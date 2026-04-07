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アーネ・スロット監督は、マンチェスター・シティに0-4と惨敗した試合で明るい材料を見出した後も、リヴァプールがPSGと「互角に戦える」と確信している
エティハドの崩壊から自信を得る
スロット監督は、週末のFAカップ敗退からわずか数日後に控えた準々決勝第1戦を前に、パリで記者団の取材に応じた。監督は、4-0という最終スコアに隠れてしまわないよう、チームがホームチームと互角に戦えた試合の局面を強調した。チームが巻き返せるという確信の根拠を問われると、監督は試合序盤の展開を挙げた。 「最初の35分間は、パリ・サンジェルマンと並んで、オープンプレーにおいて私にとって最高、あるいはトップクラスの2チームの一つである相手と互角に戦えるという確信を与えてくれた。彼らの質の高さと采配の妙ゆえに、オープンプレーで対戦するのが最も難しいチームだからだ」と彼は語った。
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スロット、FAカップ敗戦後のレッズを擁護
この大敗について詳しく語ったスロット監督は、この結果が試合全体を反映したものではないと主張し、繰り返し発生している問題点を指摘した。 「答えは極めて単純だ。最初の35分間のことだ。4-0で負けるのは今回が初めてではないし、試合の10分、15分、あるいは20分間、我々がベストなサッカーができず、すぐに失点という形で罰せられるのも初めてのことではない」と彼は述べた。 この崩れについてさらに背景を説明し、彼は次のように付け加えた。「時には1点、時には2点となるが、今回は4点だった。ちなみに、試合中に我々が与えてしまったチャンスは、この4回だけだった」
「PSGはまた違った難関だ」とスロットは語る
監督は序盤のプレーに安堵しつつも、ルイス・エンリケ率いるチームは全く異なる戦術的課題をもたらすとして選手たちに警告した。現チャンピオンズリーグ王者であるシティは、4連勝の勢いでこの一戦に臨んでいるからだ。 「パリ・サンジェルマンとシティを完全に比較することはできない。最初の35分間、我々が試合を支配しボール支配率を高められたのは、シティがポジションを保ち、我々にそれほど積極的に迫ってこなかったことも関係している。一方、パリ・サンジェルマンはルイス・エンリケ監督が就任してからのここ数シーズン、相手がボールを足元に落ち着かせておく時間を1秒たりとも与えないことを示してきた。 試合のあらゆる瞬間が、プレス、プレス、プレス、プレス、プレスだ」と彼は指摘した。これを乗り越えるため、スロットはクラブのDNAに訴えかけ、次のように述べた。「答えはリヴァプールの歴史にあると思う。このクラブは、困難な局面において常に立ち直ってきたことを示してきた。」
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リヴァプールは今後どうなるのか？
FAカップでの痛恨の敗退を受け、今シーズンリヴァプールが争うタイトルはチャンピオンズリーグのみとなった。しかし、来シーズンの欧州最高峰の大会への出場権を確保するため、プレミアリーグでも壮絶な戦いが待ち受けている。
現在、31試合を終えて勝ち点49で5位につけているリヴァプールは、4位のアストン・ヴィラに5ポイント、3位のマンチェスター・ユナイテッドに6ポイント差をつけられている。勝ち点48のチェルシーと46のブレントフォードがすぐ後ろに迫る中、チームは波乱のシーズンを挽回するため、重要な欧州カップ戦の2試合に加え、国内リーグでも厳しい終盤戦を戦わなければならない。