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アーネ・スロット監督がアレクサンダー・イサクの負傷状況について報告。リヴァプール監督は、マンチェスター・シティおよびPSGとの対戦を控え、ウーゴ・エキティケのコンディションに関する懸念を軽視している
スロットはイサクの早期復帰を見込んでいる
土曜日の試合でリヴァプールは二重の打撃を受けた。エキティケが開始10分以内に交代を余儀なくされ、チームは2-1で敗北。これはチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みにとって大きな痛手となった。 エキティケはジェームズ・ミルナーとの競り合いで打撲を負ったようだが、イサクが復帰に向かっていることを知れば、リヴァプールは多少安堵するかもしれない。このスウェーデン代表選手は、昨年12月のトッテナム戦での脚の骨折以来、クラブでのプレーから遠ざかっていた。しかし、代表戦中断期間を経て、来月のチャンピオンズリーグ・パリ・サンジェルマン戦で、待望の復帰を果たす可能性がある。
スロット監督は次のように語った。「アレックスは（PSG戦に）出場可能だ。問題は、『準備ができている』とはどういう意味かということだ。
「もし、ちょうど1年前にカラバオ・カップ決勝で我々と対戦し、あの日は我々の手には負えないほど素晴らしかったあの選手を期待しているのなら、7、8ヶ月も離脱していた後では、私には疑問があると言わざるを得ない。
「しかし、数分間なら起用できると期待している。具体的にどれだけの活躍が期待できるかは、彼がチーム練習に一度も参加していないため、現時点では言えない。」
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リヴァプールの監督、エキティケへの懸念を軽視
スロット監督は、リヴァプールが負傷中のアリソン・ベッカーとモハメド・サラーを欠いてブライトンと対戦せざるを得なかったことを指摘し、アリソンの復帰時期については不透明だと述べた一方で、エキティケの離脱に関する懸念をある程度和らげた。
彼は次のように付け加えた。「アリソンは代表戦期間中は間違いなく欠場するだろう。その後は様子を見よう。ヒューゴ（エキティケ）については、必要であれば明日でもプレーできると思う。ここでの言い方だと『デッドレッグ』だったようだ。 「ブライトンは予想通りの戦いぶりだった。わずか62時間の休息しか取れていないチームと対戦し、いきなり激しい試合展開に持ち込み、最初の1対1の局面で激しい競り合いを仕掛けてくる――ちなみに、競り合いそのものに問題はないのだが――残念ながら接触があり、それが原因でヒューゴが退場することになった。ああ、開始2分でそんな事態は助けにならない。
「ここ3、4年でリーグ屈指のストライカーであり、今シーズンを通して欠場しているアレクサンダー・イサクを欠いたまま戦わなければならない。さらに、過去8年でリーグ屈指の得点王であるモハメド・サラーも不在だ。そして、今シーズン大きなインパクトを残してきたヒューゴ・エキティケまでが離脱してしまった。
「そして今シーズン何度もそうだったように、選手たちを普段とは異なるポジションで起用する方法を模索しなければならなかった。前半はそれをかなりうまくこなせたと思う。だが試合が進むにつれ、ブライトンはますます勢いを増していった。 今シーズン、何度かベンチから投入した選手が試合の流れを変えることができた。リオ［ングモハ］も素晴らしいプレーを見せたが、後半を通して言えば、2-2に追いつくよりも、彼らが3-1にする方が現実的だったと思う。」
リヴァプールの不振を打開するのは「容易ではない」
リヴァプールは調子を崩しており、プレミアリーグの直近3試合で勝利を挙げていない。スロット監督は、チームを本来のレベルに戻すには困難が伴うことを認めている。
彼は次のように付け加えた。「ええ、それは簡単なことではありません。週の半ばには（ガラタサライ戦で）大勝しましたが。ブライトンとのアウェイ戦とウルブズとのアウェイ戦を比較することはできないと思います。チャンスの創出やサッカーにおけるあらゆる指標の面で、我々が勝つべきだった試合と、ここでのような試合を比較することはできないのです。 ブライトン戦のアウェイは、どのチームにとっても難しい試合だ。我々だけでなく、どのチームがここに来てもそうだろう。特に、我々のように数人の非常に重要な選手を欠いている場合はなおさらだ。 9番のポジションについて話しているが、やはり交代を余儀なくされ、フルバックのポジションも、そのポジションに慣れていない選手で埋めるしかなかった。もちろん、今リーグ表を見れば、この敗戦は痛手であり、我々は深く痛感すべきだ。
「しかし、最大の問題は、1週間前にウルブズ戦で、試合終了間際にシュートがディフレクトして失点し、勝ち点を落としたために、我々がこのような状況に追い込まれているということだ。正確には1週間前ではない。我々は土曜日ではなく日曜日に試合を行い、その後水曜日、そして土曜日と続いたからだ。 他のチャンピオンズリーグ出場チームはすべて日曜日に試合を行っているのに対し、我々は土曜日の早朝キックオフでプレーしなければならなかった。先週（トッテナム戦）の90分目のあのゴールは、ブライトンでのアウェイ敗戦よりも、むしろさらに大きな問題だと言えるだろう。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
代表戦期間明けのFAカップ準々決勝で、リヴァプールはマンチェスター・シティと対戦する。その後、イサクの復帰戦となる可能性もあるPSG戦が控えている。プレミアリーグの試合は4月11日までなく、その日はアンフィールドでフラムを迎え撃つ。
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