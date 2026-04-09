Getty/GOAL
翻訳者：
アーネ・スロット監督は、リヴァプールの攻撃が不調だったにもかかわらず、PSG戦でモハメド・サラーを投入しなかった理由を説明した。
サラーをベンチに置いたスロット監督は、得点を狙うより生き残りを優先した。
チームがフランスの首都でほとんどチャンスを作れない中、オランダ人監督は得点力のあるストライカーをベンチに留めた。リヴァプールは2-0で完敗。スロット監督は「エジプトの王」を投入してアウェイゴールを狙うより、攻撃の時期は過ぎたと判断した。
- AFP
なぜスロットはサラーをベンチに置いたのか？
スロット監督は、足首骨折で4か月近く離脱していたアレクサンダー・イサクや18歳のトレイ・ニョニを含む5人を交代で起用しながら、サラーをベンチ外とした。この采配は違和感を覚えた。 スロット監督は「サラーに守備をさせて消耗させるのは得策ではない」と説明した。
「終盤は得点を狙うより耐えることが重要だった」とスロット監督は説明した。「何が起こるか分からない。昨季は私がモを交代直後にハーヴェイ・エリオットが得点した。だが今回は20〜25分間、守備に徹していただけだ。
「モハメドには素晴らしい能力があるが、自陣ペナルティエリアで20〜25分間守備させるより、今後の試合に向けて体力を温存させた方が彼のためだ」と続けた。
ファン・ダイク、厳しい一夜だったと認める
この戦術は批判を受けている。欧州カップ戦準々決勝という大舞台でもリヴァプールに野心が欠けているように見えた。キャプテンのファン・ダイクは、ルイス・エンリケ率いる相手にほぼ終始守勢だったと認めた。
試合後、彼は「厳しい試合だった。予想通りだ。ペナルティエリア周辺で守備を固めたが、負けて悔しい。救いは来週もう1試合あること。すぐにフルハム戦が待っている」と語った。
- AFP
アンフィールドの難関
2-0の敗戦で、リヴァプールは準決勝へ進むためホームでまた逆転劇が必要だ。枠内シュート0本に終わったため、スロット監督はサラーを再起用し攻撃を活性化したい。 その前にプレミアリーグのフルハム戦が待っており、トップ5争いも佳境だ。スロットはサラーの体力を温存した判断が、パリ・サンジェルマンがアンフィールドに来るまで domestic リーグで実を結ぶと期待している。