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アーリング・ハーランドが首位、アーセナル勢が急上昇！EA Sports FC 27のプレミアリーグレーティングが明らかに
ハーランドがプレミアリーグ強豪クラブのFC 27レーティングをリード
『EA Sports FC 27』のレーティング週間が正式にスタートし、フットボール界全体で世界的に激しい議論を巻き起こしている。EA Sportsは今日、プレミアリーグの高レーティング選手を発表し、すべての選手ステータスは現実世界の試合データに基づいて算出されている。
マンチェスター・シティのストライカー、ハーランドが総合91でリーグ全体のトップに立った。得点力の高いノルウェー代表FWは、シュート92、フィジカル89、スピード87を記録し、プレミアリーグのレーティングで単独首位となっている。今回の最初のレーティング発表により、ファンはゲームの正式リリースを前に、リーグで活躍するトップスターたちをいち早く確認できる。
- EA SPORTS FC 27
ロドリとブルーノ・フェルナンデスが首位の座を獲得
最近バルセロナに移籍した元シティのスター、ロドリは、ハーランドに続くプレミアリーグ第2位の高評価選手となった。スペイン代表の守備的MFは、パス86、守備85を含む総合90という見事なレーティングを獲得している。
マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ブルーノ・フェルナンデスは、卓越したパス92を武器に総合89を記録した。マンチェスター・シティのGKジャンルイジ・ドンナルンマと、アーセナルのCBガブリエウも総合89に到達。ガブリエウの優れたカードには、圧巻の守備91が付与されており、ゲーム全体でも最も手ごわいセンターバックの一人であることを示している。
アーセナルとリヴァプールのスター選手たちが総合ランキングを席巻
アーセナルとリヴァプールのスター選手たちが、選手カードの最上位層で大きな存在感を示している。アーセナルの3選手、ダビド・ラヤ、デクラン・ライス、ウィリアム・サリバは、リヴァプールのCBフィルジル・ファン・ダイクと並んで総合値88を獲得した。
ブカヨ・サカ、アリソン、ルベン・ディアスは、それに続く総合値87となっている。アーセナルMFマルティン・ウーデゴール、チェルシーのエンソ・フェルナンデスとモイセス・カイセドは、総合値86を与えられた多くのスター選手の中で中心的な顔ぶれとなった。
アレクサンデル・イサク、ドミニク・ソボスライ、ヴィクトル・ギョケレシュ、ラヤン・シェルキ、フロリアン・ヴィルツらも総合値86を確保。一方、グラニト・ジャカはサンダーランドの選手として総合値85で登場している。
- EA Sports
EA FC 27の接近で議論が始まる
プレミアリーグの選手レーティング公開を受け、世界中のサポーターやゲーマーの間で、さっそく熱い議論が巻き起こっている。フットボールファンは各選手の能力値や総合評価について、ソーシャルメディア上で活発に意見を交わしている。
レーティング・ウィークが進む中、EA Sportsは今後も世界各国の主要リーグの選手ステータスを順次公開していく。これらの初期ランキングは、期待が高まる新たなゲームシーズンの幕開けを告げるものとなっている。サポーターは発売日に向けてUltimate Teamのスカッド編成を始める中、プレミアリーグの全順位を詳しく分析できるようになった。
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