アーネ・スロットは、リヴァプールのレジェンドが退団を控える中、モハメド・サラーとの確執について「後悔はしていない」

スロット監督は、数試合ベンチを温めたことがサラーの将来を左右するという見方を即座に否定した。「今シーズンを振り返ると、もっと良い判断ができた場面もいくつかあったと思うが、モ（サラー）に関してはこの件について話すつもりはない」と、リヴァプールがマンチェスター・シティと対戦するFAカップ準々決勝を前に、スロット監督は語った。「1年半強にわたる共闘の中で、自分が行ったことの多くを後悔はしていない。 繰り返しになるが、もし出場機会がないからといって彼が去りたいと思っているという――そういう推測がなされているのだが――ならば、彼は1年半前に去っていたはずだ。」

「「彼がプレーしなかったウェストハム戦（2024年、ユルゲン・クロップ監督時代）のことを覚えている。私はその場にはいなかったが、彼は去ることを決めなかった。こうした試合に出場できず、突然去りたいと思うという推測があるが、それはあくまで推測に過ぎない。真実かもしれないし、そうでないかもしれない。しかし、過去の経緯を見れば、彼は以前そうはせず、その後素晴らしいシーズンを送ったことが分かっている。」