アーネ・スロット監督、トッテナム戦での不本意な引き分けを受け、リヴァプールへの批判を巡りジェイミー・キャラガーとの意見の相違を明らかにした

ヘッドコーチは選手たちの姿勢を擁護しつつも、チームが一つのユニットとして完璧に機能していないことは認めた。自身の立場を明確にするため、彼は次のように付け加えた。「繰り返しになるが、我々は連携が取れている。ただ、一緒にプレーする機会がまだ少ないため、完璧ではないだけだ。我々が11人の個人集まりだというわけではない。もし彼がそう言いたいのなら、私は完全に反対だ。もし彼が、ボール保持時やオフザボールでの連携が完璧ではないという意味なら、彼の言う通りだ。 それは個人のメンタリティの問題ではなく、まだ連携が十分に強くないということだ。こうしたことは、対戦するチームごとに調整していかなければならない。私は、チームが一丸となって戦っている姿を見ている。」