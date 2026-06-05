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「アーリング・ハーランドでもハリー・ケインでもない」―フロレンティーノ・ペレス会長は来週、移籍金1億5000万ユーロで新戦力を発表すると示唆したが、複数のスター選手の獲得は否定した。
ペレスが大型移籍計画をほのめかす
レアル・マドリードの会長選が注目される中、ペレス会長は番組『ホライズンテ』で移籍戦略を語った。ハーランドやケインの獲得は否定し、1500万ユーロの大型補強を来週発表すると示唆した。
彼は評価額1億5000万ユーロの選手について来週発表すると述べ、大型移籍が最終段階にあることを示唆した。この発言は、大統領選のライバルであるエンリケ・リケルメがハーランドの獲得を公約に圧力を強める中で行われた。
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ペレスがマドリードの立場を説明する
ペレス会長はハーランドとケインの移籍報道を否定。「どちらでもない」と語った。
さらに補強について「すでに3人の獲得を決めた。ジョゼ・モウリーニョ、イブラヒマ・コナテ、デンゼル・ダムフリーズだ。まだいる。火曜日、チャンピオンズリーグの強豪からある選手を獲るため、クラブ史上最高額となる1億5000万ユーロ以上のオファーを出す」と明かした。
内部事情とリケルメとの確執
会長の発言は、ベルナベウの舞台裏で高まる緊張の中で行われた。ペレス会長は、クラブの価値観を揺るがすとしてリケルメに公然と反対してきた。
「批判自体は気にならない。私が気にするのは、こうした人々がレアル・マドリードに影響力を及ぼそうとしていることだ。リケルメの父親もその一人だった」とペレス会長は説明した。「メディアには、クラブを不安定にさせようとする一種の陰謀があることに気づいていた。 私はそれを芽のうちに摘みたかった。だからこそ、選挙を実施することを決めたのだ。レアル・マドリードを不安定化させようとした者たちが、クラブの歴史における不穏な時期から来た者たちと同じだとは、なんという偶然だろう。彼らはレアル・マドリードに属さない人々を総会に招き入れ、こっそりと潜り込ませた。だからこそ、私は2009年に復帰したのだ。今、彼らはその子供たちだ。私は激怒している。」
ハランド獲得を約束したリケルメについて、ペレスは「誰もが否定している。父親も代理人もクラブもだ。ブラフだ。だからこそ私はここにいる。レアル・マドリードを守るために」と語った。
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注目は来週の発表へ
注目は、ペレス会長が1億5000万ユーロで獲得すると主張する選手に移る。この発表は会長選の争点となり、投票を控えたサポーターにも影響を与える可能性がある。リケルメ氏が自身のビジョンを訴える中、ペレス会長は大型補強で立場を固め、レアル・マドリードの長期方針への信頼を高めたい考えだ。