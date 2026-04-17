アーネ・スロット監督は、モハメド・サラーの後継として「これまでとは異なる」タイプの選手を獲得する可能性を示唆した。同監督は夏の移籍市場の計画を説明した。

ヘッドコーチは、リヴァプールが「選手売買を行うクラブ」であるとしつつ、今夏の獲得選手は過去より減ると明言した。また、サラーの後継者に必要な戦術要件は、スカウトの重要課題だと指摘した。

クラブの財政方針と新シーズン開幕前に注力すべき点を説明したスロットは「昨夏は多くの選手を獲得し、移籍市場での支出は4回で計1億5000万ポンドに達した。これがリバプールの規模を示している」と語った。 ロブとモの退団は確定しており、その穴を埋める補強が必要だが、コスタス・ツィミカスがローマからのレンタルバックで戻ってくる。

「まずはモのポジションをどうするかが課題だ。彼と似たタイプで補うか、別のアプローチを取るか見極める必要がある。それ以外の選手については、現時点で退団する可能性は低いと考えている。

イブラヒマ・コナテの契約問題もありますが、私はポジション単位で考えています。すでに数人が去ることは確定しているので、夏の状況を見て判断します。 我々は移籍市場で常に動くクラブだ。まずは夏の状況を見極め、必要な補強を決める。多くの選手を獲得する必要がなければ、大規模な補強は行わない。」