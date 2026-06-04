レバークーゼンではなくリヴァプール：以前バイエル・レバークーゼンへの移籍が噂されたアンドニ・イラオラが、イングランドの最多優勝クラブでドイツ代表フロリアン・ヴィルツの所属するリヴァプールの新監督に就任する。アルネ・スロット監督との契約解除から5日後、リヴァプールは43歳のバスク出身イラオラ氏の就任を発表した。同氏はすでにプレミアリーグのライバルAFCボーンマスからの退団が決まっていた。
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アーネ・スロットの後任に希望の候補者が就任：リヴァプールFCが新監督を決定
「リヴァプールは特別なクラブ。そこに惹かれる理由は尽きません」とイラオラは語った。
前任者のスロットは2024年にクロップの後任として就任し20回目のリーグ優勝をもたらしたが、2年目の5位を受け退任した。
バイエル・レバークーゼンもイラオラに関心を示したが、リバプールからの強いオファーを受けて方針を変え、木曜日にカスパー・ユルマンの後任としてカルレス・マルティネス（FCトゥールーズ）の招聘を発表した。
スペイン代表として2試合出場した元選手であるイラオラは、限られた予算のボーンマスで速攻サッカーを武器にプレミア6位に入り、リヴァプールと3ポイント差、1ランク差まで迫った。