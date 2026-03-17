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アーネ・スロット監督、トッテナム戦での不本意な引き分けを受け、リヴァプールへの批判を巡りジェイミー・キャラガーとの意見の相違を明らかにした
アンフィールドの雰囲気に大きな変化が
スロットのこの発言は、キャラガーによる痛烈な批判を受けてのものだ。同解説者は、日曜日のトッテナム戦での引き分けを巡り、チームに悪質な雰囲気が漂ったことを受け、監督がアンフィールドのサポーターの支持を失いつつあると警告した。リヴァプールは現在、悲惨な不振に陥っており、プレミアリーグの順位表で5位につけ、首位のアーセナルとは21ポイントもの大差をつけられている。 90分目の同点ゴールに対する不満の声が上がったことについて、キャラガーは次のように述べた。「試合終了時のブーイングは、不満と不快感を抱いたファンからの本気のブーイングだった。アーネ・スロットがファンの支持を取り戻すのは、今となっては極めて困難だろう。一度ファンの支持を失ってしまえば、それを取り戻すのは本当に難しいことだ。」
- AFP
「個人の集まり」というレッテルを拒否する
チームとしての結束力が失われたという指摘に対し、オランダ人監督はきっぱりと否定した。彼は、波乱に満ちたシーズンを通じて数え切れないほどの逆境に見舞われながらも、選手たちが示した粘り強さを称賛した。批判に直接言及し、彼は次のように説明した。「今シーズンを通じてジェイミーが語ったことの多くには同意する。しかし、この点に関しては、彼とは意見が合わない。 1-1で同点に追いつかれた後、私はそのような様子は見ていない。これほど多くの失望を経験した後なら、選手たちが諦めても不思議ではないし、奇妙なことでもなかっただろう。しかし、彼らは諦めなかった。」
怪我に悩まされ、チームの一体感が欠如している
ヘッドコーチは選手たちの姿勢を擁護しつつも、チームが一つのユニットとして完璧に機能していないことは認めた。自身の立場を明確にするため、彼は次のように付け加えた。「繰り返しになるが、我々は連携が取れている。ただ、一緒にプレーする機会がまだ少ないため、完璧ではないだけだ。我々が11人の個人集まりだというわけではない。もし彼がそう言いたいのなら、私は完全に反対だ。もし彼が、ボール保持時やオフザボールでの連携が完璧ではないという意味なら、彼の言う通りだ。 それは個人のメンタリティの問題ではなく、まだ連携が十分に強くないということだ。こうしたことは、対戦するチームごとに調整していかなければならない。私は、チームが一丸となって戦っている姿を見ている。」
- Getty Images Sport
リヴァプールは今後どうなるのか？
苦境に立たされている監督には、国内リーグの苦境に浸っている暇はない。注目は重要な欧州の試合へと移っているからだ。第1戦で0-1とリードを許した5度の欧州王者である彼らは、水曜日にガラタサライを迎え撃つ。準々決勝進出を果たすためには、このビハインドを覆すことが何としても必要だ。国内リーグでは。 欧州での試練を終えた後、土曜にはプレミアリーグでブライトンとの厳しいアウェイ戦が待ち受けている。厳しい監視とリーグ戦での苦戦にもかかわらず、4月上旬に行われるマンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝（アウェイ）という難関が、国内タイトル獲得への望みを繋いでいる。
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