アーネ・スロット監督は、アキレス腱断裂で手術を受けたウーゴ・エキティケの経過を報告。リヴァプールのFWは長期のリハビリが必要見込み。

スロット監督はメディアの取材に応じ、フォワードの現状について説明した。最初の難関は乗り越えたが、完全なコンディションに戻るまではまだ険しい道のりだと強調した。同監督は、長期離脱から最高のコンディションで復帰した他の選手たちとの比較を挙げた。

エキティケの現状と医療的な見通しについて説明したスロット監督は、記者団にこう語った。「手術は成功したが、長期のリハビリには多くの段階がある。専門家は回復に数か月かかり、その後は各段階次第だと言うだろう。 具体的な時期は不明だが、最も重要な手術は成功した。回復には時間がかかるが、長期離脱から戻った他の選手たちのように、彼も以前より強くなって戻ってくるだろう」