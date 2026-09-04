ただし、リーズはエースストライカーを慎重に扱う必要がある。優勝メンバーの英雄ストラカンもそれを認めており、グロブナー・スポーツとの提携で語った同氏は、プレミアリーグ屈指の強力なFWをどう生かすべきかについてGOALにこう話した。「彼は常に倒され、激しく当たられ、ぶつけられている。カルヴァート＝ルーウィンにとっては休みなしだ。

「私は日曜の試合を見に行ったが、リーズにとっては本当に価値のある勝ち点1だった。というのも、ブレントフォードは非常にいいチームだからだ。本当にいいチームだ。完成度の高いチームというなら、まさに彼らのことだ。中盤の3選手にしても、誰が一番良かったか私には言えない。前線の3人についても、誰が一番良かったか私には言えない。ただ、全員が良いということだけは分かる。中盤の3選手は素晴らしかった。前の3人も、サイドの選手たちも、私はワイドアタッカーと呼ぶが、より完成されている。現時点ではマンチェスター・ユナイテッドよりチームとして上だ。それは間違いない。

「カルヴァート＝ルーウィンの話に戻るが、そうだね、私は彼が常に受けている実際のコンタクトを心配している。フィジカル面だけではなく、メンタル面でもだ。カルヴァート＝ルーウィンには、彼のすぐ近くでプレーする誰かが必要だ。トップ下でもいいし、中盤の選手がそこまで上がっていく形でもいい。だからチームの残りの選手にとっては、カルヴァート＝ルーウィンの周辺にこぼれ球を拾えるエリアができる。カルヴァート＝ルーウィンだけの問題ではない。だから彼の近くに誰かがいれば、誰が上がっていくかは気にしないが、カルヴァート＝ルーウィンが受けている衝撃の50％は減る。

「そして、実際に彼をハーランドのように試合から少し切り離しておける。周りに人を上げれば、ハーランドのように彼を試合から少し離しておける。なぜなら、それがハーランドのやり方だからだ。彼は試合から少し距離を置き、自分の前にいる選手たちに当たりを受けさせ、ボールを受けさせる。だからこそ、彼はいつもボックス内にいる。

「だから私は、カルヴァート＝ルーウィンがすべてを一身に受けていることを心配しているし、彼にとってボックス内に入るのはとても難しい。だからこそ、日曜の彼のパフォーマンスは素晴らしかったと思う。前半、私はすぐ目の前で見ていたが、彼は見事なセンターバック2人、大柄なセンターバックたちに激しくぶつかられ、当たりを受け、それでもボールを収めようとしていた。それでもなおゴールを決めたのだから、本当に驚異的だ。

「だから私も同意する。もしもう1人カルヴァート＝ルーウィンを獲得できるなら、そうすべきだ。ただ、あのタイプのストライカーで、移籍金が4000万～5000万ポンドもかからないもう1人のカルヴァート＝ルーウィンを、いったいどこで見つけるんだ？」