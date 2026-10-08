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アーリング・ハーランドが決起を呼びかけ！マンチェスター・シティのスターが、クラブがプレミアリーグの評決と戦う中で結束を訴えた
法的混乱のさなか、ハーランドが結束を呼びかける
ハーランドが、クラブが抱える法廷闘争について沈黙を破り、エティハドを支えるファンに対して結束を示すよう呼びかけた。得点力の高いFWによるこの発言は、プレミアリーグ王者にとって前例のない不透明感が漂う中で出たものだ。同クラブは最近、リーグの財務規定に関する複数の重大な違反で有罪と認定されていた。
『Sky Sports』の独占インタビューに応じたハーランドは、この評決がもたらし得る影響を懸念する人々に向けて安心材料となるメッセージを送った。「みんなは楽しい時間を過ごすことになる。僕たちは団結しなければならない。お互いに寄り添い、前向きでいなければならない。人生で何が起きようと、僕たちはいつだって笑顔でいなければならない。だから前向きでいて、先を見据え、試合に勝とうとして、この状況を楽しみ、試合に勝とうとしなければならない。僕たちは団結しなければならないし、お互いに愛を広げなければならない。だからそう、団結して、この時間を楽しみ、笑顔でいよう」と、このストライカーは説明した。
シティの元MFアルフ＝インゲ・ハーランドの息子であるこのFWは、現在の状況の重みを、単なるクラブの一員としてだけでなく、ひとりのサポーターとしても感じている。「この街のことを本当に大切に思っている、と言わなければならない。ファンのことも本当に大切に思っている。なぜなら僕自身もファンだからだし、彼らと同じように感じているからだ」と彼は述べ、クラブが法廷で名誉を守るために争う中でも、その大義へのコミットメントを強調した。
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委員会の調査結果の規模
ハーランドが示した楽観論は、クラブの財務上の行為について厳しい評価を下した独立委員会が明らかにした深刻な内容とは鮮明な対照をなしている。同委員会は、マンチェスター・シティが2009-10シーズンから2017-18シーズンにかけて、商業パートナーとの「見せかけ」の契約を伴う「偽装資金提供スキーム」を画策していたと結論づけた。
調査では、これらの行為がクラブの収益を総額8億3000万ポンドも人為的に水増しし、その結果としてプレミアリーグとUEFAの双方が課す支出制限を回避するために行われたと認定された。最終的に委員会は、複数年にわたる調査を通じて誠実に対応しなかったことを含め、100件を超える規則違反を認定した。
長期にわたる法廷闘争が2027年まで持ち越される見通しだ
クラブが早期決着を望んでいるにもかかわらず、法律の専門家は上訴手続きが長期化する可能性があるとみている。プレミアリーグの新規定では上訴を12週間で迅速に処理することを目指しているが、シティの法務チームは、2023年に始まった案件にこれらの規定を遡って適用すべきではないと主張すると見られている。
クラブはこれまでも手続きの公平性に懸念を示しており、委員会の見解が外部からの圧力に影響されたと主張してきた。公式声明でシティは過去8年間にわたる協力姿勢を強調し、次のように述べた。「クラブは、プレミアリーグの理事会および経営陣が、党派的な影響を受けない独立、公平かつ公正な規制当局として行動することを前提に、8年間にわたって適正手続きを誠実に尊重してきた。今後のすべての手続きが完了するまでは、クラブがこれ以上発言できる内容には明らかに制限がある」
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注目はアンフィールドとPSGに移る
弁護士たちが次の訴訟ラウンドに向けて準備を進める一方で、トップチームは芝の上で迎えるシーズンの行方を左右する1週間へと意識を切り替えなければならない。シティは今週日曜日、アンフィールドに乗り込み、国内タイトルを争う上で一貫して最大のライバルであり続けてきたリバプールと対戦する。マージーサイド遠征の後には、エンツォ・マレスカ監督率いるチームがエティハド・スタジアムでチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンを迎え撃つ。シティでプレミアリーグ開幕から完璧なスタートを切っているハーランドは、クラブ首脳陣を巡る外部の雑音にも動じていない。
リバプールとの次戦の重要性について振り返ったハーランドは、次のように語った。「リバプールと対戦するのはいつだって特別だ。特にペップとクロップがいたからね。自分はザルツブルクやドルトムントで座って試合を見ながら、彼らがどれだけ互いを高め合っていたかを覚えている。あそこでの試合はいつだって特別だ。勝ったこともあれば、引き分けたこともあるし、負けたこともある。だからいつだって特別なんだ。プレミアリーグの試合はどれも違うし、リバプール戦はいつだって特別だ」
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