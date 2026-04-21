ウェンガー監督は依然として楽観的だが、アルテタ監督はシティ戦で決定機を生かせなかったことが敗因だと認めた。

試合と残り5試合についてアルテタは「結果も経緯も残念だ。我々は力強く、1点ビハインドから逆転した。感情もコントロールし、チャンスを作ったが決めきれなかった。それが勝敗を分けた」と語った。

その逃したチャンスがより大きなフラストレーションになったか、それとも励みになったかと問われると、スペイン人監督は「その両方だ。失点が極めて少ない相手に大きなチャンスを作り、正しいアプローチをしていた。だが結局、勝つか負けるかは一瞬の差。相手にはその一瞬があり、彼らはゴールに突き刺した。それが勝敗を分けた」と語った。

「今日は勝てなかったが、チームの力と戦いかたを示せた。まだ5試合ある。ここからが新しいプレミアリーグだ。相手は1試合残っているが、こちらは3ポイントリードしている。さあ、勝負だ。」