アーリング・ハーランドがチェス大会に驚きの投資を行う

マンチェスター・シティのエースは、サッカーのピッチで成功するために必要なスキルと、チェスを極めるために必要なスキルは驚くほど似ていると語っている。FIDEのウェブサイトでのインタビューで、ハーランドはこのスポーツへの賞賛を表明するとともに、重要な試合においてチェスが自身の精神的な鋭敏さを高めるのに役立っていることを明かした。

「チェスは素晴らしいゲームです。頭脳を研ぎ澄ませてくれるという点で、サッカーとよく似ています。素早く考え、直感を信じ、数手先を読む必要があります。戦略と計画がすべてなのです」とハーランドは説明した。「私が『ノルウェー・チェス』に投資しているのは、新しい『トータル・チェス・ワールド・チャンピオンシップ・ツアー』が、チェスを世界中の観客にとってさらに大きなスポーツに変えられると信じているからです」