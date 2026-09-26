アーセナルは毎試合注目の的となっているだけに、前季のチーム得点王からゴールが生まれていないことは、当然のように否定的な見出しを呼んでいる。イギリス紙は、ギョケレシュがこの高いパフォーマンス水準を維持できるのか、それともアルテタの進化する戦術システムの犠牲者に過ぎないのかを、素早く疑問視した。しかし、このスウェーデン人は外部の雑音について語る際にも驚くほど冷静さを保っており、イングランドのトップリーグに移って以来、打たれ強さを身につけ、この業界の性質を理解していることをうかがわせた。

「（批判）がたくさんあって、それを読めば、もちろん影響を受けることはある。でも、それは僕がすることではない。うまくやれば称賛されるし、FWとしてゴールを決められず、期待されるようなプレーができなければ批判される。これはすべてのサッカー選手にとってそういうものだ。上がる時もあれば下がる時もある。普通のことだ」とギョケレシュは述べた。