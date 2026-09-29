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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-SWE-POLAFP
Donny Afroni
翻訳者：

アーセナルFWヴィクトル・ギョケレシュ、得点の感覚を満喫　完璧なスウェーデンがポーランドを沈める

ヴィクトル・ギェケレシュ
スウェーデン
ポーランド
UEFAネーションズリーグ リーグB

ヴィクトル・ギョケレスは、スウェーデンをポーランド相手の説得力ある3-1の勝利に導き、欧州で最も恐れられるストライカーの一人である理由を改めて証明し続けている。激しい守備の標的となり、大きな傷跡を残しながらも、アーセナルのこの男はグラハム・ポッターのネーションズリーグ初戦白星発進の中心であり続けた。

  • スウェーデン、ネーションズリーグで開幕連勝を維持

    ポッター監督率いるスウェーデン代表は、UEFAネーションズリーグで2連勝を飾り、その勢いを維持している。ブローギュルトはルーマニア戦での白星に続き、ポーランド戦でも圧倒的なパフォーマンスを披露し、順位表の首位をキープした。ポーランドは前半に粘り強い抵抗を見せたが、最後はスウェーデンの高い攻撃力が歓喜に沸くホームの観衆の前で違いを生んだ。

    ホームのスウェーデンは試合開始からほどなくして主導権を握った。8分、ヴィクトル・リンデロフが生かしたCKから、ベンヤミン・ニグレンがヘディングで先制点を決めた。ポーランドも反撃し、前半終了間際にはニコラ・ザレフスキの見事なサイドプレーを生かしたセバスティアン・シマンスキが同点弾を奪取。それでもスウェーデンは後半に再び主導権を握り、ヤシン・アヤリが勝ち越し点を挙げると、止まらないギョケレシュが冷静なフィニッシュで3ポイントを決定づけた。

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    得点についての考察

    ギョケレシュは国際舞台で止められない存在になりつつあり、スウェーデン代表でわずか3日間で2度目の得点を挙げた。後半はチームが完全に主導権を握り、勝利は当然のものだったと指摘。自身もピッチ上で非常に良い感触があり、再び得点できたことをうれしく思うと語った。アレクサンデル・イサクが負傷で離脱している中、ギョケレシュは今回の代表活動を通じてスウェーデン代表の中心的役割に素早く入り込んでいる。2試合連続得点という好調ぶりと長い出場時間は、チーム内での重要性が増していることを示しており、今後のチームの次の2試合でも大きな攻撃面の負担を担うと見られている。

    「後半は僕たちが完全に試合を支配して、妥当に勝った。僕自身も試合の流れと少し似たような感じだった。後半は自分にとってすごく感触が良くて、得点できたのはうれしかった」と、『アフトンブラーデット』が伝えた。

  • ギョケレシュが痛みに耐えて奮闘

    この勝利は、スウェーデンのエースであるギョケレシュが受けた身体的ダメージによって、やや影を落とされた。試合終了後、このFWはソックス姿のまま歩いているところを目撃され、両足の親指の上にある白いソックスには大きな血痕が2つ見えていた。目に見える負傷について、そしてそれが2度踏まれた結果なのかと問われると、このFWは驚くほど冷静なままで、こう語るにとどめた。「そうだね……そういうこともある。でも、今は勝ったし、自分もゴールを決めた。だから取り立てて言うことではない」

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    ボスニア遠征を前に回復に専念

    すでに勝ち点6を積み上げているスウェーデンは、昇格を決めるうえで非常に有利な立場にある。ニグレンやアヤリといった若い才能を、確立されたスター選手たちと融合させたことで、ポッターはボール保持時でも非保持時でも試合をコントロールできるバランスの取れた陣容を手にしている。ギョケレシュはすでに次の挑戦に目を向けており、チームがボスニア・ヘルツェゴビナとのアウェー戦に向かう前に、回復が最優先だと強調した。「もちろん（試合日程は）タイトだ。でも、回復して次の試合に備えることが重要だ。試合は楽しいものだから、文句を言うことは何もない」と締めくくった。

UEFAネーションズリーグ リーグB
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