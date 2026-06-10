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アーセン・ヴェンゲル監督は、キリアン・エムバペがレアル・マドリードで不当に「スケープゴート」にされていると主張。この「卓越した」フランス代表スターが母国を3度目のワールドカップ優勝に導くと期待している。
マドリードの「スケープゴート」となったムバッペ
ウェンジャーは、スペインの首都でプレーするムバッペが、かつての完璧さを失ったレアル・マドリードでスケープゴートにされていると指摘した。42得点を挙げながら、ロッカールームの緊張を報じられ、厳しい批判にさらされている。
「すべての期待の中心にいるのはキリアン・ムバッペだ」とウェンジャーは『ル・フィガロ』紙に語った。「私は賭けてもいい。彼は素晴らしいワールドカップを過ごすだろう。今シーズン、彼は度々不当な批判を受けてきた。彼は平凡なレアル・マドリードのチームに加入したのだ。 レアルには世界クラスの選手が3、4人しかいない。以前は10人もいたのに。サッカーには常にスケープゴートが必要だ。彼はその役割を担ったのだ」
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疲れより新鮮さ
今シーズン、怪我で出場機会が限られたムバッペのリズムが乱れていると懸念する声もある。しかしウェンジャー氏は、これはフランス代表にとって戦術的利点だと語る。欧州シーズンの疲労がたまる中、多くのスターは主要大会前に消耗する。だが27歳のムバッペは、余力を残して北米入りできるかもしれない。
「キリアンは素晴らしいワールドカップを戦うすべてを備えている。彼はフィジカル的にフレッシュで、過労ではない」と元アーセナル監督は付け加えた。「ワールドカップ前に60試合を消化した選手たちが、『トレーニングで成長を感じられず、足に力がない』と語るのを何度も見てきたが、彼は違う。疲れ果てた状態で代表に合流する選手もいる。 チャンピオンズリーグ決勝を戦った後に、ワールドカップで大活躍した選手は、これまであまり見たことがない」
大会の優勝候補はフランス。
ウェンジャーは、ディディエ・デシャン率いるフランス代表が米国遠征で他を圧倒すると確信している。厚い選手層とデシャンの経験豊富な戦術が90分間を通じて他国を凌ぐ「力」を示すと語る。
「フランスには才能と経験が豊富だ。攻撃的選手が多い分、バランスを欠く危険もあるが、現代の選手は守備も理解している。フランス戦で20分残して0-0でも、その『パワー』で負ける」と語った。
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大舞台への準備は万端
マイケル・オリゼがハットトリックを達成した試合でも得点がなく、ムバッペの個人得点力は低迷している。それでもフランス代表チーム内での信頼は揺らがない。ウェンジャー監督は「彼は大舞台で力を発揮するタイプだ」と語る。
「キリアンは気骨と強い個性を持つ選手だ。重要な場面で力を発揮する方法を理解しており、チャンスを待っている。人々は彼の並外れた才能を忘れがちだ」とウェンジャーは語った。フランスはメットライフ・スタジアムでのセネガル戦で幕を開け、その後グループIでイラク、ノルウェーと対戦する。