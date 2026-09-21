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アーリング・ハーランドがプレミアリーグで驚異的な歴史を打ち立てる。マンチェスター・シティは8ゴールが飛び交うスリラーの末にサンダーランドを下した
マンチェスター・シティが大量得点のスリラーを制す
シティは日曜日、サンダーランドとの息もつかせぬ5-3の一戦を制した。エンツォ・マレスカ監督のチームは今季開幕からの完璧なスタートを継続したが、勝ち点3獲得には並々ならぬ苦労を強いられた。
エンツォ・フェルナンデス、ラヤン・シェルキ、そしてアントワーヌ・セメンヨの2ゴールで、首位チームは試合を優位に進めた。だが、この記憶に残る午後に歴史的な締めくくりをもたらしたのはハーランドだった。
ノルウェー人ストライカーは81分にゴールを決め、試合の8点目にして最後の得点を記録。この終盤の一撃によってシティは開幕からの連勝を維持するとともに、自身にとって特別な節目も達成した。
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ハーランド、プレミアリーグでの全クラブ相手得点を達成
ハーランドの試合終盤の一撃は当初、オフサイドで取り消されたように見えた。しかし、最終的にVARのチェックによってピッチ上での判定は覆り、シティのエースにとって歴史的な記録達成が確認された。
このゴールにより、ハーランドはシティでプレミアリーグで対戦した25クラブすべてから得点したことになった。唯一得点できていなかった相手はサンダーランドで、昨季の2度の対戦では無得点に終わっていた。
このフィニッシュは、プレミアリーグ通算117ゴール目であり、今季5点目でもあった。これでゴールデンブーツ争いの序盤で首位に立ち、ボーンマス戦で週末の決勝点を決めたリヴァプールのアレクサンデル・イサクを1点上回った。
ブロビー、善戦の末の敗戦で歴史を刻む
ハーランドが見出しを飾る記録を打ち立てた一方で、サンダーランドのFWブロビーもまた、驚異的な午後を過ごした。このストライカーは見事なハットトリックを達成し、ジェイミー・バーディー以来6年ぶりに、プレミアリーグでシティ相手に1試合3得点を記録した選手となった。
また、サンダーランドの選手によるトップリーグでのハットトリックは、ジャーメイン・デフォーが10年前に達成して以来初めてでもあった。さらにブロビーは、その日の時点で首位に立っていたチーム相手にプレミアリーグでハットトリックを記録した、史上4人目の選手となった。
これにより、ロビー・ファウラー、ディルク・カイト、ロメル・ルカクが名を連ねるエリートな顔ぶれに加わった。だが残念ながら、ブロビーは2007年12月にブラックバーンのロケ・サンタ・クルスがウィガン戦で記録して以来、プレミアリーグでハットトリックを達成しながら敗れた初の選手となってしまった。
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マレスカが名将たちの仲間入りを果たす
このスリリングな勝利により、シティはしっかりと軌道を維持し、マレスカの就任後の完璧なスタートを決定づけた。マレスカはこれで、プレミアリーグ史上、クラブ指揮官として最初の5試合をすべて勝利した6人目の監督となった。カルロ・アンチェロッティ、ペップ・グアルディオラ、クレイグ・シェイクスピア、マウリツィオ・サッリ、オーレ・グンナー・スールシャールを含む特別な顔ぶれに加わった。
指揮官が絶好調で、ハーランドもすでに本領を発揮しているシティは、これまで同様に手ごわい存在に見える。今後は、これからの試合でこの国内での完璧な連勝を維持することに意識を向けることになる。
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