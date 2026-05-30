この決定は、2025-26シーズンにリヴァプールが不安定な戦いを続け、最終日にかろうじてチャンピオンズリーグ出場権を得たものの、最終順位でアーセナルに25ポイントの大差をつけられたことを受けて下された。 スロット監督は就任1年目にリーグ優勝を果たしたが、2年目はチームに持続的な勢いをもたらせなかった。この停滞がアンフィールド首脳陣に刷新を決意させた。

報道によると、イラオラ氏のスタイルはリヴァプールが求めるハイインテンシティな戦術と一致。彼はエネルギッシュなプレスとリソースの最大活用で、クラブの新たなアイデンティティ構築にふさわしいとされている。