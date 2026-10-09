スロットが、昨季終了後にリヴァプールから解任されて以来、初の役職に就いた。 オランダ人指揮官は、リヴァプールが辛うじてチャンピオンズリーグ出場権を確保した厳しいシーズンを受けて職を解かれ、これによりマージーサイドでの在任期間に終止符が打たれた。

すぐに監督業へ復帰するのではなく、元AZアルクマール指揮官のスロットはUEFAテクニカル・オブザーバー・グループの一員に任命された。欧州の主要クラブ大会において、大陸の試合を分析し、戦術的進化を追跡する任務を担う精鋭パネルに加わることになる。

UEFAでの役職を受け入れる前、スロットは空席となっていたオランダ代表監督職と強く結びつけられていた。しかし、本人は代表チーム入りから距離を置き、近い将来にクラブ監督へ復帰することが自身の最優先事項だと強調した。

オランダ代表監督就任のうわさについて、スロットは『Voetbal International』に対し、事実関係を明確にした。「その臆測は事実ではない。われわれは単に、話し合いがその段階に進むことは一度もなかった」と説明している。



