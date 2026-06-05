「アーリング・ハーランドでもハリー・ケインでもない」―フロレンティーノ・ペレス会長は来週、移籍金1億5000万ユーロで新戦力を発表すると示唆したが、複数のスター選手の獲得は否定した。

会長の発言は、ベルナベウの舞台裏で高まる緊張の中で行われた。ペレス会長は、クラブの価値観を揺るがすとしてリケルメに公然と反対してきた。

「批判自体は気にならない。私が気にするのは、こうした人々がレアル・マドリードに影響力を及ぼそうとしていることだ。リケルメの父親もその一人だった」とペレス会長は説明した。「メディアには、クラブを不安定にさせようとする一種の陰謀があることに気づいていた。 私はそれを芽のうちに摘みたかった。だからこそ、選挙を実施することを決めたのだ。レアル・マドリードを不安定化させようとした者たちが、クラブの歴史における不穏な時期から来た者たちと同じだとは、なんという偶然だろう。彼らはレアル・マドリードに属さない人々を総会に招き入れ、こっそりと潜り込ませた。だからこそ、私は2009年に復帰したのだ。今、彼らはその子供たちだ。私は激怒している。」

ハランド獲得を約束したリケルメについて、ペレスは「誰もが否定している。父親も代理人もクラブもだ。ブラフだ。だからこそ私はここにいる。レアル・マドリードを守るために」と語った。