ミケル・アルテタは、この巨額投資を承認したことで、フィジカル面での存在感と足元の確実性を明確に優先した形だ。ただ、キャラガーは中盤のジグソーパズルがどのようにはまるのかについて、なお興味を抱いている。この解説者は、ギマランイスにはプレーを遅らせる傾向があると指摘しており、それはアーセナルが検討していたかもしれない他のターゲットとは対照的だとした。

「私はブルーノよりも、どちらかといえばほとんど［サンドロ］・トナーリ派だった」とCarraghedは付け加えた。「彼の方がよりスピード感があり、ピッチを動き回れると思っていた。ブルーノを見ていると、完全には確信が持てなかった。いい選手だとは思っていたが、『走れるのか？』と思っていた。彼は多くファウルを受けていたし、試合のテンポをかなり落としていた。

「ただ、重要なゴールは決めるし、いい選手でもある。ミケル・アルテタが今後この中盤をどう使うのかは興味深い。ブルーノがよりアンカー役を務めるのか、デクラン・ライスは引き続きボックス・トゥ・ボックスの役割を担うのか。私は今もなお、ライスがどの役割でより優れているのか100パーセント確信しているわけではない」



