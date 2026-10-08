ハーランドが、クラブが抱える法廷闘争について沈黙を破り、エティハドを支えるファンに対して結束を示すよう呼びかけた。得点力の高いFWによるこの発言は、プレミアリーグ王者にとって前例のない不透明感が漂う中で出たものだ。同クラブは最近、リーグの財務規定に関する複数の重大な違反で有罪と認定されていた。

『Sky Sports』の独占インタビューに応じたハーランドは、この評決がもたらし得る影響を懸念する人々に向けて安心材料となるメッセージを送った。「みんなは楽しい時間を過ごすことになる。僕たちは団結しなければならない。お互いに寄り添い、前向きでいなければならない。人生で何が起きようと、僕たちはいつだって笑顔でいなければならない。だから前向きでいて、先を見据え、試合に勝とうとして、この状況を楽しみ、試合に勝とうとしなければならない。僕たちは団結しなければならないし、お互いに愛を広げなければならない。だからそう、団結して、この時間を楽しみ、笑顔でいよう」と、このストライカーは説明した。

シティの元MFアルフ＝インゲ・ハーランドの息子であるこのFWは、現在の状況の重みを、単なるクラブの一員としてだけでなく、ひとりのサポーターとしても感じている。「この街のことを本当に大切に思っている、と言わなければならない。ファンのことも本当に大切に思っている。なぜなら僕自身もファンだからだし、彼らと同じように感じているからだ」と彼は述べ、クラブが法廷で名誉を守るために争う中でも、その大義へのコミットメントを強調した。



