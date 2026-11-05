アーセナルを巡る噂とマンチェスターでのFFPを巡る騒動について尋ねられたシティの元選手ボールは、BetWrightの協力のもとで行われた取材でGOALにこう語った。「それは初耳だよ！」

「シティの件は混乱しているよね。すべてが混乱している。プレミアリーグがどう対処してきたか、自分たちの管轄下でこれが起きるのをどうして許したのか。チェルシーの件では対応する機会があったし、チェルシー側もある程度は自ら申し出ざるを得なかった。それもプレミアリーグの目の前で起きたことだ。ノッティンガム・フォレストやエヴァートンのように、ほかのクラブにも問題があり、その2クラブにはかなり迅速に制裁を科した。対応は素早く、厳しかったと思う。ある1チームだけが違う扱いを受けていると、本当にいら立たしい」

「チェルシーは軽いおとがめで済み、制裁措置は設けられていなかった。シティにも制裁はなかった。でも、プレミアリーグのフットボールにとって、これは正しい姿には見えない。ブランド全体にとっても良い印象ではない」

「クラブはこれに賛成票を投じたのに、その後で不満を言う。両方を都合よく手に入れることはできない。今後どうなるのか誰にも分からないのだから、この件で何が明らかになり、何が起きるのか、近いうちに分かることを願っている。プレミアリーグは、フォレストとエヴァートンの件と同じように、12週間以内に決着をつけたいと言っている。時間がたてば分かることだ」

「ただ、プレミアリーグを見ていてマンチェスター・シティが負けると、今はあまり深刻に受け止めていない人たちがいると思う。勝ち点剥奪処分がなくなるのだから、負けても関係ないと考えているんだ」

「でも、ここ数週間のシティのようなプレーを見ると、『いいね、すごい。選手たちは何が起きても気にせず、試合に勝ちたいというメンタリティーを持っている』と思う。選手なら試合に勝ちたいものだ。選手にとっては勝負なんだ。自分がサイドバックで相手がウイングなら、相手に勝ちたい。ここにいる資格があり、自分が最高の選手で、この勝負に勝つと、自分自身と周囲の人たちに証明したい。選手たちにはそのメンタリティーがある。それを今からシーズン終了まで保てるかは、また別の問題だ」

「アーセナルには昨季を経て、リーグ優勝できるという自信があると思う。守備は一級品で、リーグを制するチームはたいてい最も守備が堅い。シティはあれだけの攻撃力がありながら、今も失点している。でも、そうだね、ハーランドがアーセナルに行くなら、大きな見出しになるだろうね！」