会長の発言は、ベルナベウの舞台裏で高まる緊張の中で出た。ペレス会長は、クラブの価値観を揺るがすとしてリケルメに公然と反対してきた。

「批判自体は気にならない。私が気にしているのは、こうした人々がレアル・マドリードに影響力を及ぼそうとしていることだ。リケルメの父親もその一人だった」とペレス会長は説明した。「メディアには、クラブを不安定にさせようとする一種の陰謀があることに気づいていた。 私はそれを早期に摘み取りたかった。だからこそ、選挙を実施することを決めた。レアル・マドリードを不安定にしようとした彼らは、クラブの歴史で不穏な時代を作った人々と同じだ。彼らは外部の人を総会に潜り込ませた。私が2009年に復帰した理由だ。今、彼らはその子供たちだ。私は怒っている。」

ハランド獲得を公約にするリケルメについては「父親も代理人もクラブも否定している。ブラフだ。私はレアル・マドリードを守る」と語った。