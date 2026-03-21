アーネ・スロット監督がアレクサンダー・イサクの負傷状況について報告。リヴァプール監督は、マンチェスター・シティおよびPSGとの対戦を控え、ウーゴ・エキティケのコンディションに関する懸念を軽視している

土曜日の試合でリヴァプールは二重の打撃を受けた。エキティケが開始10分以内に交代を余儀なくされ、チームは2-1で敗北。これはチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みにとって大きな痛手となった。 エキティケはジェームズ・ミルナーとの競り合いで打撲を負ったようだが、イサクが復帰に向かっていることを知れば、リヴァプールは多少安堵するかもしれない。このスウェーデン代表選手は、昨年12月のトッテナム戦での脚の骨折以来、クラブでのプレーから遠ざかっていた。しかし、代表戦中断期間を経て、来月のチャンピオンズリーグ・パリ・サンジェルマン戦で、待望の復帰を果たす可能性がある。

スロット監督は次のように語った。「アレックスは（PSG戦に）出場可能だ。問題は、『準備ができている』とはどういう意味かということだ。

「もし、ちょうど1年前にカラバオ・カップ決勝で我々と対戦し、あの日は我々の手には負えないほど素晴らしかったあの選手を期待しているのなら、7、8ヶ月も離脱していた後では、私には疑問があると言わざるを得ない。

「しかし、数分間なら起用できると期待している。具体的にどれだけの活躍が期待できるかは、彼がチーム練習に一度も参加していないため、現時点では言えない。」