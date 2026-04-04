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アーネ・スロットは、リヴァプールのレジェンドが退団を控える中、モハメド・サラーとの確執について「後悔はしていない」
スロットは自身の戦術的判断を貫いている
サラーは、チームが12試合中9敗を喫した一連の不振の中で、クラブから「犠牲にされた」と非難した。 とはいえ、厳しい冬期に両者の関係が公然と悪化しても、リヴァプールの指揮官は戦術的な判断を揺るがすことはなかった。この決定を受け、同FWはソーシャルメディアに動画を投稿し、今シーズンがリヴァプールでの最後のシーズンとなることを明言した。これにより、プレミアリーグ優勝2回とチャンピオンズリーグ優勝1回という輝かしい実績を残した、9年間にわたる伝説的な在籍生活に幕が下ろされることとなった。
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退団説への対応
スロット監督は、数試合ベンチを温めたことがサラーの将来を左右するという見方を即座に否定した。「今シーズンを振り返ると、もっと良い判断ができた場面もいくつかあったと思うが、モ（サラー）に関してはこの件について話すつもりはない」と、リヴァプールがマンチェスター・シティと対戦するFAカップ準々決勝を前に、スロット監督は語った。「1年半強にわたる共闘の中で、自分が行ったことの多くを後悔はしていない。 繰り返しになるが、もし出場機会がないからといって彼が去りたいと思っているという――そういう推測がなされているのだが――ならば、彼は1年半前に去っていたはずだ。」
「「彼がプレーしなかったウェストハム戦（2024年、ユルゲン・クロップ監督時代）のことを覚えている。私はその場にはいなかったが、彼は去ることを決めなかった。こうした試合に出場できず、突然去りたいと思うという推測があるが、それはあくまで推測に過ぎない。真実かもしれないし、そうでないかもしれない。しかし、過去の経緯を見れば、彼は以前そうはせず、その後素晴らしいシーズンを送ったことが分かっている。」
世間のスキャンダルよりもプライバシー
ソーシャルメディアの動画を通じて退団を発表したサラーの決断は、多くのサポーターを驚かせたが、スロット監督は、内部での話し合いはそれよりもはるかに広範囲にわたっていたことをほのめかした。オランダ人監督は、2人の個人的な会話の詳細については口を閉ざしたまま、代わりに、移籍という選手の個人的な理由を尊重することを選んだ。
「こうしたことが外部に公表される際、それが公になる前に、彼と彼の代理人、クラブ、そして私との間で多くの議論や話し合いが行われていることは、皆さんにとっても驚きではないでしょう。 しかし、私が常々言っている通り、彼と私の間、あるいは彼とクラブの間で交わされた内容については、今後も変えるつもりはない。それは私が公にすることではない。彼がなぜそうしたのかという理由を自ら明かしたいのであれば、それは彼次第だが、私が彼に代わって話すことではない」とリヴァプールの指揮官は付け加えた。
- AFP
自分の将来を決める権利
公の場での摩擦があったにもかかわらず、スロット監督はこのFWがクラブで成し遂げたすべての功績を称賛した。同選手は255得点を挙げ、クラブ歴代得点ランキングで3位につけている。プレミアリーグ優勝2回とチャンピオンズリーグ優勝1回のタイトルを手にしたサラーは、赤のユニフォームを着た史上最高の選手の一人としてクラブを去ることになるが、監督は彼が自らの意思で去る権利を十分に勝ち取ったと考えている。
「モは、自分が去るべきだと感じた時にいつでも決断する権利を完全に勝ち取ったと思う。彼はこのクラブのために本当に多くのことを成し遂げてきた。彼自身が決断を下さなければならないし、実際そうした。君が言及しているあの出来事（リーズ戦での件）については、サッカーの世界では世界中でほぼ毎日起きているような出来事だが、その後どうなったか知っているか？ 彼はアフリカネイションズカップ（AFCON）に参加し、帰国後は全試合に出場した。この件について語れるのはモ自身だけだ。つまり君は、彼が6日間欠場したから去りたいのだと決めつけている。だが、それが真実とは限らない」とスロットは締めくくった。