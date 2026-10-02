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アーネ・スロットがトッテナムへ？ 元リヴァプール指揮官に衝撃のプレミアリーグ復帰案浮上
スロット、プレミアリーグ復帰を視野に
スロットは新たな監督職を積極的に探しており、プレミアリーグ復帰にも前向きだと報じられている。オランダ人指揮官は、2024-25シーズンのリーグ優勝を成し遂げた1年後にリヴァプールを去って以降、仕事から離れており、新たな挑戦を強く望んでいる。
『Soccernews』によると、スロットは現在、トッテナムの有力候補として注目を集めている。ロンドンのクラブは新シーズンの国内リーグで悲惨なスタートを切っており、現指揮官は自身の職を守るために厳しい戦いを強いられている。
サンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、サヴィーニョといったビッグネームの夏の新戦力獲得に3億6600万ユーロ超を投じたにもかかわらず、トッテナムは依然として深刻な危機にある。現在は5試合を終えて勝ち点2にとどまり、最下位に沈んでいる。
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デ・ゼルビ、崖っぷちに
デ・ゼルビは、開幕から数週間でリーグ首位に勝ち点13差をつけられ、極めて大きなプレッシャーにさらされている。イタリア人指揮官は2031年までの長期契約にサインしたが、高まる不満を受け、その去就を巡る憶測が一気に強まっている。
デ・ゼルビを解任すれば、トッテナムには多額の財政的負担が生じる。それでもクラブ首脳陣は、結果を早急に改善しなければならないと認識している。この切迫した状況により、崩れつつあるシーズンを立て直す理想的な人物として、必然的にスロットの名前が浮上している。
オランダ代表からの拒否を説明
シャビ・エルナンデスがオランダ代表の新監督に就任する前、スロットはこの名誉ある代表監督職の本命候補と広く見なされていた。しかし、金銭面での意見の相違を理由に交渉から手を引いたとの広範なうわさについて、本人はすぐにこれを否定した。
『Algemeen Dagblad』の取材に応じたスロットは、代表監督の空席をめぐる自身の立場を説明。そうしたメディアの報道を完全な事実無根だと強く否定した。
「ここ数週間、特にここ数日、オランダ代表の監督空席に関してさまざまな報道が出ており、給与や契約期間といった事項をめぐる長い交渉の末に、私が選考プロセスから撤退したと伝えられていた」と彼は説明した。「だが、その憶測は誤りだ。私たちは単に、話し合いがその段階にすら到達していなかった」
オランダ代表監督就任のオファーを断った最近の決断について、彼はこう語った。「現時点の自分のキャリアでは、毎日ピッチに出て選手たちと一緒に仕事をすることを望んでいる。代表チームでは、それを同じ形で実現することはできない。それが、これ以上話し合いを進めず、どのような契約になり得るかについての交渉にも入らないと決めた唯一の理由だったし、今もその理由に変わりはない」
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前途には巨大な課題が待ち受ける
トッテナムは今後、デ・ゼルビを公に支持するのか、それとも損切りしてスロットに正式オファーを出すのかを決断しなければならない。近年の同クラブは、指揮官が成功を収めるのが難しい環境として悪名高い評価を得ている。
スロットが正式にそのポストを提示され、その挑戦を受け入れれば、途方もない再建という仕事に直面することになる。結果を残せていないチームを素早く一つにまとめ、高額で獲得した新戦力を融合させ、不満を募らせるファンの信頼を取り戻さなければならない。
現時点で、スロットは適切なチャンスが訪れるのを辛抱強く待ちながら、引き続き機をうかがっている。その困難な挑戦の場が最終的にノースロンドンになるかどうかは、今後数週間から数カ月で明らかになるだろう。
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