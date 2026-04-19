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アーネ・スロット監督は、エヴァートン戦で勝利したリヴァプールのダービーで、ジョルジ・ママルダシュヴィリが負傷し病院に運ばれたと確認した。
ママルダシュヴィリの通院
エバートンの同点弾につながるプレーでGKが負傷。アリソン・ベッカーがベンチ外で回復中のため、スロット監督は先発GKのコンディションを心配している。
試合後、スロット監督は「彼は病院へ行った。開放創に見えるが、長期離脱ではないはずだ。来週の出場は様子を見て判断する」と医療措置を確認した。
- AFP
グディソン・パークの混乱
後半の激しい攻防中、ママルダシュヴィリはベトの同点狙いシュートに反応し、DFロバートソンと衝突。そのままプレー続行不能となった。アリソン不在の中で堅実な守りを続けていたが、この負傷で数分間治療を受けた後、担架で運ばれ、長期離脱の懸念も。
数分間治療を受けたが、担架で運ばれ、重要な時期に長期離脱する恐れが出てきた。この不運にもかかわらず、リヴァプールはロスタイムにヴィルジル・ファン・ダイクが決勝点を決め、勝利した。
ウッドマンの予想外のデビュー
ママルダシュヴィリの負傷で、スロット監督は第3GKフレディ・ウッドマンを緊急投入した。今夏加入した29歳のウッドマンは、プレミアリーグ初出場にして激しいマーシーサイド・ダービーに放り込まれた。これまでカラバオ・カップの敗戦でしか出場機会がなかった元プレストン・ノース・エンドの守護神にとって、これは試練のデビュー戦だった。
しかし彼は冷静なプレーで無失点をキープし、終盤の勝ち越しを狙うリヴァプールをシャットアウトした。
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チャンピオンズリーグ出場権が目前に
プレミアリーグ5位のリヴァプールは、CL出場権へ依然として堅調だ。しかし負傷のタイミングは最悪だ。マンチェスター・ユナイテッドとアストン・ヴィラに3ポイント差で追走し、過密日程はスロット監督の選手層を試す。
リヴァプールは来週末アンフィールドでクリスタル・パレスと対戦し、その後マンチェスター・ユナイテッドとの大一番に挑む。