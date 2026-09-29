アーセナルFWヴィクトル・ギョケレシュ、得点の感覚を満喫　完璧なスウェーデンがポーランドを沈める

ポッター監督率いるスウェーデン代表は、UEFAネーションズリーグで2連勝を飾り、その勢いを維持している。ブローギュルトはルーマニア戦での白星に続き、ポーランド戦でも圧倒的なパフォーマンスを披露し、順位表の首位をキープした。ポーランドは前半に粘り強い抵抗を見せたが、最後はスウェーデンの高い攻撃力が歓喜に沸くホームの観衆の前で違いを生んだ。

ホームのスウェーデンは試合開始からほどなくして主導権を握った。8分、ヴィクトル・リンデロフが生かしたCKから、ベンヤミン・ニグレンがヘディングで先制点を決めた。ポーランドも反撃し、前半終了間際にはニコラ・ザレフスキの見事なサイドプレーを生かしたセバスティアン・シマンスキが同点弾を奪取。それでもスウェーデンは後半に再び主導権を握り、ヤシン・アヤリが勝ち越し点を挙げると、止まらないギョケレシュが冷静なフィニッシュで3ポイントを決定づけた。