。
「カルヴァート＝ルーウィンの話に戻るが、そうだね、私は彼が常に受けている実際のコンタクトを心配している。フィジカル面だけではなく、メンタル面でもだ。カルヴァート＝ルーウィンには、彼のすぐ近くでプレーする誰かが必要だ。トップ下でもいいし、中盤の選手がそこまで上がっていく形でもいい。だからチームの残りの選手にとっては、カルヴァート＝ルーウィンの周辺にこぼれ球を拾えるエリアができる。カルヴァート＝ルーウィンだけの問題ではない。だから彼の近くに誰かがいれば、誰が上がっていくかは気にしないが、カルヴァート＝ルーウィンが受けている衝撃の50％は減る。
「そして、実際に彼をハーランドのように試合から少し切り離しておける。周りに人を上げれば、ハーランドのように彼を試合から少し離しておける。なぜなら、それがハーランドのやり方だからだ。彼は試合から少し距離を置き、自分の前にいる選手たちに当たりを受けさせ、ボールを受けさせる。だからこそ、彼はいつもボックス内にいる。
「だから私は、カルヴァート＝ルーウィンがすべてを一身に受けていることを心配しているし、彼にとってボックス内に入るのはとても難しい。だからこそ、日曜の彼のパフォーマンスは素晴らしかったと思う。前半、私はすぐ目の前で見ていたが、彼は見事なセンターバック2人、大柄なセンターバックたちに激しくぶつかられ、当たりを受け、それでもボールを収めようとしていた。それでもなおゴールを決めたのだから、本当に驚異的だ。
「だから私も同意する。もしもう1人カルヴァート＝ルーウィンを獲得できるなら、そうすべきだ。ただ、あのタイプのストライカーで、移籍金が4000万～5000万ポンドもかからないもう1人のカルヴァート＝ルーウィンを、いったいどこで見つけるんだ？」
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リーズの2026-27シーズン日程：次節はブライトン戦へ遠征
リーズはカルヴァート＝ルーウィンと2028年までの契約を結んでいる。現在の水準を維持できれば、契約延長交渉が始まるまでに長い時間はかからないはずだ。シェフィールド出身の同選手は、チーム全体の戦いにおいて不可欠な存在となっているからである。
2026-27シーズンは好調なスタートを切っており、ここまで2試合で勝ち点4を獲得している。ファルケ率いるチームは土曜日、ブライトンへのアウェーゲームでプレミアリーグに戻る。
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