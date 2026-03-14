アーネ・スロット監督、解任説に言及し「苦戦するのに最高のクラブ」という奇妙な発言

この節目の試合は火曜日の夜、チャンピオンズリーグのガラタサライ戦（0-1で敗北）で公式に迎えたが、この結果によりマージーサイドの雰囲気はさらに沈んだ。皮肉なことに、スロット監督の就任後100試合での62勝という成績は、同期間における最多勝利記録で伝説のケニー・ダルグリッシュ卿と並んでいる。しかし、現在AXAトレーニングセンターでは祝賀ムードなど微塵もなく、彼の監督としての立場に対するプレッシャーは最高潮に達している。

スロット監督のデビューシーズンと現在の不振との対比は鮮明であり、この役職への長期的な適性について囁かれる声も出ている。昨シーズン、残り4試合を残して10ポイント差をつけて圧倒的な強さでプレミアリーグ優勝に導いた後、クラブが順位表で6位に転落した困難な2年目を迎え、チームは完全に失速してしまったようだ。