スロット監督は、ヴィルツが20代半ばに近づくにつれてさらに成長すると確信していると述べた。昨夏加入してからの成長を称賛し、

「期待しているだけではない。彼が上位6チーム相手に本領を発揮すると100％確信している」と記者団に語った。「今シーズンはそのうち3試合があるのでチャンスだ。この10か月間の成長は明らかで、クリスタル・パレス戦では93分にスローインからトップコーナーに叩き込んだ。 8ヶ月前なら、彼にそんなことができるとは確信できなかった」

「もともとエリートだったが、彼の成長は明白だ。今後も続く。日曜に23歳になる。選手は25〜26歳でピークを迎える。だから彼はさらに良くなる。それが我々が獲得した選手たちの良さだ。」