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アーネ・スロット監督、解任説に言及し「苦戦するのに最高のクラブ」という奇妙な発言
節目を迎えたスロットへのプレッシャーが高まっている
この節目の試合は火曜日の夜、チャンピオンズリーグのガラタサライ戦（0-1で敗北）で公式に迎えたが、この結果によりマージーサイドの雰囲気はさらに沈んだ。皮肉なことに、スロット監督の就任後100試合での62勝という成績は、同期間における最多勝利記録で伝説のケニー・ダルグリッシュ卿と並んでいる。しかし、現在AXAトレーニングセンターでは祝賀ムードなど微塵もなく、彼の監督としての立場に対するプレッシャーは最高潮に達している。
スロット監督のデビューシーズンと現在の不振との対比は鮮明であり、この役職への長期的な適性について囁かれる声も出ている。昨シーズン、残り4試合を残して10ポイント差をつけて圧倒的な強さでプレミアリーグ優勝に導いた後、クラブが順位表で6位に転落した困難な2年目を迎え、チームは完全に失速してしまったようだ。
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アンフィールドでの生活に関する奇妙な告白
自身の将来をめぐる騒ぎの高まりや、一部から寄せられている指導体制の変更を求める声について、スロット監督は自身の状況を率直かつ少々異例な形で分析した。彼は次のように述べた。「（良いことばかりを）言ったら奇妙に聞こえるかもしれないが、今シーズンは良いことばかりではなかったからだ」と、ヘッドコーチは試合前の記者会見で認めた。
「私が常に感じてきたサポート――あまりチェックしていないSNSの話は抜きにして――ホームのサポーター、アウェイのサポーター、スタジアム内の人々、そしてオーナーからのサポートのことです。私たちがここで共に成し遂げてきたことは、私の頭と記憶の中に、非常に特別なものとして刻まれています。今は苦戦している、それもまた明白です。しかし、苦戦するに値するクラブとしては、ここが最高でしょう。」
スロットは人々の支援を感じている
リーグでの順位が不安定であるにもかかわらず、スロットは、ネット上で見られるような激しい反応とは対照的に、リヴァプールの内部環境は依然として支え合いの精神に満ちていると主張する。彼は、クラブ独自の文化が、たとえピッチ上の結果がアンフィールドの熱心なサポーターが期待する高い水準に達していなくても、恐怖ではなく懸命な努力を促すセーフティネットとなっていると信じている。
彼は次のように語った。「このクラブは、様々な時期を通じて常に、誰もが仲間を支え合っていることを示してきた。だからこそ、さらに努力しようという気持ちになる。施設、人々、ファンといった環境の良さから、ここで働くことは素晴らしい。望むようなパフォーマンスができなかったとしても、すべてがネガティブになるわけではない。」
- AFP
その仕事の特権に焦点を当てる
リヴァプールがシーズンの立て直しを図る中、スロット監督は、リヴァプールの指揮官という重責は、今でも喜んで背負い続けるものだと語っている。「苦戦するには最高のクラブ」という発言は、即座の成功を求めるサポーターの眉をひそめさせるかもしれないが、このオランダ人監督は、この厳しい状況下でもクラブへの敬意が薄れることはないと断言している。「ここは依然として素晴らしい場所だ。リーグ優勝できれば、なおさら良い！ 「今シーズンのような状況であっても、ここにいることは依然として特権だ」とスロットは締めくくった。
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