アーリング・ハーランドがアーセナルへ！？「目玉級」の移籍の噂に元マンチェスター・シティのスター選手が驚き。FFPを巡る「混乱」は困惑を招き、プレミアリーグの「ブランド」を傷つける
マンチェスター・シティ、FFP問題での複数の有罪判決を不服として控訴
プレミアリーグの調査で規則違反疑惑が精査された後、独立委員会はマンチェスター・シティに対し、不適切な財務管理とされる行為について100件を大幅に超える違反を認定した。
処分として、降格につながる勝ち点剥奪から高額の罰金、クラブに深刻な打撃を与える移籍禁止措置まで取り沙汰されている。一方、マンチェスター・シティ側は自らの立場を主張して異議を申し立てており、最終判断はまだ下されていない。
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制裁によりプレミアリーグから降格する可能性も
シティが制裁を科され、最終的にトップリーグの座を失うことになれば、各国代表級の選手が大量に流出すると予想される。そうなれば、望まぬ選手売却の対象に、得点を量産するノルウェー人ストライカー、ハーランドも含まれる可能性がある。ハーランドはシティで5シーズン目を迎えている。
父アルフ・インゲは、今後の計画について口を閉ざしたままだ。北ロンドンの王者は、なじみのライバルが新たな挑戦を望み、味方になる気があるなら、エミレーツ・スタジアムで喜んで迎え入れる意向を明確にしていると伝えられている。
現時点でその話に確たる根拠はなく、ハーランドはマンチェスターで2034年までの長期契約を結んでいる。しかし、シティが2027-28シーズンにチャンピオンシップで戦う準備をする事態となれば、いくつかの大きな決断を下す必要があるだろう。
ゴールを量産するストライカー、ハーランドがエミレーツ・スタジアムでプレーする可能性はあるのか？
アーセナルを巡る噂とマンチェスターでのFFPを巡る騒動について尋ねられたシティの元選手ボールは、BetWrightの協力のもとで行われた取材でGOALにこう語った。「それは初耳だよ！」
「シティの件は混乱しているよね。すべてが混乱している。プレミアリーグがどう対処してきたか、自分たちの管轄下でこれが起きるのをどうして許したのか。チェルシーの件では対応する機会があったし、チェルシー側もある程度は自ら申し出ざるを得なかった。それもプレミアリーグの目の前で起きたことだ。ノッティンガム・フォレストやエヴァートンのように、ほかのクラブにも問題があり、その2クラブにはかなり迅速に制裁を科した。対応は素早く、厳しかったと思う。ある1チームだけが違う扱いを受けていると、本当にいら立たしい」
「チェルシーは軽いおとがめで済み、制裁措置は設けられていなかった。シティにも制裁はなかった。でも、プレミアリーグのフットボールにとって、これは正しい姿には見えない。ブランド全体にとっても良い印象ではない」
「クラブはこれに賛成票を投じたのに、その後で不満を言う。両方を都合よく手に入れることはできない。今後どうなるのか誰にも分からないのだから、この件で何が明らかになり、何が起きるのか、近いうちに分かることを願っている。プレミアリーグは、フォレストとエヴァートンの件と同じように、12週間以内に決着をつけたいと言っている。時間がたてば分かることだ」
「ただ、プレミアリーグを見ていてマンチェスター・シティが負けると、今はあまり深刻に受け止めていない人たちがいると思う。勝ち点剥奪処分がなくなるのだから、負けても関係ないと考えているんだ」
「でも、ここ数週間のシティのようなプレーを見ると、『いいね、すごい。選手たちは何が起きても気にせず、試合に勝ちたいというメンタリティーを持っている』と思う。選手なら試合に勝ちたいものだ。選手にとっては勝負なんだ。自分がサイドバックで相手がウイングなら、相手に勝ちたい。ここにいる資格があり、自分が最高の選手で、この勝負に勝つと、自分自身と周囲の人たちに証明したい。選手たちにはそのメンタリティーがある。それを今からシーズン終了まで保てるかは、また別の問題だ」
「アーセナルには昨季を経て、リーグ優勝できるという自信があると思う。守備は一級品で、リーグを制するチームはたいてい最も守備が堅い。シティはあれだけの攻撃力がありながら、今も失点している。でも、そうだね、ハーランドがアーセナルに行くなら、大きな見出しになるだろうね！」
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長期化する騒動、サッカー界は最終裁定を待つ
プレミアリーグで121得点を挙げているハーランドがアーセナルの攻撃陣に加わるという見通しは、今のところ現実離れして聞こえるかもしれない。それでも、可能性を排除することはできない。
サッカー界をくぎ付けにしているこのドラマには、今後もさらなる展開が待っていそうだ。世界中のサポーターも選手も、これからの数週間にマンチェスター・シティに何が起こるのかを見守っている。
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