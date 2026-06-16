アーリング・ハーランドだけではない。ノルウェーの豪華なサポートメンバーが、ワールドカップのダークホースを本命に変える。

ハーランドへサイドからパスを供給する選手について、ノルウェーは優秀なウイングを多数擁する。ただし、ソルバッケン監督はサイド攻撃で型破りな戦術を採用する可能性がある。これについては後ほど詳しく説明する。

左はRBライプツィヒのスター、アントニオ・ヌサが先発濃厚。21歳のテクニックはマークをかわし、タックルを避け、鋭く突破する。予選6試合で6ゴール関与。イタリア戦では3-0の勝利に得点とアシストを記録し、第2戦でも4-1の圧勝に1得点を追加した。

左の控えにはアンドレアス・シェルデルップが待機する。 22歳の彼はシーズン後半、ベンフィカでジョゼ・モウリーニョの下14試合で10ゴール・アシストを記録し、チャンピオンズリーグでもレアル・マドリード相手に2得点を挙げるなど、勢いそのままにワールドカップに臨む。先発は未確定ながら、将来を嘱望される才能だ。

右はアトレティコ・マドリードのFWアレクサンダー・ソルロート。196cmの大型ながらワイドに展開し、ボールを保持するとハーランドの横に絞る。予選8試合で8ゴールに絡んだ。

フルハムのオスカー・ボブも右のオプションだが、新天地での出場は限定的。予選に出ていない元ACミランの攻撃的MFイェンス・ペッター・ハウゲも、ボー・ド・グリムトでマンチェスター・シティやインテルを破ったチャンピオンズリーグの活躍が評価され代表入りした。