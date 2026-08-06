アルテタは、その役割を果たすだけの力があるように見える。というのも、彼はこの世界でも屈指の指導者たちから学んできたからだ。アルテタがチームを築くやり方と、かつてアーセン・ヴェンゲルやジョゼップ・グアルディオラがたどったプロセスに共通点を感じるかと問われたスタックは、trygge norske casinoの提供で、GOALにこう語った。「時々感じるよ。そうだね。もちろんアーセンの下で仕事をしてきたし、実際にミケル・アルテタと対戦したこともある。

「私はヘイデン・マリンズとともにプレミアリーグのワトフォードでトップチームコーチを務めていて、残留の可能性をつなぐためにコロナ禍の中でエミレーツに行って勝たなければならなかった。その日は3-2で負けたよ。だから、彼の舞台裏を少し知ることができたし、チームの作り方などもある程度研究したんだ。

「彼は素晴らしい監督だ。間違いない。本当に優秀だよ。私が特に際立っていると思うのは、選手たちとの関係の築き方、そして選手を成長させてきたやり方だ。ただその一方で、彼は甘い人物ではないとも思う。もし誰かがグループの力学や歩み、あるいはグループ内の一体感を乱し始めれば、彼はその点に非常に厳しく対処するはずだ。そういう選手は外されるだろうし、彼は変化を加えると思う。大きな決断を下すことを恐れるタイプには見えない。私はそこが好きだ。本当にね。公平に言えば、アーセンとも似ている。アーセンも少し同じタイプだった。

「ただ、今は試合数がどれだけ多いかを見れば分かる。私がいた頃も多少はローテーションしていたが、一般的に言えば、大一番や絶対に勝たなければならない試合では、プレミアリーグの先発を考える時に候補は13人ほどだった。今はサイドバック、ワイドの選手、中盤でかなり変わる。前線は変わらなかった。ティエリ・アンリとデニス・ベルカンプ、それで終わりだ。彼らは毎週、ずっとプレーしていた。そこは今、選手を休ませたりすることで少し変わってきたと思う。

「実際にチームを入れ替えるのは、例えばFAカップやリーグカップの序盤くらいだった。あるいはチャンピオンズリーグ突破を決めていて、グループステージ最終戦だった場合には変更を加えたね。ただ全体的に見れば、クラブはより大きなスカッドを抱えるようになった。私がプレーしていた頃よりも、今の方がもっと柔軟にメンバーを入れ替えられるようになっていると思う」