アーリング・ハーランドだけではない。ノルウェーの豪華なサポートメンバーが、ワールドカップのダークホースを本命に変える。

ノルウェーが「ダークホース」の期待に応えるには、ハーランドが不可欠だ。彼は世界屈指のストライカーであり、チームを「死の組」突破へ導く。
予選8試合で16得点を挙げ、モルドバ戦で5ゴール、イスラエル戦で3ゴールを決めた。
とはいえ、ストライカーの価値はチャンスの質と数に左右される。ハーランドは代表でも周囲に才能があり、北米の舞台で全てを一人でこなす必要はない。
ノルウェーが「ダークホース」の期待に応えるには、ハーランドが不可欠だ。彼は世界屈指のストライカーであり、チームを「死の組」突破へ導く。
予選8試合で16得点を挙げ、モルドバ戦で5ゴール、イスラエル戦で3ゴールを決めた。
とはいえ、ストライカーの価値はチャンスの質と数に左右される。ハーランドは代表でも周囲に才能があり、北米の舞台で全てを一人でこなす必要はない。
ハーランドへサイドからパスを供給する選手について、ノルウェーは優秀なウイングを多数擁する。ただし、ソルバッケン監督はサイド攻撃で型破りな戦術を採用する可能性がある。これについては後ほど詳しく説明する。
左はRBライプツィヒのスター、アントニオ・ヌサが先発濃厚。21歳のテクニックはマークをかわし、タックルを避け、鋭く突破する。予選6試合で6ゴール関与。イタリア戦では3-0の勝利に得点とアシストを記録し、第2戦でも4-1の圧勝に1得点を追加した。
左の控えにはアンドレアス・シェルデルップが待機する。 22歳の彼はシーズン後半、ベンフィカでジョゼ・モウリーニョの下14試合で10ゴール・アシストを記録し、チャンピオンズリーグでもレアル・マドリード相手に2得点を挙げるなど、勢いそのままにワールドカップに臨む。先発は未確定ながら、将来を嘱望される才能だ。
右はアトレティコ・マドリードのFWアレクサンダー・ソルロート。196cmの大型ながらワイドに展開し、ボールを保持するとハーランドの横に絞る。予選8試合で8ゴールに絡んだ。
フルハムのオスカー・ボブも右のオプションだが、新天地での出場は限定的。予選に出ていない元ACミランの攻撃的MFイェンス・ペッター・ハウゲも、ボー・ド・グリムトでマンチェスター・シティやインテルを破ったチャンピオンズリーグの活躍が評価され代表入りした。
中盤もノルウェーの強みだ。ソルバッケン監督は、プレミアリーグやチャンピオンズリーグで実績のある選手を多数擁している。
筆頭はアーセナル主将のマルティン・オデゴール。その背後をフラムの守備的MFサンデル・ベルゲとベンフィカのスター、フレドリク・アウルスネスが支える。アウルスネスは典型的な「8番」で、2人とも豊富な経験を持つ堅実な選手だ。
代表から一時引退していたが今年2月に復帰し、今大会では先発が予想される。
控えには、ボド/グリムトのキャプテン、パトリック・ベルグやイタリアでプレーするクリスティアン・トルストヴェット、モーテン・トースビーもいる。
とはいえ、中盤の主役はオデゴールだ。クラブでは安定感の欠如や試合の流れに乗り遅れることが指摘されるが、代表ではいつも期待に応える。
今季は怪我で予選8試合中3試合を欠場したが、27歳の彼は7アシストを記録。1試合3アシストをマークしたイスラエル戦を含み、その数は欧州最多だ。
ノルウェー代表の攻撃の要である彼は、ハランドとともに前線に不可欠だ。ウイングとの連携や、広い視野を生かし中央のストライカーへ送るパスが鍵となる。北米での戦いで、彼には最高のパフォーマンスが求められる。
ハーランドは全試合で先発しフル出場すると見込まれます。万が一出場できない場合でも、ノルウェーには代役ストライカーがそろっています。
先発候補のソルロートは代表で多くの得点を挙げており、アトレティコ・マドリードでも控えながら20得点をマーク。その勢いで大会に臨む。
ソルバッケン監督はFIFAのインタビューで「アレクサンダーは身体能力が高く、前線の複数のポジションでプレーできる献身的な選手だ」と語った。 時にはアーリングとコンビを組み、右寄りでプレーすることもある。得点力だけでなくアシストも期待できる。何よりもチームのために全力で走り、自分が好まないポジションでもプレーする姿勢が素晴らしい」
クリスタル・パレスのヨルゲン・ストランド・ラーセンも候補だ。ソロートがワイド起用されるため、ハーランドの出場有無に関わらずラーセンにも十分な出場機会が回ってくる見込みである。26歳の彼は2024年のプレミアリーグ加入以来高い評価を受けており、スウェーデンとの親善試合で2得点を挙げて調整を完了。イタリアとの予選でも得点をマークしており、信頼できる代役となるだろう。
ノルウェー代表はサイド攻撃で型破りな戦術を採用しています。高身長FWがサイドに開いてボールを受け、ボールを保持すると内へ切り込みます。その理由は右SBジュリアン・ライアーソン。彼はサイドから最大の脅威となります。
ソルロートが中央へ移動することで、ドルトムントでプレーするライアーソンは前へ飛び出し、高いクロスを供給する。2025-26シーズンにはブンデスリーガで18アシストを記録した。さらにソルロートが中央でターゲットとなるため、ライアーソンの選択肢は広がる。
セットプレーでも卓越しており、多くのアシストはCKやFKから生まれている。北米ではノルウェーの秘密兵器となるだろう。対戦相手は彼について入念なリサーチが必要だ。
ワールドカップでノルウェー代表のハーランドの得点は極めて重要だ。だがソルバッケン監督は、チーム全体が個人の力を超えられると確信している。28年ぶりに大舞台に戻ったノルウェーは、フランス、セネガル、イラクと同じ「死の組」で戦う。
「これは国全体、特に一般のサポーターにとって大きな意味を持つと思います」とソルバッケン監督はFIFAに語った。「私がプレーした1998年の大会以来、毎回のワールドカップで家に座って見ているのは誰にとっても辛いことだったはずです。 本大会出場が決まった後、月曜日に気温マイナス4度の中、5万人のファンが私たちを出迎えてくれた。これだけで全てが語られている。彼らはこの瞬間を長い間待ち望んできた。そしてついにその時が来たのだ。
「優勝候補ではないが、調子が良ければ強豪を倒せる。だが大会を通じてダークホースだとは言えない。厳しいグループなので接戦になる。組織力と得点力のある選手が必要だ」
さらに彼はこう付け加えた。「今回のワールドカップは、ノルウェーが自分たちを表現する場だ。世界に向けて、これまでとは少し異なるサッカーを示し、互いのために全力で戦う攻撃的なチームであることを証明したい。理想的なシナリオ？ それは話さない。夢は自分だけのものだからだ。だが、チームが最高のパフォーマンスを発揮できれば、調子の良い日には誰にでも勝てるはずだ。」