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Jamie Carragher and Arne SlotGetty/Goal
Moataz Elgammal

翻訳者：

アーネ・スロット監督、トッテナム戦での不本意な引き分けを受け、リヴァプールへの批判を巡りジェイミー・キャラガーとの意見の相違を明らかにした

アーネ・スロット監督は、トッテナム・ホットスパーとの1-1の引き分けを受けて、リヴァプールが「個人の集まり」と化してしまったというジェイミー・キャラガーの主張を強く否定した。国内リーグでの不振の中でチーム全体の結束力が欠如しているという点についてはクラブのレジェンドであるキャラガーの意見に同意したものの、ガラタサライとの重要なチャンピオンズリーグの試合を控えて、選手たちの団結力を力強く擁護した。

  • アンフィールドの雰囲気に大きな変化が

    スロットのこの発言は、キャラガーによる痛烈な批判を受けてのものだ。同解説者は、日曜日のトッテナム戦での引き分けを巡り、チームに悪質な雰囲気が漂ったことを受け、監督がアンフィールドのサポーターの支持を失いつつあると警告した。リヴァプールは現在、悲惨な不振に陥っており、プレミアリーグの順位表で5位につけ、首位のアーセナルとは21ポイントもの大差をつけられている。 90分目の同点ゴールに対する不満の声が上がったことについて、キャラガーは次のように述べた。「試合終了時のブーイングは、不満と不快感を抱いたファンからの本気のブーイングだった。アーネ・スロットがファンの支持を取り戻すのは、今となっては極めて困難だろう。一度ファンの支持を失ってしまえば、それを取り戻すのは本当に難しいことだ。」

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    「個人の集まり」というレッテルを拒否する

    チームとしての結束力が失われたという指摘に対し、オランダ人監督はきっぱりと否定した。彼は、波乱に満ちたシーズンを通じて数え切れないほどの逆境に見舞われながらも、選手たちが示した粘り強さを称賛した。批判に直接言及し、彼は次のように説明した。「今シーズンを通じてジェイミーが語ったことの多くには同意する。しかし、この点に関しては、彼とは意見が合わない。 1-1で同点に追いつかれた後、私はそのような様子は見ていない。これほど多くの失望を経験した後なら、選手たちが諦めても不思議ではないし、奇妙なことでもなかっただろう。しかし、彼らは諦めなかった。」 

  • 怪我に悩まされ、チームの一体感が欠如している

    ヘッドコーチは選手たちの姿勢を擁護しつつも、チームが一つのユニットとして完璧に機能していないことは認めた。自身の立場を明確にするため、彼は次のように付け加えた。「繰り返しになるが、我々は連携が取れている。ただ、一緒にプレーする機会がまだ少ないため、完璧ではないだけだ。我々が11人の個人集まりだというわけではない。もし彼がそう言いたいのなら、私は完全に反対だ。もし彼が、ボール保持時やオフザボールでの連携が完璧ではないという意味なら、彼の言う通りだ。 それは個人のメンタリティの問題ではなく、まだ連携が十分に強くないということだ。こうしたことは、対戦するチームごとに調整していかなければならない。私は、チームが一丸となって戦っている姿を見ている。」

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    リヴァプールは今後どうなるのか？

    苦境に立たされている監督には、国内リーグの苦境に浸っている暇はない。注目は重要な欧州の試合へと移っているからだ。第1戦で0-1とリードを許した5度の欧州王者である彼らは、水曜日にガラタサライを迎え撃つ。準々決勝進出を果たすためには、このビハインドを覆すことが何としても必要だ。国内リーグでは。 欧州での試練を終えた後、土曜にはプレミアリーグでブライトンとの厳しいアウェイ戦が待ち受けている。厳しい監視とリーグ戦での苦戦にもかかわらず、4月上旬に行われるマンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝（アウェイ）という難関が、国内タイトル獲得への望みを繋いでいる。

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