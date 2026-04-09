アーネ・スロット監督は、リヴァプールの攻撃が不調だったにもかかわらず、PSG戦でモハメド・サラーを投入しなかった理由を説明した。

スロット監督は、足首骨折で4か月近く離脱していたアレクサンダー・イサクや18歳のトレイ・ニョニを含む5人を交代で起用しながら、サラーをベンチ外とした。この采配は違和感を覚えた。 スロット監督は「サラーに守備をさせて消耗させるのは得策ではない」と説明した。

「終盤は得点を狙うより耐えることが重要だった」とスロット監督は説明した。「何が起こるか分からない。昨季は私がモを交代直後にハーヴェイ・エリオットが得点した。だが今回は20〜25分間、守備に徹していただけだ。

「モハメドには素晴らしい能力があるが、自陣ペナルティエリアで20〜25分間守備させるより、今後の試合に向けて体力を温存させた方が彼のためだ」と続けた。