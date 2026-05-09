アーネ・スロット監督は、チェルシー戦の引き分けで浴びたブーイングを受け、リバプールファンの信頼を取り戻すと誓った。

スロット監督は負傷者の多さを理由にベストメンバーを揃えられなかったが、決定力不足ながら選手たちの奮闘を称えた。オフシーズンにはチーム再建を計画しつつ、当面の最優先事項は残り2試合で勝ち点3を稼ぎ、チャンピオンズリーグ出場権を確保することだ。

レッズの指揮官は続けた。「結果も状況も以前とは異なるが、物事は単純ではない。やるべきことは分かっていても、思い通りの結果が得られるとは限らない。我々に足りないものは明白だ。現在いる選手で最善を尽くしているが、万全なコンディションの選手が少ない。 それでも出場可能な選手たちは先週に続き今週も後半攻め続けた。しかし得点は奪えず、内容的にはチャンスがあったものの結果にはつながらなかった」