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「アーリング・ハーランドでもハリー・ケインでもない」―フロレンティーノ・ペレス会長は、来週1億5000万ユーロで獲得する新戦力を発表すると示唆したが、複数のスター選手の加入は否定した。
ペレスが大型移籍計画をほのめかす
レアル・マドリードの会長選が注目される中、ペレス会長がテレビ番組『ホリゾンテ』に出演し、移籍戦略について語った。ペレスはハーランドやケインの獲得を否定し、代わりに約150億円の大型補強が来週発表されると示唆した。
彼は評価額1億5000万ユーロの選手について来週発表する予定だと述べ、大型移籍が最終段階にあることを示唆した。この発言は、大統領選のライバルであるエンリケ・リケルメがハーランドの獲得を公約に圧力を強める中で行われた。
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ペレスがマドリードの立場を説明する
ペレスは、マイケル・オリゼ、ハーランド、ケインの噂について明快だった。「オリゼは素晴らしいが、私が狙うのは別の中盤から前線の選手だ」
さらに補強について「獲得が決まっているのはジョゼ・モウリーニョ、イブラヒマ・コナテ、デンゼル・ダムフリーズの3人だ。だがまだいる。火曜日にはチャンピオンズリーグの強豪クラブに大物選手へのオファーを出す。移籍金はクラブ史上最高となる1億5000万ユーロ以上になるだろう」と明かした。
内部事情とリケルメとの確執
会長の発言は、ベルナベウの舞台裏で高まる緊張の中で出た。ペレス会長は、クラブの価値観を揺るがすとしてリケルメに公然と反対してきた。
「批判自体は気にならない。私が気にしているのは、こうした人々がレアル・マドリードに影響力を及ぼそうとしていることだ。リケルメの父親もその一人だった」とペレス会長は説明した。「メディアには、クラブを不安定にさせようとする一種の陰謀があることに気づいていた。 私はそれを早期に摘み取りたかった。だからこそ、選挙を実施することを決めた。レアル・マドリードを不安定にしようとした彼らは、クラブの歴史で不穏な時代を作った人々と同じだ。彼らは外部の人を総会に潜り込ませた。私が2009年に復帰した理由だ。今、彼らはその子供たちだ。私は怒っている。」
ハランド獲得を公約にするリケルメについては「父親も代理人もクラブも否定している。ブラフだ。私はレアル・マドリードを守る」と語った。
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注目は来週の発表へ
注目は、ペレス会長が1億5000万ユーロで獲得すると主張する選手に移る。この発表は会長選の争点となり、投票を控えたサポーターにも影響を与える可能性がある。リケルメ氏が自身のビジョンを訴える中、ペレス会長は大型補強で立場を固め、レアル・マドリードの長期方針への信頼を高めたい考えだ。