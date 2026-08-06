Getty/GOAL
翻訳者：
アーセン・ヴェンゲルとペップ・グアルディオラの流れをくむ。ミケル・アルテタは名将たちと何が似ているのか。元アーセナル選手が共通する指導者としての資質を説明
アルテタはヴェンゲルの下で働き、グアルディオラとともに仕事をした
選手としてのアルテタは、名高いバルセロナのアカデミー組織でキャリアをスタートさせた。その後、パリ・サンジェルマン、レンジャーズ、レアル・ソシエダ、エバートンでプレーし、2011年に北ロンドンへ渡った。アーセナルではヴェンゲルの下で5年間を過ごした。
現役に終止符を打つと、このバスク出身者はマンチェスター・シティでグアルディオラと合流し、エティハド・スタジアムのコーチングスタッフの一員となった。イングランド北西部で、もう一人のスーパースター指導者と出会った。
- Getty/GOAL
アルテタはFAカップとプレミアリーグのタイトルを獲得している
アーセナルから2019年終盤に再び声がかかった時、アルテタは独り立ちする準備ができていると感じていた。FAカップとコミュニティ・シールド制覇は、要求の高いファン層をしばらく満足させる助けとなったが、プレミアリーグで3シーズン連続の2位に終わったことで、最高のタイトルを本当に手にできるのかという疑問の声も上がった。
そうした疑念は昨季、アーセナルが2003-04シーズンの伝説的な「インビンシブルズ」以来初の国内タイトルを獲得したことで、見事に打ち消された。今では、アルテタがかつての上司ヴェンゲルを思わせる新たな王朝を築き、前任指揮官と同じような長期政権を実現しながら、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ優勝をもたらすこともできるのではないかとまで言われている。
アルテタはヴェンゲルとグアルディオラのどこが似ているのか？
アルテタは、その役割を果たすだけの力があるように見える。というのも、彼はこの世界でも屈指の指導者たちから学んできたからだ。アルテタがチームを築くやり方と、かつてアーセン・ヴェンゲルやジョゼップ・グアルディオラがたどったプロセスに共通点を感じるかと問われたスタックは、trygge norske casinoの提供で、GOALにこう語った。「時々感じるよ。そうだね。もちろんアーセンの下で仕事をしてきたし、実際にミケル・アルテタと対戦したこともある。
「私はヘイデン・マリンズとともにプレミアリーグのワトフォードでトップチームコーチを務めていて、残留の可能性をつなぐためにコロナ禍の中でエミレーツに行って勝たなければならなかった。その日は3-2で負けたよ。だから、彼の舞台裏を少し知ることができたし、チームの作り方などもある程度研究したんだ。
「彼は素晴らしい監督だ。間違いない。本当に優秀だよ。私が特に際立っていると思うのは、選手たちとの関係の築き方、そして選手を成長させてきたやり方だ。ただその一方で、彼は甘い人物ではないとも思う。もし誰かがグループの力学や歩み、あるいはグループ内の一体感を乱し始めれば、彼はその点に非常に厳しく対処するはずだ。そういう選手は外されるだろうし、彼は変化を加えると思う。大きな決断を下すことを恐れるタイプには見えない。私はそこが好きだ。本当にね。公平に言えば、アーセンとも似ている。アーセンも少し同じタイプだった。
「ただ、今は試合数がどれだけ多いかを見れば分かる。私がいた頃も多少はローテーションしていたが、一般的に言えば、大一番や絶対に勝たなければならない試合では、プレミアリーグの先発を考える時に候補は13人ほどだった。今はサイドバック、ワイドの選手、中盤でかなり変わる。前線は変わらなかった。ティエリ・アンリとデニス・ベルカンプ、それで終わりだ。彼らは毎週、ずっとプレーしていた。そこは今、選手を休ませたりすることで少し変わってきたと思う。
「実際にチームを入れ替えるのは、例えばFAカップやリーグカップの序盤くらいだった。あるいはチャンピオンズリーグ突破を決めていて、グループステージ最終戦だった場合には変更を加えたね。ただ全体的に見れば、クラブはより大きなスカッドを抱えるようになった。私がプレーしていた頃よりも、今の方がもっと柔軟にメンバーを入れ替えられるようになっていると思う」
- Getty
アーセナル、移籍市場で戦力を整備へ
アルテタ監督は2026-27シーズンに向け、アーセナルの陣容を整えている最中だ。すでにエミレーツからは退団者が出ており、今後さらに増える見込みとなっている。新戦力の加入は不足しているポジションを埋める助けとなるが、アーセナルはニューカッスルのMFブルーノ・ギマランイス獲得に近づいている。
さらに、レアル・マドリーのFWヴィニシウス・ジュニオールとの関連も報じられている。この取引はやや野心的かもしれないが、そうした憶測はアーセナルがいま参入している市場の規模を改めて浮き彫りにしている。アルテタ監督はチームをその領域へ導く助けとなってきた。ノースロンドンでの忍耐は報われ、かつての優等生はいまやタイトル獲得を目指す“校長”の役割を担っている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。