『EA Sports FC 27』のレーティング週間が正式にスタートし、フットボール界全体で世界的に激しい議論を巻き起こしている。EA Sportsは今日、プレミアリーグの高レーティング選手を発表し、すべての選手ステータスは現実世界の試合データに基づいて算出されている。

マンチェスター・シティのストライカー、ハーランドが総合91でリーグ全体のトップに立った。得点力の高いノルウェー代表FWは、シュート92、フィジカル89、スピード87を記録し、プレミアリーグのレーティングで単独首位となっている。今回の最初のレーティング発表により、ファンはゲームの正式リリースを前に、リーグで活躍するトップスターたちをいち早く確認できる。