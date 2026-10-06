ギョケレシュは国際舞台で驚異的な得点ペースをさらに伸ばし、欧州屈指の決定力を誇るフィニッシャーとしての地位を固め続けている。26歳のFWはルーマニア戦で決勝点となる唯一のゴールを決め、スウェーデンは1-0の僅差で勝利。これにより、ブローギュルトはネーションズリーグのグループ首位争いで有利な立場を維持した。この得点は特に大きな意味を持つものでもあり、このストライカーにとってネーションズリーグ7試合連続ゴールとなった。

ブカレストでのこのゴールは、ネーションズリーグの記録というだけではなかった。ギョケレシュはスウェーデンサッカー史におけるもう一つの重要な節目にも到達した。ネットを揺らしたことで、アーセナルFWは同国代表の歴代得点ランキングでマルクス・ベリを上回った。これで代表通算25得点となり、プレミアリーグへの注目度の高い最近の移籍をめぐる期待の大きさを、あらためて裏づけている。