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アーネ・スロット監督の解任を受け、リヴァプールは迅速に次期監督にアンドニ・イラオラ氏を招聘する見通しだ。
リバプールは監督交代後、迅速に動き出した
リヴァプールは、アンフィールドの期待に応えられなかった今季を受け、スロット監督との契約を解除した。チームは安定感を欠き、サポーターや首脳陣の期待に届かなかった。
クラブは最高峰で競争力を取り戻すため、方針を大きく転換する。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、後任最有力候補にはイラオラ氏が挙げられている。プレミアでの実績と攻撃的なサッカーが評価されている。
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イラオラ氏が後継者に指名された
ロマーノ氏によると、リヴァプールはすでにイラオラ氏の就任を決断し、手続きを進めている。同記者はXに「本日報じられた通り、アンドニ・イラオラ氏がリヴァプールの次期監督に就任する見込み。交渉は迅速に進められ、決定は固まっている」と投稿した。
リヴァプールは新たな戦術を探している。
この決定は、2025-26シーズンにリヴァプールが不安定な戦いを続け、最終日にかろうじてチャンピオンズリーグ出場権を得たものの、最終順位でアーセナルに25ポイントの大差をつけられたことを受けて下された。 スロット監督は就任1年目にリーグ優勝を果たしたが、2年目はチームに持続的な勢いをもたらせなかった。この停滞がアンフィールド首脳陣に刷新を決意させた。
報道によると、イラオラ氏のスタイルはリヴァプールが求めるハイインテンシティな戦術と一致。彼はエネルギッシュなプレスとリソースの最大活用で、クラブの新たなアイデンティティ構築にふさわしいとされている。
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任命にはまだ手続きが残っている
リヴァプールは今後数日間も交渉を続ける見込みだ。就任にはまだ正式手続きが必要で、発表はその後となる。契約がまとまれば、イラオラはすぐに夏の補強計画に取り掛かる。早期に監督を確保できれば、クラブはチーム再建に着手し、来季の頂点奪還を目指す準備を進められる。