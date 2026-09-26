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アーセナルFWヴィクトル・ギョケレシュ、批判を一蹴 スウェーデン代表で今季初得点後にミケル・アルテタからのメッセージを明かす
代表戦でゴール欠乏に終止符
今季ようやく初ゴールを決めたギョケレシュが、スウェーデンのルーマニア戦2-1勝利で決定力の高さをあらためて示した。アーセナルFWは、エミレーツ・スタジアムでの国内シーズン序盤に苦しい時間を過ごしており、主にカイ・ハヴェルツの控えに回っていた。しかし、ソルナで母国を代表してプレーしたことが、最近のクラブでの苦戦を払拭する格好となり、こぼれ球に詰めて最終的にグラハム・ポッター率いるチームの決勝点となるゴールを奪った。
この一撃は、夏のワールドカップ初戦チュニジア戦以来となる公式戦初ゴールだっただけに、とりわけ大きな意味を持った。『Fotbollskanalen』が伝えたところによると、ギョケレシュは「ゴールを決めるのはいつだってうれしい。ルーカス（ベルグバル）のフィニッシュは良かったし、自分はファーポストでいい位置にいた。ボールを受けて押し込めたので良かった。プレーできてよかったし、あの場でプレーするのは楽しかった」と語った。
- Getty Images Sport
英国メディアの過熱報道への対処
アーセナルは毎試合注目の的となっているだけに、前季のチーム得点王からゴールが生まれていないことは、当然のように否定的な見出しを呼んでいる。イギリス紙は、ギョケレシュがこの高いパフォーマンス水準を維持できるのか、それともアルテタの進化する戦術システムの犠牲者に過ぎないのかを、素早く疑問視した。しかし、このスウェーデン人は外部の雑音について語る際にも驚くほど冷静さを保っており、イングランドのトップリーグに移って以来、打たれ強さを身につけ、この業界の性質を理解していることをうかがわせた。
「（批判）がたくさんあって、それを読めば、もちろん影響を受けることはある。でも、それは僕がすることではない。うまくやれば称賛されるし、FWとしてゴールを決められず、期待されるようなプレーができなければ批判される。これはすべてのサッカー選手にとってそういうものだ。上がる時もあれば下がる時もある。普通のことだ」とギョケレシュは述べた。
アルテタの率直な要求が明らかに
ギョケレスがアーセナルで再び第一選択の座を取り戻すには、スペイン人指揮官が求める厳格な基準を満たさなければならない。ミケル・アルテタは攻撃陣に対して容赦ない要求を課すことで知られ、得点力だけでなく、高強度のプレッシングと戦術的規律も求める。スウェーデン人ストライカーは今回、先発復帰への道筋についてコーチングスタッフから受けているフィードバックの内容を明かし、ベンチからの指示が極めて率直なものであることを示唆した。
アーセナルの先発メンバーで再び定位置をつかむために、アルテタから具体的にどのような要求を示されているのかを問われたギョケレスは、現状を非常に率直に語った。「もっと良くならないといけないのは明らかだし、もちろんそうしたいと思っている。だからそこに問題はない。アルテタとの対話は良好だ。チャンスをもらった時にしっかり結果を出して、ゴールを決めるようにしている」と述べた。
- AFP
エミレーツの上層部に対応する
アーセナルを率いるアルテタの下で先発出場を継続的に確保できていないことは、イングランドの首都で議論の的となっている。とりわけ、ギョケレスのこれまでの実績を踏まえればなおさらだ。スウェーデン代表FWは複数の試合に出場しているものの、中央のポジションではハヴァーツが優先されており、元コヴェントリー・シティのギョケレスは限られた出場時間を争う状況に置かれている。
アーセナルの優勝争いが始まった序盤戦で、ピッチ脇から見守らなければならない難しさについて、ギョケレスは率直に語った。「サッカー選手なら、いつだってピッチに立ちたいものだ。それが普通だ。自分はあまり多くはプレーしていないけど、何試合かには出ている。その時の感触は悪くなかった。でも、サッカーをしたいし、できるだけ多くプレーしたいと思うのは明らかだ。集中していれば、それもついてくる」とギョケレスは述べた。
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