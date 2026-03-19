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アーリング・ハーランドがチェス大会に驚きの投資を行う
世界チェスの革新的な形式
このツアーは、世界の主要都市で年間4つの主要大会を開催することで、チェス界に革新をもたらすことを目指しています。このエリート大会では、「ファスト・クラシック」、「ラピッド」、「ブリッツ」という3つの異なる形式での成績に基づき、真の世界チャンピオンが決定されます。
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ハーランドがサッカーとのつながりを語る
マンチェスター・シティのエースは、サッカーのピッチで成功するために必要なスキルと、チェスを極めるために必要なスキルは驚くほど似ていると語っている。FIDEのウェブサイトでのインタビューで、ハーランドはこのスポーツへの賞賛を表明するとともに、重要な試合においてチェスが自身の精神的な鋭敏さを高めるのに役立っていることを明かした。
「チェスは素晴らしいゲームです。頭脳を研ぎ澄ませてくれるという点で、サッカーとよく似ています。素早く考え、直感を信じ、数手先を読む必要があります。戦略と計画がすべてなのです」とハーランドは説明した。「私が『ノルウェー・チェス』に投資しているのは、新しい『トータル・チェス・ワールド・チャンピオンシップ・ツアー』が、チェスを世界中の観客にとってさらに大きなスポーツに変えられると信じているからです」
豪華賞品と世界的な展開
これはハーランドにとって単なる情熱を注ぐプロジェクトではない。このツアーの資金力と体制は、この知的なスポーツにとって大きな発展であることを示唆している。FIDEはこの新しいサーキットを「現代チェスにおける最も重要な発展の一つ」と評しており、早ければ今秋にもパイロット大会が開催される予定だ。
参加者にとっても、その賭けは大きい。トータル・チェス・ワールド・チャンピオンシップ・ツアーの各シーズンには、最低270万ドル（200万ポンド）の賞金総額が設定される。ハーランドは、自身の名声と資金をこのプロジェクトに投じることで、毎週末エティハド・スタジアムにもたらしているのと同じレベルの興奮と商業的関心を、チェスにも呼び込みたいと考えている。
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ノルウェーの足跡をたどる
母国でチェスが絶大な人気を博していることを考えれば、ハーランドがこの競技に関心を持っていることはおそらく驚くべきことではないだろう。ノルウェーは、10年以上にわたり世界ランキングを独占し、様々な形式の大会で数多くのタイトルを獲得してきたグランドマスター、マグヌス・カールセンのおかげで、すでにこの競技における世界的な強豪国となっている。
ハーランドがこの戦略的な動きを見せたのは、マンチェスター・シティがチャンピオンズリーグのラウンド16でレアル・マドリードに敗れ、欧州での苦い経験から立ち直ろうとしている最中である。ノルウェーの「ストライキング・マシン」はチェス盤へと関心を向けているが、今週日曜日に開催されるカラバオ・カップ決勝でのアーセナルとの決戦に向け、ピッチ上での集中力を維持している。同大会で今季初の国内タイトル獲得を目指している。
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