アーネ・スロット監督は、マンチェスター・ユナイテッド戦でベンジャミン・セスコの controversial なゴールで敗れた後、今シーズンVARがリヴァプールに不利だと主張した。

ユナイテッドが3-2で勝った試合後、スロット監督は「今季は審判の判定が常にチームに不利だ」と語った。ホームチームは2015-16以来、リヴァプール戦でリーグ2連勝。問題の場面は、セスコの手がボールをかすめたように見えたが、VAR確認の末、ゴールが認められた。 スロット監督は「もしセスコがボールに触れたなら――私は触れたと思うが――球技では軌道が変わることもある。その接触が得点を無効にするほどだったかは議論すべきだ」と語った。「今シーズン、VARが介入すると必ず我々に不利になる。これは誰もが知っていることだ」