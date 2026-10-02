シャビ・エルナンデスがオランダ代表の新監督に就任する前、スロットはこの名誉ある代表監督職の本命候補と広く見なされていた。しかし、金銭面での意見の相違を理由に交渉から手を引いたとの広範なうわさについて、本人はすぐにこれを否定した。

『Algemeen Dagblad』の取材に応じたスロットは、代表監督の空席をめぐる自身の立場を説明。そうしたメディアの報道を完全な事実無根だと強く否定した。

「ここ数週間、特にここ数日、オランダ代表の監督空席に関してさまざまな報道が出ており、給与や契約期間といった事項をめぐる長い交渉の末に、私が選考プロセスから撤退したと伝えられていた」と彼は説明した。「だが、その憶測は誤りだ。私たちは単に、話し合いがその段階にすら到達していなかった」

オランダ代表監督就任のオファーを断った最近の決断について、彼はこう語った。「現時点の自分のキャリアでは、毎日ピッチに出て選手たちと一緒に仕事をすることを望んでいる。代表チームでは、それを同じ形で実現することはできない。それが、これ以上話し合いを進めず、どのような契約になり得るかについての交渉にも入らないと決めた唯一の理由だったし、今もその理由に変わりはない」