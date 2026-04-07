アーネ・スロット監督は、マンチェスター・シティに0-4と惨敗した試合で明るい材料を見出した後も、リヴァプールがPSGと「互角に戦える」と確信している

監督は序盤のプレーに安堵しつつも、ルイス・エンリケ率いるチームは全く異なる戦術的課題をもたらすとして選手たちに警告した。現チャンピオンズリーグ王者であるシティは、4連勝の勢いでこの一戦に臨んでいるからだ。 「パリ・サンジェルマンとシティを完全に比較することはできない。最初の35分間、我々が試合を支配しボール支配率を高められたのは、シティがポジションを保ち、我々にそれほど積極的に迫ってこなかったことも関係している。一方、パリ・サンジェルマンはルイス・エンリケ監督が就任してからのここ数シーズン、相手がボールを足元に落ち着かせておく時間を1秒たりとも与えないことを示してきた。 試合のあらゆる瞬間が、プレス、プレス、プレス、プレス、プレスだ」と彼は指摘した。これを乗り越えるため、スロットはクラブのDNAに訴えかけ、次のように述べた。「答えはリヴァプールの歴史にあると思う。このクラブは、困難な局面において常に立ち直ってきたことを示してきた。」