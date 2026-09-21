シティは日曜日、サンダーランドとの息もつかせぬ5-3の一戦を制した。エンツォ・マレスカ監督のチームは今季開幕からの完璧なスタートを継続したが、勝ち点3獲得には並々ならぬ苦労を強いられた。

エンツォ・フェルナンデス、ラヤン・シェルキ、そしてアントワーヌ・セメンヨの2ゴールで、首位チームは試合を優位に進めた。だが、この記憶に残る午後に歴史的な締めくくりをもたらしたのはハーランドだった。

ノルウェー人ストライカーは81分にゴールを決め、試合の8点目にして最後の得点を記録。この終盤の一撃によってシティは開幕からの連勝を維持するとともに、自身にとって特別な節目も達成した。