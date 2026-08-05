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アーセナルMFに「終わり」は訪れたのか。ジェイミー・キャラガーが、7500万ポンドのブルーノ・ギマランイス合意のさなかに痛烈な見解を示す
キャラガー、スビメンディのエミレーツ退団を予想
プレミアリーグ王者は、長期化した移籍騒動を経て、ギマランイスを7500万ポンドで獲得する見通しだと報じられている。この動きはアーセナルが王座防衛への意思を示すものだが、キャラガーはこれがマルティン・スビメンディにとって何を意味するのかについて懸念を示した。スペイン代表は大きな期待を背負って加入したものの、前季終盤の重要局面でパフォーマンスを維持するのに苦しんだ。
元リヴァプールDFは、『Football Ramble』のポッドキャストで、元レアル・ソシエダの選手が直面している状況について厳しい見解を示した。「あそこでのスビメンディはもう終わりだと思うか？」とキャラガーは語った。「彼が連れてこられた時に期待されていた存在という意味でね。彼は入ってきて、あのコントローラーになるはずだった。でも、彼が今後あのポジションを取り戻すことはないと思う」
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アルテタに向けられる戦術的な疑問
ミケル・アルテタは、この巨額投資を承認したことで、フィジカル面での存在感と足元の確実性を明確に優先した形だ。ただ、キャラガーは中盤のジグソーパズルがどのようにはまるのかについて、なお興味を抱いている。この解説者は、ギマランイスにはプレーを遅らせる傾向があると指摘しており、それはアーセナルが検討していたかもしれない他のターゲットとは対照的だとした。
「私はブルーノよりも、どちらかといえばほとんど［サンドロ］・トナーリ派だった」とCarraghedは付け加えた。「彼の方がよりスピード感があり、ピッチを動き回れると思っていた。ブルーノを見ていると、完全には確信が持てなかった。いい選手だとは思っていたが、『走れるのか？』と思っていた。彼は多くファウルを受けていたし、試合のテンポをかなり落としていた。
「ただ、重要なゴールは決めるし、いい選手でもある。ミケル・アルテタが今後この中盤をどう使うのかは興味深い。ブルーノがよりアンカー役を務めるのか、デクラン・ライスは引き続きボックス・トゥ・ボックスの役割を担うのか。私は今もなお、ライスがどの役割でより優れているのか100パーセント確信しているわけではない」
プレミアリーグ支配の代償
この契約の金銭条件は、アーセナルがイングランドサッカー界の新たな強豪であることを示している。ニューカッスルは保証された7500万ポンドを受け取る見込みで、『Express』は、出来高条項を設ける必要がなく、移籍金は全額が一括で支払われることになると報じている。
キャラガーは、この積極的な補強戦略はアーセナルが王朝を築こうとしていることを欧州の他クラブに示す明確なシグナルだと考えている。さらに「興味深いと思う。今夏のアーセナルが何をしようとしているのかを見ると、『自分たちは再びリーグを制し、そしてチャンピオンズリーグも狙いに行く』ということだと思う。彼らは支配しようとしているように強く見える」と付け加えた。
- AFP
ブラジル人新加入選手への評価はさまざまだ
キャラガーはこのMFのアスリート能力に不安を抱いているが、この移籍により楽観的な見方を示すレジェンドたちもいる。チェルシーの元守備的MFクロード・マケレレは、このブラジル人がアルテタの指導の下で成功すると支持し、そのプレースタイルはアーセナルのシステムに自然に適合すると示唆した。
マケレレはComeOnに対し、「アーセナルはあらゆる条件を満たしている。プレミアリーグで優勝し、チャンピオンズリーグでも深いラウンドまで勝ち進んだ。そして再び挑戦できるだけの土台がある。優れた選手が偉大なチームに加わるのは、いつだって正しいことだし、アーセナルは素晴らしい補強をした。ブルーノ・ギマランイスは非常に良い選手で、ブラジル代表で見たように特別な存在だ。最終的には彼のキャリアであり、彼自身の決断だが、彼のプレーはアーセナルに完璧に合う」と語った。
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