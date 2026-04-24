AFP
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アーネ・スロット監督は、アキレス腱断裂で手術を受けたウーゴ・エキティケの経過を報告。リヴァプールのFWは長期のリハビリが必要見込み。
エキティケ、アキレス腱の手術が成功
エキティケが少なくとも9か月のリハビリが必要との報道を受け、リヴァプールの攻撃陣は大きな打撃を受けた。元PSGのストライカーは、今月初めの古巣との欧州戦でアキレス腱を完全断裂。2026年4月の最初の手術は成功したが、医師団は彼のワールドカップ出場を不可能と判断した。
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スロットはマイルストーンの回復に注力している
スロット監督はメディアの取材に応じ、フォワードの現状について説明した。最初の難関は乗り越えたが、完全なコンディションに戻るまではまだ険しい道のりだと強調した。同監督は、長期離脱から最高のコンディションで復帰した他の選手たちとの比較を挙げた。
エキティケの現状と医療的な見通しについて説明したスロット監督は、記者団にこう語った。「手術は成功したが、長期のリハビリには多くの段階がある。専門家は回復に数か月かかり、その後は各段階次第だと言うだろう。 具体的な時期は不明だが、最も重要な手術は成功した。回復には時間がかかるが、長期離脱から戻った他の選手たちのように、彼も以前より強くなって戻ってくるだろう」
ゴールキーパー不足がチームの層を薄くしている
リヴァプールは現在、エヴァートン戦でジョルジ・ママルダシュヴィリが膝を負傷したことでゴールキーパー陣が混乱するなど、複数主力選手の欠場という難局に直面している。スロット監督はアリソン・ベッカーの度重なる筋肉系の問題にも触れ、こうした負傷増加は現代の過密日程が原因だと指摘した。
スロット監督はGKの出場状況と過密日程の影響について語り、「ジョルジは今週無理だ。アリはほぼ回復したが、明日に間に合うかは様子を見る。そうなるとフレディが選択肢になる」と続けた。
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注目はチャンピオンズリーグの争いに移る
土曜、リヴァプールはアンフィールドでクリスタル・パレスを迎える。アリソンが最終チェックに合格できなければ、ウッドマンが先発する。PSGに敗れCLを去ったスロット率いる5位のリヴァプールは、イングランドの追加欧州枠を得るため、リーグ5位以内が必要だ。現在、1試合少なく5ポイント差でブライトンを上回るリヴァプールは、来季の欧州トップリーグ出場を確実にするため、控え選手たちの活躍が不可欠だ。