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アーネ・スロット監督は、モハメド・サラーの後継として「これまでとは異なる」タイプの選手を獲得する可能性を示唆した。同監督は夏の移籍市場の計画を説明した。
レッズ、主力選手の退団に備える
リヴァプールはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝敗退を受け、夏の移籍市場に注力する方針に転換した。スロット監督は、契約満了で退団するサラーとロバートソンの後任確保が当面の最優先課題だと明言した。クラブは昨夏過去最高額となる4億5000万ポンドを投じたが、今夏は同程度の大型補強は難しいとの見通しを示した。
- AFP
スロットが自身のトレード哲学を解説する
ヘッドコーチは、リヴァプールが「選手売買を行うクラブ」であるとしつつ、今夏の獲得選手は過去より減ると明言した。また、サラーの後継者に必要な戦術要件は、スカウトの重要課題だと指摘した。
クラブの財政方針と新シーズン開幕前に注力すべき点を説明したスロットは「昨夏は多くの選手を獲得し、移籍市場での支出は4回で計1億5000万ポンドに達した。これがリバプールの規模を示している」と語った。 ロブとモの退団は確定しており、その穴を埋める補強が必要だが、コスタス・ツィミカスがローマからのレンタルバックで戻ってくる。
「まずはモのポジションをどうするかが課題だ。彼と似たタイプで補うか、別のアプローチを取るか見極める必要がある。それ以外の選手については、現時点で退団する可能性は低いと考えている。
イブラヒマ・コナテの契約問題もありますが、私はポジション単位で考えています。すでに数人が去ることは確定しているので、夏の状況を見て判断します。 我々は移籍市場で常に動くクラブだ。まずは夏の状況を見極め、必要な補強を決める。多くの選手を獲得する必要がなければ、大規模な補強は行わない。」
将来は明るい
PSGに合計4-0で敗れたばかりだが、スロット監督はデータ上は依然として欧州の強豪と互角だと主張。アトレティコ・マドリード、レアル・マドリード、アーセナルをホームで破ったことがその証拠だとした。
チームは成長しており、アンフィールドの未来も明るいとの考えを示した。「PSG戦を観た人なら分かるはずだ。ボール支配率で上回り、21本のシュートと高いxGを記録した。
「ウーゴ（エキティケ）が30分、アレックス（イサク）がハーフタイムで交代しても、彼らが90分間万全なら、このチームは欧州トップと互角だと証明できたはずだ。」
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ヒル・ディキンソンでのマージーサイド・ダービー
リヴァプールは日曜、トップ5入りを狙い、エヴァートンのヒル・ディキンソン・スタジアムでマージーサイド・ダービーに臨む。PSG戦でエキティケがアキレス腱断裂により長期離脱。スロット監督は、夏の移籍市場が始まる前にチャンピオンズリーグ出場権を確保するため、代役ストライカーを探している。