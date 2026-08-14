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アーリング・ハーランドがギネス世界記録4件に認定 マンチェスター・シティのスターが歴史を作り続ける
ハーランドが世界記録を確保
ハーランドが、マンチェスター・シティとノルウェー代表で見せた驚異的な得点力を称えられ、ギネス世界記録の認定証4枚を正式に授与された。長身FWは、2026年ワールドカップでの際立った活躍を追い風に、新シーズンを前にその栄誉を受け取った。4つの記録的な偉業には、プレミアリーグ通算100ゴール到達の最速記録、プレミアリーグのシーズン最多得点記録、UEFAネーションズリーグ歴代最多得点者となったこと、そしてチャンピオンズリーグの1試合最多得点記録に並んだことが含まれる。
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節目は複数の大会にまたがる
その栄誉の中でも特筆すべき偉業は、プレミアリーグ100ゴールにわずか111試合出場で到達したことだ。これは2025年12月2日のフラム戦で決めたPKによって達成された。この記録により、2022-23シーズンにマンチェスター・シティでデビューして以来、そのノルウェー人選手は大会史上最速で100ゴールに到達した選手となった。イングランドサッカーでのキャリアはわずか3年あまりだが、彼は欧州屈指の若き才能の一人から、リーグで最も圧倒的な数字を残す存在へと変貌を遂げた。
欧州各地で続く得点量産ぶり
シティでのデビューシーズンに、この決定力の高いFWはプレミアリーグ38試合で36ゴールを記録し、モハメド・サラーの32ゴール（2017-18）に加え、いずれも42試合制のシーズンでアンディ・コール（1993-94）とアラン・シアラー（1994-95）が打ち立てた34ゴールの記録を上回った。国際舞台では、2020年9月から2024年11月までの間に19ゴールを挙げ、UEFAネーションズリーグ史上最多得点者となった。さらに、2023年3月14日のRBライプツィヒ戦で記録した5ゴールは、リオネル・メッシとルイス・アドリアーノが保持していたチャンピオンズリーグの1試合最多得点記録に並ぶものであり、ワールドカップ期間中にはInstagramのフォロワーを2400万人増やした。
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アーセナル戦がマンチェスター・シティを待ち受ける
シティは、昨季あと一歩で届かなかったプレミアリーグ王座の奪還に向け、新監督エンツォ・マレスカの下で照準を切り替えている。ノルウェー代表のスター選手は、マレスカ率いるチームが今週末にカーディフでアーセナルと対戦するコミュニティー・シールドに向けて準備を進める中、いきなり試練に直面する可能性がある。ただ、ワールドカップ後の長めの休養を経て木曜日にようやくトレーニングへ復帰したばかりで、出場はなお不透明だ。
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