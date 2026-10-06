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アーセナルFWヴィクトル・ギョケレシュ、ルーマニア戦でスウェーデンを勝利に導きネーションズリーグで驚異の得点連発を満喫
ギョケレスにとって記録破りの夜
ギョケレシュは国際舞台で驚異的な得点ペースをさらに伸ばし、欧州屈指の決定力を誇るフィニッシャーとしての地位を固め続けている。26歳のFWはルーマニア戦で決勝点となる唯一のゴールを決め、スウェーデンは1-0の僅差で勝利。これにより、ブローギュルトはネーションズリーグのグループ首位争いで有利な立場を維持した。この得点は特に大きな意味を持つものでもあり、このストライカーにとってネーションズリーグ7試合連続ゴールとなった。
ブカレストでのこのゴールは、ネーションズリーグの記録というだけではなかった。ギョケレシュはスウェーデンサッカー史におけるもう一つの重要な節目にも到達した。ネットを揺らしたことで、アーセナルFWは同国代表の歴代得点ランキングでマルクス・ベリを上回った。これで代表通算25得点となり、プレミアリーグへの注目度の高い最近の移籍をめぐる期待の大きさを、あらためて裏づけている。
好調のギョケレスがより高い基準を要求
勝負を分けた場面は試合の13分に訪れた。セバスティアン・ナナシのシュートが枠に当たったこぼれ球にギョケレシュがいち早く反応し、押し込んだ。この最新ゴールにより、このFWは単独で記録保持者となった。それまでは、アレクサンダル・ミトロヴィッチとベンヤミン・シェシュコと並び、5試合連続得点の記録を共有していた。さらに7試合連続で得点を決めたことで、大会史に新たな基準を打ち立てた。
現在の好調ぶりについて振り返ったこのFWは、ゴール前での高い決定力に満足感を示した。「いい感じだ。いいチャンスが来て、それを決められている感覚がある。ただ、前半でもっとやれたはずだし、試合を決め切ることもできたと思う。相手にプレーさせてしまったし、後半はプレッシングでも十分に前へ出られなかった。だから自分たちで試合を難しくしてしまった」とギョケレシュはViaplayに語り、Fotbolldirektがこれを伝えている。
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守備の粘りが実を結ぶ
それでも、このFWはチームが見せた守備面での粘り強さに手応えを得ていた。無失点を維持することはコーチングスタッフにとって優先事項の一つであり、ギェケレシュは、内容が伴わない形でも勝ち切ることが、時にチームの成長に必要なステップになると指摘した。また、思い通りに進まない試合をチーム全体で乗り切ることが重要だったとし、この無失点は今後に向けた大きなプラスだと語った。
「物事が自分たちの望む通りに正確には進まないような、こういう試合をチームとして経験することは重要だ。無失点で終えることができたし、それはしばらくできていなかったので非常にポジティブだ。そのうえで、試合をもう少しコントロールする必要があるのは明らかだ」と同選手は話した。
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11月に向けて勢いを築く
スウェーデンは重要な勝利を収め、グループ首位でボスニアに勝ち点2差をつけた。この勝利により、11月の国際試合を見据えるチームは有利な立場を確保。今後の大会に向けて大きな勢いも手にした。
「とてもいい。僕たちはこの試合前に状況を分かっていたし、勝ち点3を取って、11月にグループ内で良い位置で戻ってくることが重要だった。だから、とてもポジティブな気持ちだ」とギョケレシュは『スポルトブラーデット』に語った。
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