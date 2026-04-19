エバートンの同点弾につながるプレーでGKが負傷。アリソン・ベッカーがベンチ外で回復中のため、スロット監督は先発GKのコンディションを心配している。

試合後、スロット監督は「彼は病院へ行った。開放創に見えるが、長期離脱ではないはずだ。来週の出場は様子を見て判断する」と医療措置を確認した。