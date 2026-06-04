「リヴァプールは特別なクラブ。そこに惹かれる理由は尽きません」とイラオラは語った。

前任者のスロットは2024年にクロップの後任として就任し20回目のリーグ優勝をもたらしたが、2年目の5位を受け退任した。

バイエル・レバークーゼンもイラオラに関心を示したが、リバプールからの強いオファーを受けて方針を変え、木曜日にカスパー・ユルマンの後任としてカルレス・マルティネス（FCトゥールーズ）の招聘を発表した。

スペイン代表として2試合出場した元選手であるイラオラは、限られた予算のボーンマスで速攻サッカーを武器にプレミア6位に入り、リヴァプールと3ポイント差、1ランク差まで迫った。