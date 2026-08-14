シティでのデビューシーズンに、この決定力の高いFWはプレミアリーグ38試合で36ゴールを記録し、モハメド・サラーの32ゴール（2017-18）に加え、いずれも42試合制のシーズンでアンディ・コール（1993-94）とアラン・シアラー（1994-95）が打ち立てた34ゴールの記録を上回った。国際舞台では、2020年9月から2024年11月までの間に19ゴールを挙げ、UEFAネーションズリーグ史上最多得点者となった。さらに、2023年3月14日のRBライプツィヒ戦で記録した5ゴールは、リオネル・メッシとルイス・アドリアーノが保持していたチャンピオンズリーグの1試合最多得点記録に並ぶものであり、ワールドカップ期間中にはInstagramのフォロワーを2400万人増やした。