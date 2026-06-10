今シーズン、怪我で出場機会が限られたムバッペのリズムが乱れていると懸念する声もある。しかしウェンジャー氏は、これはフランス代表にとって戦術的利点だと語る。欧州シーズンの疲労がたまる中、多くのスターは主要大会前に消耗する。だが27歳のムバッペは、余力を残して北米入りできるかもしれない。

「キリアンは素晴らしいワールドカップを戦うすべてを備えている。彼はフィジカル的にフレッシュで、過労ではない」と元アーセナル監督は付け加えた。「ワールドカップ前に60試合を消化した選手たちが、『トレーニングで成長を感じられず、足に力がない』と語るのを何度も見てきたが、彼は違う。疲れ果てた状態で代表に合流する選手もいる。 チャンピオンズリーグ決勝を戦った後に、ワールドカップで大活躍した選手は、これまであまり見たことがない」