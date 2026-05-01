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アーネ・スロット監督は、1億1600万ポンドの移籍金で加入したフロリアン・ヴィルツが「本領を発揮する」のは2年後になると説明した。
スロットはヴィルツがさらに成長すると確信している。
スロット監督は、ウィルツがプレミアリーグの強豪相手にも活躍できると期待している。ただし、リヴァプールのこのプレイメーカーはまだ全盛期ではないとも語る。ドイツ代表のウィルツは、高額移籍後も欧州屈指の若手選手だ。
スロットはヴィルツが加入数か月で大きく成長したと認めつつ、最高レベルに達するには身体面と戦術面の向上がまだ必要だと語った。
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スロットがウィーツの成長と怪我の懸念について語る
スロット監督は、ヴィルツが20代半ばに近づくにつれてさらに成長すると確信していると述べた。昨夏加入してからの成長を称賛し、
「期待しているだけではない。彼が上位6チーム相手に本領を発揮すると100％確信している」と記者団に語った。「今シーズンはそのうち3試合があるのでチャンスだ。この10か月間の成長は明らかで、クリスタル・パレス戦では93分にスローインからトップコーナーに叩き込んだ。 8ヶ月前なら、彼にそんなことができるとは確信できなかった」
「もともとエリートだったが、彼の成長は明白だ。今後も続く。日曜に23歳になる。選手は25〜26歳でピークを迎える。だから彼はさらに良くなる。それが我々が獲得した選手たちの良さだ。」
連勝中だが、リヴァプールはさらに向上を目指す
プレミアリーグ3連勝中のリヴァプールはマンチェスター・ユナイテッド戦に挑む。スロット監督は「まだ本来のレベルではない」と話し、更なる向上を確信している。
「まだ期待するレベルではない。もっと良くなれる」とスロット監督は語る。「3連勝は嬉しいが、今季ベストではない。もっと良いプレーができる。他の試合で示した通りだ」
「このチームには大きな可能性が秘められている。全員が揃えばさらに良い。今は週1試合だけだが、選手たちには十分な休息が取れる。我々はもっと良いプレーができる」
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マンチェスター・ユナイテッド戦はUCLの行方を大きく左右する一戦となる
リヴァプールはプレミアリーグで「レッド・デビルズ」と重要な試合に臨む。この結果はチャンピオンズリーグ出場権争いに直結する。シーズン終盤であり、残る全試合が最終順位を左右する。リヴァプールは上位フィニッシュへ、この一戦が極めて重要だ。