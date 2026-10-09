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アーネ・スロットの新たな仕事が決定！ 元リヴァプール監督がアンフィールド退任から4カ月でサッカー界復帰、役職が正式決定
スロットがUEFAのオブザーバー職を確保
スロットが、昨季終了後にリヴァプールから解任されて以来、初の役職に就いた。 オランダ人指揮官は、リヴァプールが辛うじてチャンピオンズリーグ出場権を確保した厳しいシーズンを受けて職を解かれ、これによりマージーサイドでの在任期間に終止符が打たれた。
すぐに監督業へ復帰するのではなく、元AZアルクマール指揮官のスロットはUEFAテクニカル・オブザーバー・グループの一員に任命された。欧州の主要クラブ大会において、大陸の試合を分析し、戦術的進化を追跡する任務を担う精鋭パネルに加わることになる。
UEFAでの役職を受け入れる前、スロットは空席となっていたオランダ代表監督職と強く結びつけられていた。しかし、本人は代表チーム入りから距離を置き、近い将来にクラブ監督へ復帰することが自身の最優先事項だと強調した。
オランダ代表監督就任のうわさについて、スロットは『Voetbal International』に対し、事実関係を明確にした。「その臆測は事実ではない。われわれは単に、話し合いがその段階に進むことは一度もなかった」と説明している。
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UEFAがリバプールの成功を特集
就任を発表するにあたり、UEFAはスロットが同僚たちとともに担う正確な職務内容を詳述した。統括団体は、このグループが「統計と映像支援を活用して欧州の大会を監視し、指導の最新動向に関する詳細な報告書を作成する。これはサッカー界で共有され、競技の現状を動的に伝えるものとなる」と説明した。
また、欧州サッカーの統括団体はこのオランダ人の実績も称賛し、次のように付け加えた。「スロットはフェイエノールトで名を上げ、2022年にUEFAカンファレンスリーグ決勝に進出。その後の2シーズンでエールディヴィジ優勝とオランダ杯制覇を成し遂げた。
「2024年にリヴァプールへ加わると、ただちにクラブを5年間で2度目のプレミアリーグ優勝へ導き、今夏にアンフィールドを去った」
シャビがオランダ代表監督に就任、豪華な顔触れに加わる
スロットは、イングランド・フットボール界で見慣れた顔ぶれを含む、豪華な技術オブザーバー陣に加わる。UEFAの同パネルには、元リヴァプール監督のラファ・ベニテス氏とロイ・ホジソン氏に加え、元リヴァプールGKデイヴィッド・ジェームズ氏が名を連ねる。さらに、元イングランド代表監督のギャレス・サウスゲート氏、元エヴァートン監督のショーン・ダイチ氏もこの名誉あるグループの一員だ。
スロットが欧州の試合を分析する一方で、オランダ代表は別の方向へ進んだ。KNVBの選考を経て、バルセロナのレジェンドであるシャビがオランダ代表の新監督に任命され、2030年ワールドカップ終了までの長期契約にサインした。
代表監督の役職は逃したものの、スロットは依然として国内クラブでの日々の仕事を好む姿勢を崩していない。「キャリアの現段階では、毎日選手たちとともにトレーニング場にいる自分の方が合っていると思っている。代表チームでは、同じ形でそれを実現するのは単純に不可能だ」と同氏は認めた。「代表チームとKNVBには大きな敬意を抱いているし、その週に行われた話し合いが極めてプロフェッショナルに進んだことについては、前向きなことしか言えない。今のところ、クラブフットボールはまだ私に多くのものを与えてくれると信じている」
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理想的なクラブ復帰を待っている
スロットは今後、UEFAでの職務に注力し、注目度の高い欧州の試合を視察して戦術的な見解を提供する。この役割によって、適切な監督就任の機会を待つ間も、トップレベルの舞台に深く関わり続けることになる。プレミアリーグとエールディビジを制している48歳には、引く手が絶えないはずだ。
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